Очередная российская атака на Одессу с использованием ракет и беспилотников. На этот раз наибольшее внимание соцсетей привлекли попадания в городской художественный музей.
Сегодня ночью российские защитники культуры ударили ракетами по историческому центру Одессы.
Z-комментаторы отстаивают официальную линию: вина на украинских средствах ПВО.
Последствия "работы ППО" в Одессе.
Ночью во время отражения атаки "Гераней", украинская зенитная ракета упала в городе, повредив прилегающие дома. Во многих домах в районе взрыва были выбиты стекла. Это уже далеко не первый случай поражения Одессы украинскими зенитными ракетами.
К счастью, обошлось без жертв. Но музей жалко. Памятник архитектуры все-таки, созданный задолго до появления на карте недоразумения под названием «Украина».
Но обсуждать это желающих мало.
Кремль отлично понимает, что патриотов нельзя бесконечно кормить баснями.
Нужны громкие и яркие победы, напоминающие о российской мощи.
Бесконечные попытки армии влезть на угольную кучу №2 под Авдеевкой уже никого не впечатляют.
Бомбардировки жилых кварталов, сараев и поликлиник-приелись и почти не радуют «русские сердца».
Поэтому решили бомбануть солидную цель: Одесский художественный музей.
Не пожалели для этого и сверхмощного ФАБ 1500, способного превратить все здание в руины.
Шарахнули, но по обыкновению промазали, бомба упала в 47 метрах от основного здания.
Какие-то мелкие увечья музею нанести, конечно, удалось, но для «приступа русского счастья» их маловато.
Патриоты разочарованно гудят.
Представить себе, что РОВ целились именно в Художественный музей, но промахнулись, о чём свидетельствует прилёт именно в 50 метрах от здания… Серьёзно? После “демилитаризации” и “денацификации” женщин, детей, школ и детских садов, трансформаторных и зерновых хабов, а так же нескольких пляжных кабинок оккупанты открыли новый фронт – войну с живописью?
Хотя, чему удивляться, ведь мы воюем с варварами.
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