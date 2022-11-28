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Врачи запретили транспортировать Саакашвили из больницы в суд

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не смог в понедельник выступить на собственном судебном процессе, поскольку его лечащие врачи запретили Департаменту исполнения наказаний транспортировать экс-президента в здание Тбилисского городского суда из клиники Vivamedi, где Саакашвили лечится с мая текущего года.

Желание присутствовать на судебном процессе в Тбилиси накануне высказал сам бывший глава грузинского государства, и ожидалось, что он будет доставлен в суд.

Лечащий врач мотивировал своё решение тем, что он не может взять на себя ответственность за возможное ухудшение состояния здоровья пациента во время перевода из клиники в суд.

В понедельник адвокаты экс-президента, Шавла Хачапуридзе и Валерий Гелбахиани сообщили журналистам, что в организме Михаила Саакашвили обнаружен смертельно опасный яд — мяшьяк. Ранее они же заявляли, что в крови высокопоставленного пациента найдены следы тяжёлых металлов, в том числе ртути. Адвокаты убеждены, что их подзащитного отравили и единственный способ сохранить ему жизнь — перевод на лечение в европейскую клинику.

Михаил Саакашвили приговорён тбилисским судом к шести годам тюремного заключения за организацию избиения спецназом МВД оппозиционного депутата, бизнесмена Валерия Гелашвили в 2005 году.

Сейчас бывший президент проходит в качестве обвиняемого по ещё трем делам, в том числе о незаконном переходе государственной границы Грузии 29 сентября прошлого года. Тогда Саакашвили был арестован. Бывший президент считает своё преследование политическим.

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