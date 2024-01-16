"Возвращаемся в прошлое". Мэр Кирилловки – о плене и оккупации

С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину популярный запорожский курорт Кирилловка оказался в тылу российских войск, двигавшихся со стороны аннексированного Крыма. Глава местного поселкового совета Иван Малеев и его команда проработали в оккупации около трех месяцев, обеспечивая жизнедеятельность курорта. Малеев дважды побывал в плену – заключении, длившемся суммарно почти месяц. В интервью Украинской службе Радио Свобода он рассказывает о том, что происходило с ним и с местными жителями после прихода российских войск, а также о том, каким он видит будущее населенного пункта, экономически процветавшего до начала войны России в Украине.

"На допросе мне чеченец такую фразу сказал, намекая, что будет, если Россия останется: "Кирилловка будет курортом? Никогда не будет. Чечня прошла две войны. И у нас до войны был такой же курортный поселок, как у вас. Тоже ловили красную рыбу, чёрную икру ели и всё-всё-всё. А что сегодня? Сегодня это село", – вспоминает разговор с российскими военными в заключении глава популярного до российского вторжения украинского курортного посёлка Кирилловка Иван Малеев.

Малеев возглавляет совет посёлка городского типа в Запорожской области с 2010 года. До этого он долгое время работал в муниципальных органах курорта, в том числе занимал пост заместителя главы посёлка Кирилловка.

Встреча с Иваном Малеевым состоялась в Запорожье, где сейчас работает он и его администрация. Первый вопрос – о мечте на ближайшее время. Глава посёлка Кирилловка отвечает:

"Очень хочется вернуться, но я понимаю, что там будет очень тяжело. Я понимаю, что общество расколото. Я ведь не судья, не прокурор. Есть люди, которые перешли на российскую сторону. Как вести себя с ними, я не знаю. Если ты просто пошел работать, чтобы выжить и кормить семью – это одно, а когда ты перешел и с красными флагами ходишь, призываешь – вот как с этими людьми жить? Скажу: не очень много у нас пошло на сотрудничество по сравнению с другими территориями. Почему? Мы до последнего оставались с ними. Люди нам верили. Мы смогли продержаться три месяца".

Практически с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину, Кирилловка оказалась на оккупированной территории. Уже к вечеру 24 февраля 2022 года российские войска вошли в город Мелитополь Запорожской области Украины. Таким образом, курортный поселок, которым руководил Иван Малеев, оказался в тылу российских войск.

Гуманитарная ситуация

Практически сразу в Кирилловке столкнулись с проблемами, связанными с жизнеобеспечением местного населения. Из-за боевых действий в Запорожье были перебиты провода электроснабжения, поэтому курортный посёлок остался без электричества. Это лишило местных жителей питьевой воды, которую со временем стали подавать при помощи генераторов.

Еще одним вызовом для местной администрации стало обеспечение населения продуктами питания, в том числе хлебом.

"Хлебозавод стоял. Доставки не было. То есть мало того что не было света, не было и хлеба. Приходилось искать решение. К счастью, у нас все школы и учебные заведения имели питание, поэтому запасы продуктов, муки у нас были. Повара наши вышли на работу и стали печь хлеб. У нас есть два магазина мелитопольского коопторга и мини-пекарни – они выпекали хлеб. К нам за помощью обратился Акимовский хлебозавод (он расположен возле посёлка Акимовка и до реформы по укрупнению районов в 2021 году был центром поселковой общины, в которую входила Кирилловка. – Прим. РС). У них была проблема с солью и дрожжами, – рассказывает Иван Малеев и добавляет: – У нас дельфинарий, к счастью, есть. Там были запасы соли. Полтонны соли, дрожжи собрали, увезли и запустили хлебозавод. Мой заместитель ездил в Акимовку каждый день. Покупали за наличные хлеб, привозили, развозили по магазинам, поскольку доставки не было. Ситуация была такая, что люди стояли в очередях. Даже на третий, пятый день войны у некоторых людей нервная система уже не выдерживала, люди ссорились, кричали друг на друга. Приходилось идти и успокаивать, говорить, что это недостойно из-за буханки хлеба друг друга… Были и такие случаи, но они единичны. Основная масса людей ко всему относилась с пониманием".

Чтобы наладить обеспечение продуктами питания, местные власти, по словам Малеева, договорились с местными фермерами о поставках в магазины круп.

Пришлось взять на себя и обеспечение топливом скорой помощи: она подчинялась областному центру, но в условиях оккупации получить соответствующие поставки уже не могла. Еще один вопрос, который пришлось решать из-за полномасштабного вторжения России, – охрана общественного порядка, ведь из-за того, что Кирилловка оказалась в оккупации, пограничники и полиция покинули места своей службы.

"У нас было круглосуточное дежурство на территории всего поселкового совета. Это и территории рядом с Кирилловкой, и сам посёлок. Территорию разбили на секторы, за каждый из них кто-то нёс ответственность. Мы привлекли где-то 60–70 человек. Ребята с уважением к этому отнеслись. Делали всё возможное, чтобы не было мародёрства и всего прочего. Люди дежурили круглосуточно. Мы понимали, кто находится на территории, кто заезжает, кто выезжает", – вспоминает глава поселкового совета.

Эвакуация

В начале марта 2022 года началась эвакуация населения из оккупированной части Запорожской области в областной центр, который контролировали власти Украины. Несмотря на то, что сама Кирилловка расположена в стороне от основных эвакуационных маршрутов, из населенного пункта трижды была организована автобусная колонна в Запорожье.

Первоначально свои действия координировали с городскими и районными властями Мелитополя, тоже находившегося в оккупации: эвакуационная колонна из Кирилловки присоединилась к такой же колонне в Мелитополе.

Жители Приазовья убегают от войны

"Мы постоянно были на связи с мелитопольскими властями, хотя их там осталось немного. Иван Федоров (мэр Мелитополя. – Прим. РС) тогда еще оставался, потом его забрали, еще был Сергей Прийма (председатель Мелитопольского поселкового совета. – Прим. РС). Вот с ними общались. Когда они организовывали свою эвакуацию, автобусами, то мы под них подстраивались, чтобы когда ехали, то все вместе. Дальше мы уже сами развозили, ни с кем не договаривались. Автобусы уходили и второй, и третий раз. Знаю, что их и в Васильевке держали (в Васильевке Запорожской области действовал с марта 2022-го по февраль 2023-го эвакуационный коридор. – Прим. РС), но всё равно автобусы пропускали, – рассказывает Малеев. – В Запорожье вывозили людей, из Запорожья везли гуманитарные грузы. Мы их в Кирилловке раздавали пенсионерам, малообеспеченным, всем нуждающимся. Мы трижды совершали такие экспедиции. А когда были свободные места, то и людей из соседних сёл брали, потому что многие просили помочь им выехать, особенно из соседних населенных пунктов, в Акимовской поселковой общине. Многие выезжали машинами. Автобусами мы вывезли 200 человек".

Беженцы

В середине апреля 2022 года первым эвакуационным колоннам с гражданским населением удалось выехать из находившегося в окружении российских войск Мариуполя. Основные маршруты на подконтрольную украинским властям территорию для беженцев из Мариуполя проходили по территории Запорожской области.

Центром приема вынужденных переселенцев из Мариуполя стал центр области – Запорожье. Жителей Мариуполя принимали и размещали и в других населенных пунктах региона, в том числе в тогда уже оккупированных городах – Мелитополе и Бердянске. Переселенцев готовились принять и в Кирилловке. Несмотря на то что курортный посёлок находился в стороне от эвакуационных маршрутов, до него также доехала небольшая группа переселенцев – семья ромов из Мариуполя.

"Приехало 3 или 4 машины. Их было человек 15. Вырвались из Мариуполя. Ребенок, женщина и мужчина были ранены. Мы их расселили в Лиманском. Они, правда, недолго там были. Дней 4–5. Как только в Кирилловку зашла колонна российской техники, которая ехала на Бирючий Остров туда, где расположены президентские дачи, они собрали свои вещи и уехали. Они очень боялись, потому что, они рассказывали, когда они выезжали из Мариуполя, им не дали даже забрать трупы родственников, чтобы похоронить: стреляли им вслед. Они убегали с детьми. Машины были переполнены, забиты под завязку всем чем можно, пожитками. Очень тяжело было смотреть на это. Они плакали, рассказывали, как они вырвались из Мариуполя".

Переселенцы из Мариуполя прибывают в Запорожье

Оккупационные войска

С первого дня полномасштабного вторжения Кирилловка оказалась в тылу российских войск, двигавшихся со стороны аннексированного Россией Крыма. Российская армия приехала в Кирилловку через несколько недель, 25 марта 2022 года.

"Первым заехал УАЗ "Патриот", два человека. Нам сообщили дежурные. Мы успели из поселкового совета всех людей забрать, остались вдвоём с заместителем. Смотрим в окно: они подъехали. Машут нам, мол, идите сюда. Они нам руки протягивают для рукопожатия, а мы руки убрали. Говорим: "Мы вас здесь не ждали. Зачем вы приехали?" Говорили мы с ними не очень хорошо. Им это не понравилось. Они нас еще расспрашивали, сказали: "Всё нормально, мы вам сюда мир привезли" и все такое. Уехали они – и буквально через 5 минут заезжает колонна", – рассказывает о своём первом общении с российскими военными Иван Малеев.

Это была Росгвардия, вспоминает глава Кирилловки. Российские военные оцепили центральную площадь посёлка, где расположен местный совет. "Выходит, как я понимаю, старший – фээсбэшник и спрашивает: "Кто тут старший?" Говорю: "Я". – "Пошли", – рассказывает Малеев. – Мы были на улице. Зашли в кабинет. Он недолго со мной церемонился: "Я так понимаю, ты с нами работать не будешь". – "Конечно, не буду". "Ну, всё, мы тебя не задерживаем – свободен". После этого вызвали моего зама. Тоже с ним переговорили. Потом стали ломать дверь. Пытались даже оборудование украсть. Флаг у нас висел на флагштоке, а ещё один мы попросили ребят установить на самом высоком месте здания поселкового совета – на громоотводе. Когда они впервые приехали, флаг с флагштока сняли. Я пытался у них его забрать, но они мне не отдали – бросили его в машину. А второй флаг так и висел, долго, до 17 апреля, когда меня в первый раз забрали".

Заключение

17 апреля 2022 года в курортный поселок заехала колонна российской техники, которая окружила Кирилловку по периметру.

"Развернулись в линию от одного к другому лиману. Полностью перекрыли полосой все поля. Потом начали обход. Начали с Азовского (одно из сел, которое входит в поселковую общину с центром в Кирилловке. – Прим. РС). Ходили, искали сетки браконьеров, мол, у них был рейд против браконьерства. Подняли дроны, БТРы, всё. Миномётный огонь открыли. Начали стрелять из миномётов в лиман. Люди, разумеется, все по домам спрятались".

Потом, как вспоминает Иван Малеев, ему позвонил по телефону местный фермер и сообщил, что российские военные оцепили центр Кирилловки, расспрашивали местных про главу населенного пункта, и он отправился в здание сельсовета.

"Выбегает бурят: "Ты кто такой? Куда едешь?" – "Да я здесь работаю". – "Фамилия?" – "Малеев". – "О, а мы тебя ищем. Пошли". И он меня повел в поселковый совет. Он закрыт был, а они зашли через ту часть, где был полицейский участок, – выломали дверь. Поднимаюсь я на второй этаж, а там, я так понимаю, фээсбэшник стоит и солдаты. Флаг наш сорвали и рвут его. "Ты кто такой?" Я говорю: "Поселковый голова, кирилловский мэр". – "О, проукраинский или пророссийский?" Говорю: "Конечно, проукраинский". – "Всё, значит, поедешь с нами".

Первый раз Иван Малеев находился в заключении у российских военных пять суток. По его словам, его содержали в помещении российской военной комендатуры в Мелитополе. Туда доставляли и людей, нарушавших комендантский час. В этом помещении держали как мужчин, так и женщин.

"За пять суток только однажды пришли два парня. Я так понимаю, фээсбэшники. Устроили допрос. Часа два мы с ними общались. Вышло так, что не они, а я им рассказывал, как мы хорошо жили, как бюджет формировали… Они вообще не понимают, как у нас устроено местное самоуправление. Они говорят: "У вас район… Вы руководитель района…" Я ведь глава не района, а поселкового совета. У нас все по-другому, поэтому они слушали, – вспоминает Малеев. – В конце спрашивают: "Какие будут предложения, пожелания? Что вы хотите?" А нас держали в кабинетах: не оборудовано там ничего, спали на столах. После 20:00 всех нарушающих комендантский час – туда. В основном все пьяненькие. 10–15 человек ночью набиваются в коробочку, а бывало, что туда приводили и девушек. Извиняюсь, в туалет не выпускали – ведро стояло. Девушки ночью плачут, хотят в туалет, а их не выпускают. Я говорю: "Если можно, то девушек отдельно держите, а ребят отдельно". После этого перестали девушек туда приводить".

Иван Малеев считает, что его задержание не было случайностью – его держали в заключении, чтобы запугать и склонить к сотрудничеству. Перед тем, как его отпустили на свободу, с ним общался Андрей Сигута, который до полномасштабного вторжения России в Украину был заместителем председателя Мелитопольского районного совета, а после 24 февраля перешел на сторону российских оккупационных сил: "Пришел Сигута, псевдопредседатель Мелитопольской администрации, он у них там и сейчас работает. Предатель. И он: "Чего ты не хочешь с нами работать? Давай. У тебя территория хорошая. Ты на хорошем счету". Я им категорически отказал. Меня предупредили с самого начала. Позвонил человек, говорит: "Сигута тебе не звонил?" Говорю: "Нет, не звонил". – "Как будет звонить, знай, что он предатель". Потом оказалось, что это правда. Он был поставлен главой районной военной администрации города Мелитополь, несколько раз пытался провести совещания. Вызвал меня – я туда принципиально не поехал. Я на него не реагировал, поэтому, наверное, меня в первый раз и забрали, а потом вроде как он меня выпустил".

Во второй раз с Сигутой Ивану Малееву пришлось пообщаться уже после освобождения из заключения – коллаборант специально приехал в Кирилловку: "Выпустили в субботу, а во вторник они приехали ко мне. Зашли неожиданно. Машины были без "Z", поэтому наши ребята их проглядели. Мы как раз совещание проводили, у меня в кабинете было два человека. Сигута заходит с начальником полиции или милиции, как у них там называется: "Кто будет со мной работать?" Я говорю: "Я еще не подумал". – "Давайте кандидатуру – кто, что…" Мол, я должен дать кандидатуру, кто будет с ними работать, ведь я с ними работать отказываюсь. А потом они получили сообщение, что в Акимовке взорвали мост, и они бегом-бегом уехали от нас".

Новое заключение

Во второй раз Иван Малеев попал в тюрьму к оккупационным властям в конце мая. Тогда вместе с ним российские военные задержали еще двух представителей местного самоуправления. До этого они пытались арестовать старосту одного из сел, входящего в Кирилловскую поселковую общину.

"9 мая. Вышли люди. Немного. Возложили венки, цветы – мы не возражали, пусть кладут. Но в Атманае (одно из семи сел, входящих в поселковую общину. – Прим. РС), например, вышли с георгиевскими ленточками, и староста пошел им сделать замечание. "Мы все вместе, что вы?" – "Нет, иди отсюда". Уже начали и старосту посылать. Десятого мне звонят из комендатуры. Узнаю голос того, что со мной там разговаривал. Говорит: "Вы Иван Малеев?" – "Да". – "У вас на территории бардак". Я говорю: "В каком смысле?" – "У вас школы не работают, садики не работают, флаги везде висят. Кто у вас такой Сажнев?" Говорю: "Староста наш". – "Он ведет себя неправильно. Вы его предупредите, а то в следующий раз и его, и вас закроем. И больше вы не выйдете".

Пообщавшись со старостой, Иван Малеев решил, что ему лучше не выходить на работу, этот человек потом смог выехать на подконтрольную Украине территорию.

К тому времени, по словам Ивана Малеева, в соседнем поселке Акимовка уже около месяца действовала назначенная российскими военными оккупационная администрация. Поэтому чиновник вместе с коллегами понимал, что в ближайшее время такая может появиться и в их родном поселке: "Мы как-то наивно думали, что придут, повесят флаги, а мы уйдем из администрации и пойдем в коммунальное хозяйство, будем заниматься гуманитаркой, как занимались раньше. Думали, что так будет. Но оказалось по-другому. Мы знали, что во вторник, 24 мая, нас приедут менять. Информация просочилась. В 6 утра звонит мне Алексей, дежурный по поселку. Говорит, так и так, семь машин с Z заехало в Азовское (одно из сел, входящих в поселковую общину. – Прим. РС). Я бегом под душ, чтобы потом бежать на работу. Не успел. Оказалось, что они у меня уже под домом – выламывают двери. Вошли. Обыск. Где-то полтора часа они всё обыскивали".

Вместе с Иваном Малеевым российские военные задержали одного из его заместителей и руководительницу отдела культуры поселкового совета. Заместитель был в заключении 27 дней, а глава отдела культуры – две недели. Глава Кирилловки – 25 дней. Еще одной заместительнице Ивана Малеева удалось избежать заключения, её успели предупредить местные жители.

"За время заключения я не видел людей. Никакого контакта. Это одиночная камера. Никаких условий. Еду, правда, давали, но света белого ты не видишь. Сырость – побелка на глазах осыпается. На следующий день был допрос. Он был чисто условным. Я не видел, кто его проводил. Понял, что военные. "Лицом к стене. Болеешь – не болеешь? Что нужно?" и прочее. Говорю, что убрать не мешало бы, потому что камеры в антисанитарном состоянии – из унитазов течёт в коридор, воняет, пыли вот такой слой… Говорю: "Дайте хоть что-нибудь. Я здесь все равно ничего не делаю – хоть уберусь". Ничего не дали. И где-то на 11-е сутки пришли с допросом. Перед этим, конечно, полечили, а потом начали допрашивать. Один раз. И потом на 25-е сутки отпустили".

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Кирилловка сегодня

"Они уверены в себе. Они уверены, что приехали нас спасать. Говорю: "Спасать нас не надо, мы живем лучше вас. Вот смотрите: у нас школы отремонтированы, садики, больницы. У нас в школах дети питаются, по Кирилловке я могу сказать, точно бесплатно. Что вы можете предложить? Вы можете нам предложить дешевую электроэнергию, дешевый газ? Еще что-нибудь?" Я ведь понимаю, что цены везде одинаковые", – вспоминает Иван Малеев, что на допросах больше всего поразило российских военных.

По подсчётам главы курортного посёлка, накануне полномасштабного вторжения России Кирилловку каждое лето в среднем посещало 1,5–2 миллиона отдыхающих. В курортной зоне поселкового совета было более 500 баз отдыха, не считая частных гостиниц. География посетителей курорта охватывала всю Украину.

"Для каждого кармана в Кирилловке можно было найти отдых. У нас каждый местный житель, который имел такую возможность, держал комнаты для отдыхающих. Этим зарабатывали. За счёт этого жили. Сегодня этот заработок исчез. Его нет. Многие местные жители застраивали свои огороды, под отдыхающих делали номера и получали от этого неплохие средства. А сегодня эти огороды не вернешь. Если мы картошку и все остальное покупали, то сегодня оставшиеся там люди должны выращивать всё сами. То есть возвращаемся обратно в прошлое".