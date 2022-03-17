ВОЗ: во время войны в Украине были атакованы 43 медицинских объекта

В ходе боевых действий в Украине не менее 43-х раз были атакованы учреждения здравоохранения, при этом погибли не менее 12 человек. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на заседании Совета безопасности ООН, посвящённом российскому вторжению в Украину. Оно прошло в четверг в Нью-Йорке.

Как отметил глава ВОЗ, нападения на учреждения здравоохранения в любом конфликте считаются нарушением международного гуманитарного права. Он также рассказал о трудностях с доставкой гуманитарной помощи от ООН в города Сумы и Мариуполь, осаждённые российскими войсками.

Представители стран Запада на заседании Совбеза вновь подвергли действия России резкой критике, призвав её немедленно прекратить огонь.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и - отдельно от него - глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель - в четверг обвинили Россию в совершении военных преступлений в Украине. Блинкен сказал, что согласен с оценкой президента Джо Байдена, назвавшего президента России Владимира Путина "военным преступником". Госсекретарь упомянул об ударе по драматическому театру в Мариуполе, в котором укрывались люди (о числе жертв не сообщается), а также об утверждениях о гибели 10 мирных жителей в Чернигове. По словам Блинкена, за 3 недели войны стало очевидным, что российские войска наносят удары по гражданским объектам - хотя Москва утверждает обратное. США собирают доказательства, которые могли бы формально подтвердить факт совершения военных преступлений.