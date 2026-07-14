Войска РФ ночью атаковали ряд регионов Украины. Есть погибшие

Российские войска в ночь на вторник атаковали несколько регионов Украины. Удары наносились, в том числе, по Киеву. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе горели складские помещения, в Дарницком районе – автомобили. Кроме того, в одной из школ Дарницкого района были выбиты окна из-за упавшего на ее территории беспилотника. Сведений о пострадавших нет.

В Нежинском районе Черниговской области в результате российской атаки загорелся частный жилой дом, пострадали две женщины. Их, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, доставили в местную больницу.

Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа сообщил, что в Синельниковском районе повреждены АЗС, частный дом и автомобили. В результате российского обстрела два человека погибли, еще четверо пострадали. В Никопольском районе повреждены агрофирма, частные дома и хозпостройка, в Каменском районе – сельскохозяйственное предприятие и инфраструктура.

В Одесской области, по информации главы ОВА Олега Кипера, нанесён ущерб гражданской и промышленной инфраструктуре. На территории одного из предприятий повреждены здания авторемонтных мастерских, хозпостройка, бензовоз, 11 грузовиков и один легковой автомобиль. На другом предприятии загорелись резервуары с подсолнечным маслом. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Харьковской области, в поселке Солоницевка в результате российского обстрела, пострадали шесть человек, в том числе 11-летняя девочка, сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

В Минобороны России заявили, в частности, о поражении "предприятий военной промышленности" в Киеве и объектов для разгрузки и хранения ГСМ в одесском порту Южный. В Украине заявление российского военного ведомства пока не комментировали, отмечает Настоящее время.

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