Впервые в мире футболист высшей лиги совершил каминг-аут

Впервые в истории соревнований по футболу среди мужчин игрок команды высшего дивизиона национального первенства совершил каминг-аут - публично заявил о своей гомосексуальности.

Это полузащитник австралийской команды "Аделаида Юнайтед" Джошуа Кавалло. "С гордостью публично заявляю о том, что я гей" - сказал 21-летний футболист. По его словам, он удивлён тем, что сейчас среди футбольных профессионалов в мире нет открытых геев.

Тренер команды и другие игроки поддержали футболиста - как и представители других австралийских клубов и национальная федерация футбола.

На поступок австралийского спортсмена обратили внимание мировые СМИ. CNN также отмечает, что на данный момент он единственный открытый гей в высших эшелонах мирового футбола. Поступок Кавалло поддержали бывшие и нынешние звёзды, такие как Гари Линекер и Жерар Пике. "Спорт-Экспресс", в свою очередь, приводит мнение бывшего советского футболиста Анзора Кавазашвили, который считает: "Если бы у нас в России кто-то себе позволил сделать подробное, он бы не смог продолжить карьеру".

Первым в мире профессиональным футболистов в 1990 году о своей гомосексуальной ориентации сообщил англичанин Джастин Фашану, однако к тому моменту он не играл в высшей лиге. В 2014 году каминг-аут сделал игрок сборной Германии Томас Хитцльспергер - однако уже после завершения карьеры.