ВОЗ: 64 человека погибли во время удара по больнице в Судане

В Судане в результате ракетного удара по университетской больнице в Аль-Деайне погибли 64 человека, включая 13 детей, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Среди погибших две медсестры, врач и пациенты, сообщает ВОЗ. Удар произошел в ночь на 21 марта. По неофициальным сообщениям, его нанесла суданская армия в ходе гражданской войны.

Ранения получили почти 90 человек. Из-за удара были частично разрушены педиатрическое и родильное отделения, а также отделение экстренной помощи. ВОЗ сообщает, что из-за серьезных разрушений больница вынуждена прекратить работу, а следовательно оказывать неотложные медицинские услуги.

"Пролито достаточно крови. Принесено достаточно страданий. Пришло время деэскалировать конфликт в Судане и обеспечить защиту гражданского населения, медицинских работников и гуманитарных деятелей. Здравоохранение никогда не должно становиться мишенью", – написал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Весной 2023 года в Судане началась гражданская война между действующей властью и группировкой "Силы быстрого реагирования" (RSF).

Регион западного Дарфура, где находится больница, контролирует RSF, в нынешней атаке, сообщает Associated Press, они обвинили армию. Официально армия Судана это отрицает, но два анонимных источника среди суданских военных сообщили журналистам, что целью ракетного удара был полицейский участок вблизи больницы.

По данным ООН, в результате боевых действий погибли более 40 тысяч человек, более восьми миллионов были вынуждены уехать из страны. Обе стороны обвиняют друг друга в военных преступлениях, действия группировки RSF также имеют "признаки геноцида", заявляли в ООН. Почти половина населения в Судане находится на грани голода из-за боевых действий. Сотрудники гуманитарных миссий также часто становятся целями атак.