ВОЗ: эпидемия Эболы в Африке вызывает все большую тревогу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 3 июня заявила, что в Демократической Республике Конго (ДРК) уже подтверждены более 340 случаев заражения геморрагической лихорадкой Эбола. 60 больных умерли. В соседней Уганде пока подтверждены девять случаев заболевания и одна смерть.

Для того, чтобы остановить нынешнюю эпидемию Эболы, вызванную штаммом Бундибугио, по подсчетам ВОЗ в ближайшие три месяца требуется 115 миллионов долларов.

Нынешняя вспышка Эболы стала уже 17-й по счету в Демократической Республике Конго и третьей по величине в целом. ВОЗ оценивает угрозу на глобальном уровне как пока еще низкую, однако на национальном уровне риск признан "крайне высоким".

Эпидемия в этот раз вызвана штаммом вируса Эболы, названным по одноименному угандийскому приграничному округу, против которого, в отличие от предыдущего штамма Заир, пока нет ни одобренных вакцин, ни специфического лечения. Доказано, что смертность от штамма Бундибугио составляет от 30 до 40 процентов.

Штамм распространяется так же, как и другие типы вируса Эбола: через прямой контакт с биологическими жидкостями (такими, как кровь, рвота, сперма, фекалии и слюна) инфицированного человека. Биологические жидкости человека, умершего от Эболы, также могут быть очень заразными – во время предыдущих эпидемий вирус распространялся во время траурных и похоронных церемоний.

В рамках усилий по сдерживанию эпидемии ВОЗ настаивает на том, чтобы похороны и погребальные обряды в пострадавших регионах проводились обученным персоналом, согласно разработанному 12-шаговому протоколу. Он включает в себя ношение средств индивидуальной защиты, дезинфекцию окружающей среды семьи умершего и дезинфекцию гробов, мешков для трупов и транспортных средств, используемых для похорон. Однако в реальности в африканской глубинке все эти меры соблюдаются очень редко.

Разработка новых препаратов может занять от 6 до 9 месяцев. При этом помощь медикам в районах эпидемии затруднена постоянными активными боевыми действиями в регионе (на востоке ДРК и в приграничных районах соседних с ней стран уже не одно десятилетие идут кровопролитные вооруженные конфликты и гражданские войны) и недоверием населения. ВОЗ называет сложившуюся ситуацию "катастрофическим столкновением эпидемии и войны" – во всех местах сражений и партизанской войны хоть какой-то контроль и учет заболевших местные власти вести абсолютно не могут.

Врачами были зафиксированы случаи поджогов мобильных госпиталей и нападений на медперсонал из-за запрета забирать тела умерших для традиционных африканских обрядов погребения. В конце мая из госпиталя в Монгбвалу сбежали 25 человек с подозрением на вирус, что создало угрозу неконтролируемого распространения эпидемии.

Также постоянные бои в регионе и совершаемые всеми сторонами конфликта военные преступления вынуждают миллионы людей бежать оттуда, что способствует быстрому распространению вируса в соседние страны, в первую очередь в Уганду. Из-за недоверия и хаоса в краях, охваченных эпидемией, участились случаи атак разных повстанцев на полевые госпитали. В конце мая местные жители, спровоцированные насилием и слухами, например, просто сожгли один западный мобильный госпиталь в конголезском городке Рвампаре.