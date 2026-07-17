Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе, погибли 2 человека

Российские войска в ночь на 17 июля нанесли ракетный удар по Одессе, погибли два человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, среди погибших – женщина, которая во время атаки гуляла в парке с детьми.

Повреждены 11 жилых домов, в том числе трёхэтажный жилой дом, и автомобили. Пострадали, по последним данным, 10 человек, в том числе двое детей.

В Одесском районе разрушено здание СТО, также горели автомобили.

В ночь на 17 июля Россия запустила по Украине противорадиолокационную ракету Х-31П, семь ракет Х-59/69 и 130 беспилотников; украинские военные сбили пять управляемых ракет и 115 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Независимых данных нет.

В Минобороны России заявили, что атаковали Одесскую область "высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами". В портах Одессы и Черноморска, как утверждается, поражены объекты портовой инфраструктуры, цеха по производству и сборке дронов и пожарный катер.

Российские военные наносят удары по украинским портам и судам в последнее время практически ежедневно, в результате этих ударов были убиты несколько членов экипажей судов под флагами третьих стран.