Вперед, к успехам СССР. Блогеры о новой жизни под санкциями

Российские сети супермаркетов ввели ограничения на покупку некоторых товаров: полки с лапшой быстрого приготовления, кормами для животных и даже туалетной бумагой украсились фирменными табличками, уточняющими, сколько упаковок можно купить за один раз.

Некоторые пользователи социальных сетей уверены, что эти ограничения – не более чем способ отговорить население от панических закупок, в которых на самом деле нет нужды.

Л.

Я поражаюсь тому, как все удивляются ограничениям (лимитам) по продаже одного вида товара в одни руки. Люди будто вчера родились. Потому что тоже самое было в начале пандемии в апреле 2020

Плюс такие ограничения вводятся из-за самих же людей, точнее некоторых личностей, которые на панике или для спекуляции скупают пол магазина. Эти лимиты вводятся для нас же, чтобы ВСЕМ хватило. Но в который раз вижу, что опять во всем виноват Путин)

Да и к тому же, чего вы из-за этих лимитов ТАК злитесь? Вам всем приспичило взять 11 пачек гречки? 11 пачек туалетной бумаги? 11 пачек сахара? Если да, то [зачем]?

Однако многие уверены, что на этот раз для панических закупок есть все основания.

Ш. В.

Главное о совещании российского правительства : президент заявил, что дефицита товаров в России не будет

В. Ч.

В пандемию я вообще ничем не закупалась. Не понимала всех этих приколов со скупкой туалетной бумаги и т.п. Покупала всё, как обычно. А сейчас закупилась.

Ш. Л.

Сообщают из Казахстана:

"Россияне мешками закупаются на рынках Уральска и Актобе. Вывозят все что можно из продуктов питания. Жители жалуются, что из за них все дорожает".

А.Ш.

Доширак – не только еда, в скором времени это еще и валюта!

Кто-то уповает на то, что зарубежные компании уйдут с рынка не полностью, а недостаток западных товаров будут компенсировать "челноки".

Илья Варламов

По поводу ухода с российского рынка иностранных компаний. Все поделились на несколько групп.

1. Есть те, кто уходит принципиально и громко. Например, Мастеркард и Виза. Такие компании скорее всего больше не вернутся и про них надо забыть. Потому что, как мы знаем, свято место пусто не бывает. А очень быстро их кусок рынка сожрут другие игроки, локальные или те же китайцы. Даже если они компании захотят вернуться через полгодика, место будет занято.

2. Кто-то приостанавливает работу. Например IKEA или Toyota. В данном случае это временная мера. Вызвано это тем, что сегодня некоторым компаниям даже при большом желании невозможно ввезти в Россию свою продукцию, невозможно проводить финансовые операции. Не понятно, что происходит с курсом. Скорее всего через месяц-другой они найдут обходные пути, поймут как работать в новой реальности и откроются снова.

3. Самые хитрые очень громко заявили, что приостанавливают инвестиции и рекламу! Например, Кока-Кола, Mars или сеть отелей Хилтон. По сути это значит, что ребята хотят и баблишка в России зарабатывать и понравиться своим иностранным акционерам. Работать они будут и дальше, но какое-то время не будут строить новых заводов и отелей (скорее всего и так бы не строили в условиях кризиса) и будут давать меньше рекламы за деньги (а больше пиариться бесплатно такими вот заявлениями).

Что же касается прекращения поставок техники и оборудования. Тут скорее всего рынок очень быстро отреагирует. Будут на полках и Айфоны и Плейстейшины. Просто это будет серый рынок. Зарабатывать будут перекупщики и челноки, что может даже неплохо. Для потребителя будет проблема с поддержкой и сервисом, а также с ценами.

Другие относятся к таким перспективам скептически.

Майкл Наки

Илья Варламов выдал потрясающий анализ того, что будет происходить в России: как бодро все уходящие компании заменят аналоги и тд. Я сначала грубо написал, но потом удалил и напишу корректно: я не согласен, и вот почему. Мне кажется, Илья не до конца понимает, как сейчас всё было устроено в мире. Особенно это хорошо видно на его анализе рынка игр. Не просто перестали продавать платформы, а прекратили их поддержку и доступ к играм. Сейчас не 90-е, и огромное количество всего зиждется на доступе к сервисам, в том числе и у игр, ну, то есть, даже если у вас будет пиратская копия или физический диск, это не значит, что у вас получится поиграть. Не говоря уже о поддержке продуктов Microsoft, Adobe и прочего. Никто ничего не заменит. Отечественные аналоги не появятся НИКОГДА. Точнее, заменители будут пытаться сделать, но это будет, как Лада замена Тойоте. Крупные игроки, приостановившие деятельность, тоже не вернутся, потому что россиянин — отныне значит бедный. В России никто не сможет себе ничего позволить. Отдельная история про Китай - все на него так надеются сильно, но абсолютно зря. Уже сейчас Xiaomi, Oppo и Huawei сокращают поставки. И не потому, что война, а потому, что из-за санкций за войну в России теперь просто не будет денег. Да и для примера можете посмотреть на то, как Китай покупает российскую нефть последние две недели (НИКАК). Не спасет Поднебесная. Более того, после первой же национализации какой-нибудь компании (а это обязательно будет сделано, так как если правительство может сделать глупость, то не сомневайтесь — это вопрос времени), отсюда уйдет вообще всё и навсегда.

Немного кощунственно обсуждать это всё на фоне кадров разбомбленного Мариуполя. Но у меня есть надежда, что когда граждане России — те из них, у кого нет эмпатии и человечности — поймут, какая жопа грядет в виде ответственности за всё сделанное, они как-то немного проснутся и перестанут "надеяться на лучшее".

Надеждам на появление "русского Макдональдса" тоже скорее всего сбыться не суждено, считает автор канала Русская кухня: история:

Еще в 2018 году доля импортного замороженного картофеля-фри на нашем рынке составляла 94%. И лишь в апреле того года "Белая Дача" и голландская Lamb Weston открыли первый завод по производству картофеля фри в России – в Липецке. Вот просто задумайтесь. В стране, для которой картошка – второй хлеб, за 30 лет присутствия на рынке Макдональдса и массы других потребителей картофеля фри его так и не научились нормально делать. Просто нарезать одинаковые кусочки картофеля и заморозить их. 30 лет эти поставки шли из Польши и Нидерландов. Думаете, голландцы сегодня на этом предприятии останутся со своими технологиями и запчастями? Ну-ну. И так во всем.

Проблема еще и в том, что даже с учетом жесточайшего контроля и отшлифованной до блеска технологии бизнеса Макдональдс в России работал уже из последних сил. Держать цены с 2014 года могли только настоящие профессионалы. А сегодня многие из них понимают, что нищающее на глазах российское население просто скоро будет не состоянии купить себе нормальную котлету.

Некоторые у нас испытывают иллюзии, что мол, иностранцы ушли из-за давления на них со стороны "закулисы". Не спорю, общественное давление на них есть. И сотрудничать с путинской властью на Западе уже считается постыдным. Но дело еще и в том, что иностранный бизнес четко представляет себе: через пару месяцев россиянам будет не до импортных шмоток и походов в ресторан. Рынка здесь не будет.

Ну и, наконец, о самих "национализаторах". Скажите мне, а кто заменит квалифицированных менеджеров? Сирота что ли? А я скажу: на руководство будет поставлен очередной полковник-отставник ФСБ. Ну, и кто из руководителей бывшей компании пойдет к нему работать? Правильно! Тот, кто имеет с ним одну мотивацию –​ сесть на потоки и присосаться к еле живому бизнесу. И сколько месяцев вся эта конструкция просуществует?

Провластные комментаторы в России напирают на то, что от санкций пострадают и страны Запада. Однако для них это не будет существенной проблемой, считает Владислав Иноземцев:

Одна из серьёзных проблем, с которыми не может совладать российское видение мира, состоит в том, что в Кремле и вокруг него считают, будто высокие цены на нефть или иные экономические "тяготы", которые испытывает западный мир, способны заставить его наплевать на Украину и творимые там агрессором бесчинства. Этот подход не учитывает элементарную вещь: американцы и европейцы, при всей их расчётливости, являются в большинстве своём людьми великодушными и стремящимися к тому чтобы сделать мир лучше. Деньги в этом случае –​ самое малое, чем они могут пожертвовать. Средний американец отдаёт на благотворительность сотни долларов в год –​ а прибавка в цене бака бензина составила за последние месяц-два не больше десятки. Если эта жертва поможет бороться со Злом (а Россия сегодня ассоциируется с этим понятием сильнее, чем СССР в годы "холодной войны"), то это вообще не проблема, считают люди. Платя цену подорожавшей нефти, люди мысленно приобщаются к силам Добра, и это дорогого стоит. Нам с нашей "духовностью" этого не понять. Как и многого другого.

В то же время Россия несет ущерб, несоизмеримый с тем, что она могла бы получить взамен (и еще неизвестно, получит ли она вообще хоть что-нибудь).

М.А.

российский политический класс собирается сделать важный, долгосрочный выбор: 1) получить программу "нефть в обмен на продовольствие", 2) арест всех российских государственных активов за рубежом, 3) утратить полностью возможность инвестиций за рубежом, а также инвестиций из-за рубежа, 4) уничтожить рубль, 5) иметь дело с признанными международным судом репарациями за разрушения, 6) повесить на два следующих поколения ответственность за то, что они не совершали.

В обмен на все это российский политический класс хочет получить город Мариуполь.

(*состояние дел на 16-й день войны)

Владимир Путин 10 марта заявил, что санкции против РФ ввели бы "так или иначе". На встрече с Александром Лукашенко российский президент назвал тот хаос, в который сейчас погружается страна, "временем возможностей", и привел в пример СССР, который "добивался успеха", постоянно находясь под санкциями. Ироничных комментариев по этому поводу в соцсетях много.

Б.В.

путин: – Они бы всё равно напали, первые. – Эти санкции всё равно бы вводились так или иначе.

Все погибшие и так бы умерли, рано или поздно, короче.

С.Д.

СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха –​ Путин

Пустые полки магазинов, всеобщая нищета и, как итог –​ полный развал. Действительно, успех

Г. С.

Преодоление санкций в конечном итоге пойдет на пользу, как это было и раньше. СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха –​ заявил Путин. Да, санкции СССР пошли на пользу. Только напомните, а где СССР, что с ним случилось? А НЕ СТАЛО НИКАКОГО СССР САНКЦИИ ПОМОГЛИ

П.П.

Успехи СССР были так велики и добивался он их так часто, что перестал существовать.

Г. Г.

Каждый раз, когда Путин начинает переживать из-за санкций, он утешает себя и подданных тем, что санкции все равно ввели бы. Этот аргумент приводит любой двоечник, когда оправдывает нежелание делать уроки и склонность пинать одноклассников тем, что учительница его не любит и все равно поставит двойки по математике и поведению. Кроме того, двоечник говорит, что вот и отличник Иванов в прошлом году не сделал уроки, и ему сошло с рук, а Петров еще в первом классе пинал всех подряд, но теперь у него пятерка по поведению. Любить двоечника учительнице и правда не за что. Но все же эти двойки он получает только потому, что ни на что другое не тянет, и чем больше он безобразничает, тем хуже оценки.

В то же время у многих начал возникать вопрос, есть ли предел количеству санкций в адрес России и какова логика того, что из адресных они превратились в "ковровые".

С.К.

До начала войны санкции, действительно, были таргетированными и за ними прослеживался (а иногда и прямо объявлялся) какой-то специальный дизайн. Но это всё уже давно –​ не меньше недели –​ прекратилось. Теперь санкции это просто –​ что ещё можно закрыть-отнять-запретить, чтобы остановить бомбёжки и ракетные обстрелы крупных украинских городов –​Киева, Харькова, Мариуполя, Днепра, Чернигова. В отдельных мерах и именах нет смысла искать какой-то дизайн –​ это просто "что угодно, чтобы прекратилось убийство мирных жителей".

Надо понимать, что весь мир, кроме России, видит разбитые ракетными обстрелами жилые кварталы, горящие дома и больницы, фотографии убитых детей и видео сотен тысяч беженцев. Поэтому на вопрос –​ сколько ещё будет санкций? –​ ответ очень простой: чем больше горящих домов, чем дальше продвижение российских танковых колонн, чем больше фотографий убитых мирных жителей, тем сильнее будут санкции. Сейчас Германия и другие европейские страны не готовы объявлять полное эмбарго на газ и нефть, но если количество беженцев в соседних странах увеличится до 4-5 миллионов, если мир облетят кадры людей, умирающих от голода и обезвоживания в блокированных Мариуполе и Николаеве и оккупированном Херсоне, то будет и полное эмбарго. Будут и "списковые" санкции против замминистров и замгендиректоров госкомпаний.

Эти же события –​ гибель мирных жителей под ракетными обстрелами, танки на улицах городов, миллионы беженцев –​ привели к уходу многих крупных компаний, основной новости последних дней. Это НЕ санкции, и НЕ давление правительств –​ и Coca-Cola, и McDonald's, и Uniqlo видят, что люди во всём мире настолько возмущены происходящим, что не будут ничего покупать у фирм, которые ведут какие-то дела с Россией. Это как раз те последствия, которые очень трудно будет устранить –​ кадры горящих домов в Харькова и Мариуполе будет трудно развидеть и компании будут бояться возвращаться в Россию много лет после вывода войск.

Ещё раз, основное –​ нынешние санкции, и страновые, и списковые, и индивидуальные –​ вводятся без особого плана и условий. Просто для того, чтобы остановить войну.

К.И.

В разговорах все же главный тезис: нельзя нападать на другую страну. Нельзя бомбить города. Нельзя убивать людей. Именно в этих решениях –​ главная вина нынешнего режима.

А разговор про то, как плохо будет от санкций, и о том, что Путин виноват в том, что не просчитал такого эффекта подразумевает, что проблема в плохом расчете (мол, не будь таких санкций, то и ничего). Даже если говорящий этого не подразумевает или если он просто подстраивается под предполагаемый образ мыслей собеседника, –​ это неправильная стратегия разговора.

Если надо начинать разговор с санкций, то снова –​ санкции это реакция на нападение на другую страну, на бомбежки городов и на убийства. Вина преступника –​ в преступлении, а не в ошибочном расчете на легкие последствия.

Так или иначе, многие комментаторы сходятся на том, что долго в таком режиме существовать невозможно.

Марина Литвинович

У меня четкое ощущение, что Россия сейчас воюет сама с собой. Да, Россия воюет против России. Именно поэтому любой исход этой войны плох: в первом случае, если Россия победит Россию, то Россия погибнет. Во втором случае –​ если Россия проиграет России, то Россия погибнет.

Кирилл Рогов

ДВА ВЫСТРЕЛА

Эй, вы там все.

Нужно отдавать себе отчет, что Путин выстрелил себе в ногу. Точнее дважды. Сначала в одну, потом - в другую. Он проигрывает войну, он разрушил экономику. И этот, не побоюсь этого слова, "русский мир".

Он хочет нас всех за это наказать, стереть в порошок. Но не стоит забывать, что у него подстрелены обе ноги. Это та реальность, из которой следует исходить.

Я понимаю, что мне легче, потому что я не в России. Но я для того и не в России, чтобы это сказать.

После принятия закона, подразумевающего уголовную ответственность за высказывания, не согласующиеся с государственной пропагандой, мы цитируем часть постов без имен и ссылок.