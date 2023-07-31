Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Врач, отказавшаяся сдать деньги на нужды военного, уехала из России

Сотрудница сети медицинских лабораторий "Гемотест", московский врач общей практики Екатерина Микрюкова, покинула Россию из-за травли и угроз.

Ранее Микрюкова отказалась участвовать в сборе денег на сиделку для российского военнослужащего, получившего ранение в Украине - сообщение об этом в домовом чате разместили жильцы столичного района Ховрино.

Издание "Медиазона" уточняет, что автор сообщения призвал соседей найти деньги, "снизив потребление виски и просекко по пятницам", на что Микрюкова написала, что военнослужащий "мог не воевать и остаться здоровым".

После этого врача удалили из чата, а скриншоты её сообщения опубликовали российские патриотические ресурсы. В результате этого Микрюкова и её родные стали получать сотни сообщений в день - в том числе с угрозами. Также в компанию "Гемотест" стали поступать жалобы на врача, из-за чего ей пришлось уволиться.

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG