Врачи рекомендовали британской королева Елизавете II отказаться от алкоголя. 95-летняя монарх последовала совету, чтобы подготовиться к напряжённому расписанию этой осенью и празднованию платинового юбилея правления в июне. Об этом пишет журнал Vanity Fair.

Вечером королева обычно пила коктейль, чаще всего — сухой мартини, рассказал журналу друг королевской семьи. Подруга и кузина королевы по материнской линии Маргарет Родс рассказывала, что раньше Елизавета любила выпить за ужином бокал сладкого вина, а перед сном — бокал шампанского.

Она любит коктейль из вермута Дюбонне и джина, а в прошлом году Букингемский дворец выпустил собственную линию сухого джина, а королевские виноградники стали выпускать игристое вино, пишет издание.

По словам друга семьи, с которым говорил Vanity Fair, Елизавета не считает отказ от алкоголя проблемой. Но сам он считает нечестным, что в таком возрасте ей приходится отказываться от одного из немногих удовольствий.