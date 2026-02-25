Ссылки для упрощенного доступа

Войска РФ ударили по Запорожскому району, погибли 4 человека

Разрушения в Украине после одного из ударов (иллюстративное фото)
Разрушения в Украине после одного из ударов (иллюстративное фото)

Российские войска поздно вечером 24 февраля нанесли авиаудары по одному из сёл Запорожского района, погибли четыре человека, ранен ребенок. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате ударов был разрушен частный жилой дом, спасатели извлекли из-под завалов тела трёх человек. Кроме того, был поврежден двухэтажный жилой дом, погиб один человек, ребёнок получил ранения, сообщает "Настоящее Время". Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом постройки.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 25 февраля Россия запустила по Украине 115 беспилотников, из них были сбиты, как утверждается, 95, зафиксировано попадание 18 ударных дронов. В условиях боевых действий подтвердить утверждения сторон из независимых источников оперативно невозможно.

