ВОЗ расследует смерть 89 человек от неизвестной болезни в Южном Судане

Всемирная организация здравоохранения направила группу быстрого реагирования в Южный Судан, где от неизвестной болезни умерли 89 человек. Об этом сообщает Би-би-си.

Первоначальные образцы, собранные в этом районе, показали, что это не холера, которую предполагали врачи. Все умершие были жителями штата Джонглей на востоке страны, наиболее пострадавшего от недавнего наводнения - сильнейшего за последние 60 лет.

Эксперты ВОЗ должны провести расследование и оценить риски распространения болезни, сказал изданию представитель организации.

Около полумиллиона человек пострадали и были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнений, обрушившихся на Южный Судан, начиная с мая.