Впервые представлен публике самый тихий сверхзвуковой самолет X-59

НАСА и компания Lockheed Martin 12 января официально представили экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59 Quesst. Презентация в калифорнийском городе Палмдейл транслировалась на YouTube-канале американского аэрокосмического агентства.

Главная особенность самолёта — значительно меньший уровень звука при преодолении звукового барьера. Добиться такого результата стало возможным благодаря максимально обтекаемой конструкции. В частности, кабина пилотов находится почти в середине фюзеляжа и не имеет привычного лобового окна, вместо него есть боковое. А лобовой обзор обеспечивают мониторы с беспрецедентно высоким уровнем разрешения изображения.

В 1973 году Федеральное управление авиацией ввело запрет для летательных аппаратов невоенного назначения на сверхзвуковые полеты над сушей, а также вдоль береговой линии.

Введению запрета способствовало общественное давление – американцев беспокоили полеты сверхзвуковых самолетов и сопровождающие их громкие хлопки над населенными пунктами. Запрет пятидесятилетней давности стал законодательным решением этой проблемы, тогда как X-59 должен стать решением технологическим, отмечается в публикации Русской службы "Голоса Америки".



Самолету предстоит совершить тестовые полеты над жилыми районами, чтобы специалисты могли оценить, как люди на земле реагируют на громкость звукового удара. Лишь после этого НАСА передаст данные регулирующим органам (в частности, Федеральному управлению гражданской авиации), для получения разрешения на коммерческие полеты.