Войска РФ ударили по Запорожскому району, погибли 4 человека

Российские войска поздно вечером 24 февраля нанесли авиаудары по одному из сёл Запорожского района, погибли четыре человека, ранен ребенок. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате ударов был разрушен частный жилой дом, спасатели извлекли из-под завалов тела трёх человек. Кроме того, был поврежден двухэтажный жилой дом, погиб один человек, ребёнок получил ранения, сообщает "Настоящее Время". Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом постройки.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 25 февраля Россия запустила по Украине 115 беспилотников, из них были сбиты, как утверждается, 95, зафиксировано попадание 18 ударных дронов. В условиях боевых действий подтвердить утверждения сторон из независимых источников оперативно невозможно.