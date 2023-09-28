Война в Украине: новые подробности вербовки граждан Кубы агентами РФ

Восемь завербованных на войну в Украине кубинцев рассказали, что перед вербовкой они общались с ведущим научным сотрудником Поволжского филиала Института истории Российской Академии наук и членом Экспертного совета при правительстве Владимиром Шкуновым. Об этом пишет кубинское издание CubaNet.

"Важные истории" выяснили, что Шкунов также администрирует группу "Россия для кубинцев" в фейсбуке и возглавляет Ульяновское региональное отделение Российского общества дружбы с Кубой. Об этом рассказывает телеканал "Настоящее время".

По словам одного из завербованных кубинцев, Фиделя Эрнандеса, Шкунов якобы предлагал ему "хорошую работу на стройке". Позже сотрудник Российской академии наук спросил кубинца, не хочет ли тот вступить в армию. "Он сказал, что мне хорошо заплатят, и я согласился", – добавил Эрнандес.

В комментарии изданию Politico один из завербованных кубинцев рассказал, что за участие в войне против Украины им предлагали разовую выплату в 195 тысяч рублей и ежемесячный оклад в 204 тысячи рублей.

Летом 2023 года завербованных кубинцев, как пишет CubaNet, доставили самолетом в Москву, а после подписания контрактов направили в 106-ю воздушно-десантную дивизию со штабом в Туле. По словам собеседников издания, там находятся около 140 кубинцев.

В начале сентября кубинские власти арестовали 17 человек, обвиняемых в связях с группировкой, вербовавшей молодых жителей Кубы на службу в российскую армию. Среди арестованных оказался и организатор вербовки.

Прокурор Кубы Хосе Луис Рейес заявил, что подозреваемым может грозить до 30 лет тюремного срока, пожизненное заключение или смертная казнь. Арестованным вменяют торговлю людьми, наемничество и враждебные действия против иностранного государства.

О том, что на острове раскрыли сеть вербовки кубинцев для участия в войне в Украине, власти Кубы заявили пятого сентября. В пресс-релизе МИД утверждается, что сеть действовала из России, но работала не только с проживающими там кубинцами, но и с теми, кто находится на родине.