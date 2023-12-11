Войска РФ атаковали Киев баллистическими ракетами и дронами

Российские войска в ночь на 11 декабря атаковали Киев баллистическими ракетами и дронами-камикадзе. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Все восемь ракет удалось сбить средствами ПВО, утверждается в отчёте.

Согласно сообщению, ракеты были запущены с северного направления — из Брянской области.

Украинские военные также заявляют, что сбили все 18 беспилотников, запущенных из аннексированного Крыма.

Обломки сбитых российских ракет упали в южной части Киева, в Дарницком районе. Пострадали четыре человека. У одного из них осколочные ранения ног, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Падение обломков привело к разрушениям на земле и пожарам, которые удалось оперативно устранить, добавил он.

Российские войска почти каждый день атакуют территорию Украины беспилотниками и ракетами разных типов.

Британские военные эксперты предположили, что Россия начала новую кампанию, направленную на разрушение энергетической инфраструктуры Украины.

Минобороны России утверждает, что наносит удары только по военным целям. Гибель мирных жителей и разрушение жилых домов и гражданской инфраструктуры российская сторона, как правило, не комментирует.