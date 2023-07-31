Врач, отказавшаяся сдать деньги на нужды военного, уехала из России

Сотрудница сети медицинских лабораторий "Гемотест", московский врач общей практики Екатерина Микрюкова, покинула Россию из-за травли и угроз.

Ранее Микрюкова отказалась участвовать в сборе денег на сиделку для российского военнослужащего, получившего ранение в Украине - сообщение об этом в домовом чате разместили жильцы столичного района Ховрино.

Издание "Медиазона" уточняет, что автор сообщения призвал соседей найти деньги, "снизив потребление виски и просекко по пятницам", на что Микрюкова написала, что военнослужащий "мог не воевать и остаться здоровым".

После этого врача удалили из чата, а скриншоты её сообщения опубликовали российские патриотические ресурсы. В результате этого Микрюкова и её родные стали получать сотни сообщений в день - в том числе с угрозами. Также в компанию "Гемотест" стали поступать жалобы на врача, из-за чего ей пришлось уволиться.