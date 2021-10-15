Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Врачи рекомендовали британской королеве отказаться от вечернего коктейля

Врачи рекомендовали британской королева Елизавете II отказаться от алкоголя. 95-летняя монарх последовала совету, чтобы подготовиться к напряжённому расписанию этой осенью и празднованию платинового юбилея правления в июне. Об этом пишет журнал Vanity Fair.

Вечером королева обычно пила коктейль, чаще всего — сухой мартини, рассказал журналу друг королевской семьи. Подруга и кузина королевы по материнской линии Маргарет Родс рассказывала, что раньше Елизавета любила выпить за ужином бокал сладкого вина, а перед сном — бокал шампанского.

Она любит коктейль из вермута Дюбонне и джина, а в прошлом году Букингемский дворец выпустил собственную линию сухого джина, а королевские виноградники стали выпускать игристое вино, пишет издание.

По словам друга семьи, с которым говорил Vanity Fair, Елизавета не считает отказ от алкоголя проблемой. Но сам он считает нечестным, что в таком возрасте ей приходится отказываться от одного из немногих удовольствий.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG