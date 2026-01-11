Война с Украиной сравнялась по длительности с Великой Отечественной

В ночь на 11 января полномасштабная война России против Украины, начавшаяся 24 февраля 2022 года, сравнялась по продолжительности с Великой Отечественной – идёт 1418-й день войны.

Ночью Россия атаковала Украину 154 ударными дронами, 125 из которых ВСУ, как утверждается, удалось сбить. Зафиксированы 22 попадания в 18 местах.

Ударам российских беспилотников подвергся Харьков. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в Слободском районе дрон попал в инфраструктурный объект, возник пожар. Рано утром в том же районе был нанесен новый удар. По данным полиции Украины, в общей сложности в области ранены восемь человек.

В Запорожской и части Днепропетровской области в результате российских ударов на несколько часов полностью прерывалась подача электроэнергии. В результате российской атаки пострадали три человека, сообщил глава Запорожской обладминистрации Иван Фёдоров.

В Житомирской области российские беспилотники атаковали объекты критической инфраструктуры. Пострадали два человека, сообщил глава региона Виталий Бунечко. Возникли пожары. Их ликвидацию затрудняло повторное объявление воздушной тревоги.

В связи с недавними ударами России по Украине, в том числе с использованием нового баллистического ракетного комплекса "Орешник", по требованию украинских властей в воскресенье, 11 января, соберётся Совет безопасности ООН, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.