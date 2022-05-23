ВОЗ подтвердила более 90 случаев заражения оспой обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 92 случая заражения оспой обезьян. Ещё около трёх десятков случаев ожидают подтверждения. Данные опубликованы на сайте организации. ВОЗ предупреждает, что число заболевших будет расти.

Случаи выявлены в 15 странах. Больше всего зараженных в Португалии, Испании, Великобритании (от 21 до 30 случаев). Болезнь также подтвердилась у жителей Австрии, Австралии, Бельгии, Канады, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Швеции и США. Большинство зарегистрированных случаев не связаны с поездками в другие страны, отмечает ВОЗ. В то же время в Израиле и Швейцарии первыми заразившимися оказались люди, недавно приехавшие из-за рубежа.

Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головные боли, отеки, боли в спине и боли в мышцах. Как только лихорадка проходит, может появиться сыпь на лице, а также на ладонях и стопах. По данным британской службы здравоохранения, болезнь обычно протекает в легкой форме, большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель.

Ни одной смерти, связанной с этим заболеванием, на сегодняшний день не зарегистрировано, сообщили в ВОЗ.

Вирусолог, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков заявил, что заражение вирусом обезьяньей оспы — редкое, но не уникальное явление. В 1970-е годы людей перестали прививать от оспы, после чего стали иногда выявлять случаи заражения. По словам вирусолога, прививка от обычной оспы защищает также от оспы обезьян.

Роспотребнадзор заявлял, что случаи оспы обезьян в России отсутствуют, риск завоза инфекции оценивается как низкий.