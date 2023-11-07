Война варваров. Соцсети о российском ударе по одесскому музею

Очередная российская атака на Одессу с использованием ракет и беспилотников. На этот раз наибольшее внимание соцсетей привлекли попадания в городской художественный музей.

Анна Берсенева:

Сегодня ночью российские защитники культуры ударили ракетами по историческому центру Одессы.

Z-комментаторы отстаивают официальную линию: вина на украинских средствах ПВО.

Борис Рожин:

Последствия "работы ППО" в Одессе.

Ночью во время отражения атаки "Гераней", украинская зенитная ракета упала в городе, повредив прилегающие дома. Во многих домах в районе взрыва были выбиты стекла. Это уже далеко не первый случай поражения Одессы украинскими зенитными ракетами.

Юлия Витязева:

К счастью, обошлось без жертв. Но музей жалко. Памятник архитектуры все-таки, созданный задолго до появления на карте недоразумения под названием «Украина».

Но обсуждать это желающих мало.

Александр Невзоров:

Кремль отлично понимает, что патриотов нельзя бесконечно кормить баснями.

Нужны громкие и яркие победы, напоминающие о российской мощи.

Бесконечные попытки армии влезть на угольную кучу №2 под Авдеевкой уже никого не впечатляют.

Бомбардировки жилых кварталов, сараев и поликлиник-приелись и почти не радуют «русские сердца».

Поэтому решили бомбануть солидную цель: Одесский художественный музей.

Не пожалели для этого и сверхмощного ФАБ 1500, способного превратить все здание в руины.

Шарахнули, но по обыкновению промазали, бомба упала в 47 метрах от основного здания.

Какие-то мелкие увечья музею нанести, конечно, удалось, но для «приступа русского счастья» их маловато.

Патриоты разочарованно гудят.

Александр Коваленко:

Представить себе, что РОВ целились именно в Художественный музей, но промахнулись, о чём свидетельствует прилёт именно в 50 метрах от здания… Серьёзно? После “демилитаризации” и “денацификации” женщин, детей, школ и детских садов, трансформаторных и зерновых хабов, а так же нескольких пляжных кабинок оккупанты открыли новый фронт – войну с живописью?

Хотя, чему удивляться, ведь мы воюем с варварами.