ВОЗ пообещала срочную помощь пострадавшим от прорыва плотины

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) доставила предметы первой необходимости для жителей районов, пострадавших от затопления. Генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупредил о вероятности негативного влияния разлива Днепра на системы водоснабжения, санитарии и здравоохранения в регионе.



Специалисты ВОЗ выявили в районах бедствия возбудитель холеры, сообщает Reuters. Сотрудник отдела быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации Тереза Закария заверила, что при наихудшем развитии событий украинские власти в сотрудничестве с ВОЗ быстро обеспечат импорт необходимых вакцин.



Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан сказал, что организация предложила помощь и районам, находящимся под контролем России.



"Мы будем рады получить доступ в эти районы и возможность следить за состоянием здоровья жителей", заявил Райан.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подверг острой критике международные гуманитарные организации за отсутствие срочной помощи жителям Украины, оказавшимся в условиях бедствия.