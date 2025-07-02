Сирия и Израиль десятилетиями были врагами. Однако новые власти в Дамаске в отношении своего южного соседа занимают иную позицию. Сейчас президент Сирии Ахмед аш-Шараа начал, даже несмотря на новые израильские воздушные атаки и обострение конфликта из-за друзов, непрямые переговоры с Израилем.