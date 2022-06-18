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Возможность поужинать с Уорреном Баффетом в последний раз была продана на аукционе

В США состоялся последний аукцион за возможность поужинать с миллиардером Уорреном Баффетом. Один из богатейших людей мира в 21-й раз продавал встречу с собой — победитель торгов заплатил за это чуть больше 19 миллионов долларов.

91-летний Баффет входит в десятку богатейших людей мира, его состояние оценивается журналом Forbes в 93,4 миллиарда долларов. Деньги он заработал на игре на бирже, он считается самым успешным портфельным инвестором в мире.

Деньги за ужин будут направлены на благотворительность, их получает организация, помогающая одному из районов Сан-Франциско с закупками тестов на гепатит и ВИЧ, помощью бездомным и тем, кто пытается избавиться от зависимости. Ужин пройдёт в стейкхаусе в Нью-Йорке, Баффет заявил, что готов поговорить за ужином о чём угодно, кроме своих будущих инвестиций, передаёт Reuters.

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