"Враг - не там". Блогеры о новом конфликте ФБК и Алексея Венедиктова

Не успели стихнуть споры о последнем расследовании ФБК, где среди получателей щедрых господрядов упоминается Алексей Венедиктов, как бывший главный редактор "Эха Москвы" нанес ФБК ответный удар - он выложил в своем телеграм-канале письмо в адрес Еврокомиссии, в котором несколько известных личностей, в том числе руководитель ФБК Леонид Волков, просят снять санкции с олигарха Михаила Фридмана.

Публикация вывела скандал на новый виток.

Виталий Рувинский

Главное в процессе борьбы с коррупцией - не выйти на самих себя.

Сталингулаг

Мальчик: следит за боем Пригожин vs Шойгу.

Мужчина: следит за боем Волков vs Венедиктов

Леонид Волков отрицал, что подписывал письмо, опубликованное Венедиктовым, но в то же время признал, что действительно писал в канцелярию шефа внешней политики ЕС Жозепа Борреля, и заявил, что временно покидает пост главы ФБК.

Леонид Волков

В октябре 2022 года я подписал и отправил в офис Жозепа Борреля нижеследующее письмо. Это письмо было большой политической ошибкой. Хуже того, сделав это, я превысил свои полномочия — подписал его не в личном качестве, а от имени организации. Коллег я в известность не поставил, и, следовательно, тем самым их подставил.

У меня было ощущение, что ситуация на тот момент (на фоне поражений путинской армии и разброда в российских элитах) сложилась критическая, и что можно, создав прецедент, запустить цепную реакцию публичных осуждений войны и раскола в российских элитах. Я ошибся.

В связи с этим я принял решение взять паузу в своей публичной общественно-политической деятельности в качестве председателя правления фонда ACF International. В скором времени мы соберемся с коллегами и они будут принимать решения о том, как они видят себе возможные форматы нашей совместной работы (и видят ли). О принятых решениях мы обязательно всем сообщим.

Многие комментаторы похвалили Волкова за такую реакцию.

Татьяна Фельгенгауэр

Леонид большой молодец, что написал

Дмитрий Колезев

История, конечно, плохая, но реакция у Леонида Волкова взрослая. Признание ошибки это сложно, но правильно. Из ошибок умными людьми извлекаются уроки. Волков умный. Хочу, несмотря ни на что, поддержать Леонида. Понимаю, что многие сейчас спешат кинуть в него гнилым помидором, и они в своем праве. Но я не буду к ним присоединяться.

Сергей Смирнов

Леониду Волкову максимальная поддержка! Признавать ошибки очень сложно!

Федор Крашенинников

Надеюсь, Леонид не уйдет далеко и насовсем. Ошибки совершают все, но не все имеют мужество их признавать.

Но есть и мнение, что подпись Волкова под этим письмом ошибкой не была - скорее было ошибочным ее отрицать.

Кирилл Лятс

Ну а что было отнекиваться? Подписал и подписал. Значит, так надо было для ФБК. Помните, в интервью Певчих Дудю последний неоднократно возвращался к теме Фридмана, как бы намекая, ну мы-то знаем, что у вас с ним какие-то шуры-муры...

Иннокентий Буковский

Удивительно, конечно, что Леонид Волков извиняется.

За что?

За то, что занимался реальным делом по дестабилизации российских элит и предложил exit-strategy?

Это правильное решение. [Нечего] тут извиняться.

А что это было непублично, так это правильно вдвойне. Это суровый, реальный мир. Такие предложения никогда не были публичными.

Ну а Венедиктов, выложивший это в паблик из мести, очень сильно испортил себе отношения с Альфа-Групп. Вот и все. Там, боюсь, не расследования будут публиковать. Там ребята менее лиричные.

Мнение Волкова, что следует выводить из-под санкций тех российских олигархов, которые не хотят поддерживать войну, разделяют многие комментаторы - не только те, чьи подписи также стоят под письмом, которое опубликовал Венедиктов.

Владислав Иноземцев

Со своей стороны, я могу сказать, что ещё до начала войны [...] я писал о том, что не нужно подводить под санкции олигархов, кроме явно замеченных в апологии войны (типа Малофеева) или финансировавших проекты на оккупированных территориях (типа Ротенберга). Остальных, как и всех недовольных происходящим россиян, следует максимально отрывать от Кремля, способствовать уходу их капиталов из России, перемещению вон из путинского ада коллективов их компаний, если это возможно.

Я уже сказал сегодня много раз, что подписал письмо в поддержку Альфы в здравом уме, без материального интереса и считаю виляние и обиды (пусть даже на самих себя) некоторых других подписантов по этому вопросу смешными и унизительными.

Кирилл Рогов

Олигархи должны иметь возможность перейти на другую сторону и поучаствовать в борьбе с кровавым монстром

...Я не вижу никакого особенного криминала в письме в защиту Михаила Фридмана и прочего руководства Альфа-групп. Я поддерживаю его общий пафос. Немного неудачным мне кажется его персоналистский характер. Подход должен быть критериальным и более принципиальным. Я бы предложил такой формат письма: "Дорогая Еврокомиссия, Урсула и прочие, ситуация сложная, Путин очень опасен, война за Украину и Россию не выиграна, мы должны дать российским олигархам шанс. Если они участвовали своим стремлением к обогащению в создании этого кровавого монстра (не предполагая по наивности, что он окажется таким), сегодня они должны иметь возможность перейти на другую сторону и поучаствовать в борьбе с ним. И это будет разумно и не аморально. С дружеским приветом etc."

И это, в целом та же идея, которой я следовал в защите Венедиктова. Эта идея, как мне кажется, принципиально важна. Все мы любим ставить себе в пример опыт денацификации в Западной Германии. Но не все помним, что длилась эта история по меньшей мере 25 лет, и важным ее этапом был план Маршалла. И когда Конрад Аденауэр приступал к его реализации, то люстрационные аппетиты американской оккупационной администрации он отмел знаменитой фразой: "других немцев у меня нет". Те, кто умеет в Германии что-то организовывать и делать бизнес, делали это и при Гитлере и жали ему руку. Я не знаю, где взять других, которые умеют это делать в Германии. Вот, что он имел в виду.

Демьян Кудрявцев

...Как и к Венедиктову, у меня много претензий к Леониду, пожалуй даже больше, ибо амбиции ФБК - выше. У меня много претензий к М. Фридману и О. Тинькову, кто-то из вас помнят - многое было публично.

Но я считаю, что они не соответствуют критериям введенных против них санкций, как и многие (хотя меньшинство) другого крупного бизнеса. Я считаю, что введение против них санкций на руку Кремлю, и есть экономические и социологические данные, которые свидетельствуют об этом. Я считаю, что ФБК, как политическая организация, должна стараться представлять интересы оппозиции в широком смысле, и в этих интересах не только лоббирование санкций против преступников, но и требование своего участия в выводе из под санкций бизнесменов, снятия ограничений с российских мигрантов, и многое другое. И я убежден, что несмотря на неверный способ, ошибки в коммуникации, и так далее, мотивации Леонида Волкова при подписании этого письма были именно такие, приписывать ему денежные интересы в этой точке, так же бессмысленно как искать яхты у Венедиктова.

Хватит сраться. Враг не там.

Михаил Пожарский

Механизм вывода российских элит из-под санкций необходим. Без этого санкции способствуют лишь сплочению вокруг Кремля

...В случае с нынешней историей про отмазывание владельцев "Альфы" мы действительно видим нечто, что ударило серьезно по "общему делу". Мы можем рассуждать о том, насколько это хорошо с моральной точки зрения отмазывать олигархов, которые годами молчали и в лучшем случае пытались усидеть на двух стульях (Фридман и Авен - это, напомню, не Зимин). Но с прагматической точки зрения Волков прав - механизм вывода российских элит из-под санкций действительно необходим. Без этого санкции способствуют лишь сплочению вокруг Кремля. Можно также рассуждать о том, что санкции нужно снимать с простого народа, а не с олигархов. С моральной точки зрения это, опять же, верно. Но с прагматической: простой народ режим не поменяет, а у элитариев (в некотором количестве) есть шанс. В общем, в идеале оппозиции за рубежом надо заниматься и тем, и другим. С одной стороны бороться за снятие бессмысленных санкций со своих будущих избирателей, с другой - формировать механизмы для бегства жирных крыс с тонущего корабля. Другое дело, что такие механизмы должны быть публичными и открытыми, а не через подковерный вась-вась.

Чтобы оппозиция за рубежом могла стать внушительной силой для российских элит, она должна превратиться в этакого арбитра. Приходишь к нему, а он тебе гарантирует "отмену санкций в обмен на Х". Несложно догадаться, что ныне произошло нечто обратное. После скандала это письмо участь Фридмана и ко в Европе не просто не облегчит, а скорее усугубит. Российские элиты получили сигнал типа: "никогда не обращайтесь к либеральной оппозиции за помощью, там вас сольют и сделают вам только хуже". Будущее российских элитариев снова зависит только от одного человек - на П начинается, на Н заканчивается. Наверняка, нынче в АП пьют шампанское т.к. это сильно укрепило кремлевский монолит.

Александр Коляндр

1. Свободу Навальному.

2. Санкции должны иметь встроенный механизм отмены, иначе в них нет смысла

3. Авен, Фридман да и другие должны быть выведены из-под санкций в обмен на понятные действия

4. Леонид Волков использовал репутацию свою для лоббирования верного, с моей точки зрения, шага. Признав публично ошибку и отойдя от фбк вообще поступил, как нормальный политик.

5. Турецкая оппозиция смогла объединиться и выдвинуть единого кандидата против Эрдогана.

6. Враги оппозиции не внутри, а снаружи, но внутри с ними проще бороться.

Вопрос: почему людям нравится год за годом есть говно?

У идеи, что некоторым российским олигархам следует оставить лазейку для ухода от санкций, есть и множество критиков.

Карина Орлова

Интересно, а что должно двигать журналистом, чтобы подписывать письма в защиту провластных (или даже непровластных) бизнесменов?

Про руководителей антикоррупционных фондов, просящих Европу за тех, кто воплощает собой коррупцию, я вообще молчу.

Казалось бы, журналист должен отстраняться в такой момент, если уж имеется какая-то личная приязнь к такому бизнесмену. А хороший журналист должен бы личную приязнь преодолеть и придерживаться фактов. Или же снять с себя полномочия журналиста и перейти открыто на работу к такому бизнесмену (чиновнику, политику).

А факты таковы: Фридман, Авен, Вексельберг, Блаватник и Хан продали Роснефти свою долю в ТНК-ВР на 40% выше рынка, почти $5 млрд.

Эти деньги государства (то есть Путина) и были выведены за границу.

Это то, что называется "кошельки Путина".

Я уж не говорю про многолетнее кредитование Альфой оборонзаказа.

Журналист это вообще тот, у кого нет друзей. Факты - друзья журналиста.

Российский же журналист или гендиректор канала только из друзей и состоит, видимо.

Помните, ребята, как в 90-е власть "сменилась" на тот же партийный обком, а бизнес захватил ушлый комсомол?

Не сомневайтесь, после Путина все будет точно так же.

Мария Баронова

Даже про Авена говорится, что никакого отношения к Путину он не имеет. Дада. А предсмертное письмо Березовского легализовывал по просьбе Путина, и был на встрече с Путиным 23 февраля 2022 года двойник Авена. Настолько далекий от Путина человек этот великий борец за свободу российского народа.

А что касается санкций на простых бедных людей, которые были наложены по наводке и с помощью некоторых из вышеуказанных лиц, то лоббировать их снятие никто не собирается. Путина должен свергнуть пустой холодильник (с). И вообще есть люди, а есть хер на блюде.

Кто вы вообще такие, маленькие людишки.

Анастасия Кириленко

Конкретно против Фридмана, вне зависимости от санкций, расследуется уголовное дело в Испании о присвоении с помощью хитрых схем через Амстердам в том числе госсубсидий Испании на совместное альфо-испанское предприятие. С этого же предприятия (как подозревается) платились взятки чиновнику в России.

Логика санкций против олигархов состоит в том числе том, что их активы могут быть изъяты Кремлем и отправлены на войну. "Сегодня ты олигарх, завтра ты все подарил Сечину и отъехал на зону/ во Львов".

Не верите? Но ведь из Альфа Груп под следствием уже был Фетисов. [...]

Итак, известные журналисты зачем-то выступают за отмену санкций против олигархов. А Фридман единственный или есть еще хорошие олигархи? Кто следующий? Абрамович?

Некоторые комментаторы обрушились на Леонида Волкова.

Борис Кагарлицкий

Уход Леонида Волкова с поста председателя ФБК (признанного властями РФ экстремистской организацией) многим комментаторам из либеральных кругов кажется образцом цивилизованного политического поведения и примером того, как человек достойно и честно признает свои ошибки.

Куда больше вопросов вызывают решения, которые Волков принимал, будучи фактическим руководителем ФБК

Беда в том, что Волков ушел не из-за признания своих ошибок, а из-за того, что был уличен во лжи. Сама по себе его позиция — защита процветавших при нынешней власти олигархов, вполне естественна для представителя праволиберального лагеря, закономерна и логична. Другое дело, что честно признаваться в подобных взглядах сегодня политически и морально невыгодно. Честным и по-своему смелым поступком с его стороны было как раз подписание скандального письма, а вот попытки как-то оправдаться, предпринятые им задним числом, выглядят лицемерием.

Но из всех политических действий, совершавшихся Волковым на протяжении прошедших нескольких лет, подписание им письма в защиту олигархов является наименее серьезной проблемой. Куда больше вопросов вызывают решения, которые он принимал во время кампании в защиту Алексея Навального, оказавшись фактическим руководителем ФБК. Эта кампания не просто потерпела поражение, но и объективно работала на дезорганизацию и разгром оппозиции.

Альфред Кох

Леонид Волков сначала разрушил электоральную основу, допустив слив базы данных сторонников Навального в ФСБ. Драматические последствия этого слива были бы не такими разрушительными, если бы Волков не придумал ничего лучше, чем собирать персональные данные каждого сторонника, включая номера паспортов, адреса и телефоны. Это было абсолютно избыточным действием (если, правда, не предположить, что эта база изначально и создавалась для такого ее слива).

Второй ошибкой было возвращение Навального в Россию. Широко известно, что одним из главных энтузиастов этой идеи был Леонид Волков, который до последнего настаивал, что Алексею ничего не угрожает. А уже после ареста утверждал (из-за границы), что российские власть, арестовав Навального, попала в капкан, который он для нее поставил, и теперь массовые народные выступления сметут ее.

И наконец, теперь он уничтожил и третью компоненту: партийный аппарат. Своей абсолютно немотивированный и ненужной атакой на Венедиктова, он спровоцировал того на ответный вброс “компромата”.

Впрочем, сам этот “компромат” таковым не являлся. Что с того, что Волков считает санкции против Фридмана нераведливыми? Так считает не только он. Так считаю и я, и Леонид Парфенов, и Илья Яшин, и Леонид Гоман и Вера Кричевская и многие другие, кто подписал письма в поддержку Фридмана.

Но абсолютно позорной была реакция Волкова на это вброс. Он, то кидался утверждать, что он ничего не подписывал, то признавал, что подписывал, но не в этом смысле, то называл подписание ошибкой и просил прощения. То оказывается, что он осенью подписывал еще одно такое письмо от имени ФБК и т.д.

Волков последовательно уничтожил все три компоненты политического движения

Пусть его коллеги решают, что это было: череда неверный решений или сознательная стратегия. Но, так или иначе, Волков последовательно уничтожил все три компоненты политического движения. И теперь его практически уже нет.

Есть лишь радующиеся жизни, красиво одетые женщины и девушки, празднующие победу на престижном кинофестивале. И все это было бы очень весело и здорово, если бы не то обстоятельство, что это была не музыкальная комедия из жизни эксцентричных аристократов, а документальный фильм про то, как их близкого человека (мужа, отца и соратника) хотели убить. А самого этого человека в этот момент пытали в российской тюрьме.

Впрочем, никакого другого результата и быть не могло. Потому, что построение политической партии как секты в современном мире обречено на провал. И чего удивляться, что именно он и случился.

Ксения Собчак

Фридман никогда не лез в политику и старался даже не встречаться с Путиным, поставив для этого на джиар Авена. Я лично видела, как он тяжёло переживал уход Немцова. Я лично слушала его рассуждения о будущем России и о её режиме. И какой же Волков жалкий несчастный нелепый трус, меня даже на презрение не хватает, буквально будто смотрю на раздавленного таракана. Чего стоили все остальные его слова, если он не смог постоять за одно — написанное своею же рукой в графе “подпись”? Помня, как Фридман помогал ФБК ещё до 24 февраля, в самые сложные годы, когда поток тех, кто хотел выкупить себе индульгенцию, был более, чем скуден? Тюфяк, слабак, тряпка и рохля.

Авторы провластных каналов, запивая попкорн шампанским, генерируют все новые конспирологические версии, суть которых сводится к тому, что все происходящее объясняется большими деньгами.

Борис Рожин

Регент ФБК Волков покинул свою должность после вскрывшихся грязных делишек с российскими олигархами. Разоблачен получающим деньги от Собянина отцом русской демократии Венедиктовым.

Олигарх Фридман на свои деньги содержал борца с олигархами Навального. Никогда такого не было и вот опять.

Сергей Марков

На смену коррупционерам типа Волкова приходят террористы типа Певчих

Как я и говорил, подписанты письма в защиту владельцев Альфы групп получили взятки. За взятку, причём уже второй раз, Леонид Волков отстранён от руководства всех структур.

Британский агент Мария Певчих становится главной во всех структурах Алексея Навального, - там много разных фондов.

Именно Мария Певчих была организатором странного отравления Навального. Именно Певчих организовывала подтасовку с бутылкой и Новичком. В общем на смену коррупционерам типа Волкова приходят террористы типа Певчих.

Сергей Мардан

Альфа-банк подтвердил, что идет подготовка к продаже долей Фридмана и Авена. А значит, весь скандал вокруг письма с просьбой снять санкции с уважаемых Михаила Маратовича и Петра Олеговича стоит рассматривать как PR-кампанию, заточенную на понижение цены сделки.

Основной получатель "гранта" - конечно Волков.

Это тот самый случай, когда продается именно токсичность персонажа. Заступничество Волкова и прочего кордебалета в лице Гозмана, Синдеевой и Парфенова - это все равно как украсить штаб-квартиру Альфа-банка на Каланчевской, 27 жовто-блакитными прапорами и добавить на фасад портрет Навального.

Понятно, что теперь любой потенциальный покупатель будет вздыхая говорить Фридману: "Ну, вы же понимаете, Михаил Маратович, что банк ваш - не жилец. Не сегодня завтра лицензию отнимут за поддержку предателей-навальнистов. Так что давайте договоримся о скидке?"

Все это вместе взятое производит отталкивающее впечатление, констатируют некоторые комментаторы.

Андрей Зубов

Слишком грязно, нравственно непереносимо, когда борцы с коррупцией защищают путинских олигархов, коррупционеров по определению, а борцы за свободу общества защищают эту свободу на деньги тех, кто её жестоко подавляет.

Игры в «как бы» свободу и «как бы» борьбу с коррупцией привели к смерти политического сообщества, диктатуре КГБ и войне в Сирии и в Украине

Русской истории хорошо известно, что большевики, выставляя себя борцами за права рабочих и объявляя как о цели, о диктатуре пролетариата, брали деньги у крупных капиталистов, таких как Морозов и Рябушинский, из рабочих эти деньги выдавливавших. Так что, перефразируя Черномырдина, можно уже совсем не смешно сказать - и было, и знаем чего это стоило - и вот опять.

И тогда и теперь такое сотрудничество тех, кто для общества непримиримо воюет друг с другом, спаянное немалыми суммами денег, - ложь наигнуснейшая. Из такой лжи ничего хорошего родиться не может в принципе, как и тогда, сто лет назад, не родилось. Тогда результатом этих грязных и подлых сделок была гибель и Морозова, и Рябушинского и, в конечном счёте, установление бандитского мафиозного режима в России, который сами бандиты предельно лживо именовали коммунизмом и демократией.

Сейчас все эти игры в «как бы» свободу и «как бы» борьбу с коррупцией привели к смерти политического сообщества, диктатуре КГБ и войне в Сирии и в Украине. Уже не как бы войне, а настоящей, безумно жестокой и кровавой. Но и на фоне этой войны старые игры продолжаются.

И пока они будут продолжаться, пока «как бы» остаётся сутью русской жизни, никакой достойной России построить нам не удастся.

России необходима Нравственная революция, которую каждый может начать с себя, исключив ложь и двоемыслие из своей личной жизни, и эти же принципы распространяя на жизнь общественную и политическую. Это - единственный путь к достойной жизни в мире, к такой России, за которую не будет мучительно стыдно.

Можно делать левую политику правыми руками, но нельзя делать чистую политику грязными душами. Ложь, обман - суть дьявола. Дьявольскими приемами можно построить только ад. Царство Божие так не построить никогда.

Те, кого не задело, радуются этому факту.

В сухом остатке - скандал, который нанес вред всем участникам, пишут многие публицисты.

Андрей Мовчан

(1) Если деньги из бюджета никому не выдаются, то непонятно кому нужен бюджет вообще. Вопрос не в том, получал ли имярек из бюджета деньги - вопрос на что и как их потратил.

(2) Нет ничего плохого задать имяреку вопрос: "А вы батенька на что потратили деньги, полученные из бюджета?" То есть недружелюбно это, но - почему бы нет?

(3) Если имярек на это разумно и спокойно отвечает: "Сделал журнал, вот результаты, вот себестоимость, она совершенно рыночная, вот что я заработал, да и то отдал чтобы журнал доделать" - спрашивающему приличествует извиниться публично, а имяреку - великодушно сказать: "Да нормально всё, фигня - вопрос". Если спрашивающий не извиняется - он человек неприличный и явно не за правду борется, а просто поливает грязью других, возможно - по заказу.

(3.1) Если спросивший не только не извиняется, но еще и будучи уличен начинает кричать "А зато он электронное голосование поддерживал!" - это совсем непристойно.

(4) Кричать "Держи вора!" на основании того, что кто-то получил деньги из бюджета на какой-то проект вместо того чтобы задать вопрос, указанный в (2) - это поведение клеветника и охотника на ведьм, и немного пахнет заказом.

(5) Нет ничего плохого в публичном выражении мнения по поводу санкций по отношению к конкретным олигархам ХУZ. Считать что с них надо снять санкции и даже писать местному начальнику про это - совершенно ок. Я кстати сам считаю что с них надо снять санкции, и не только с них. О моем отношении к Кремлю вы кое-что знаете, так вот я громко заявляю - я считаю что с XYZ надо снять санкции (конечно при условии что они не будут помогать Кремлю).

(6) Отрицать то, что ты написал начальнику про XYZ, а потом под давлением фактов признавать это, а потом каяться в этом и с понтом уходить с какого-то поста, о котором никто раньше не слышал - поведение нашкодившего школьника, а не политика.

(7) Отвечать на поливание тебя грязью на тему "Держи вора!" сливом документов на тему "А они на окладе у олигархов" - это опускаться почти на уровень. "Почти" потому, что "Держи вора!" это швондеровкий крик, а слив документа это просто информирование общественности; но разница не очень велика, тем более что если первое еще можно выдать "для простаков" за "борьбу с коррупцией", то второе - откровенная месть. [...]

(10) Если у России есть какой-то шанс стать мирной, демократической, свободной и процветающей, то только через широкое объединение тех, кто по-разному и обладая массой разных недостатков, но видит цель таковой и готов на нее работать. Только когда все условно от Юнемана со своим национализмом и идеей малых дел, до Гудкова с его интернационализмом и либеральной повесткой сядут за один стол (а за столом окажутся и Венедиктов и Хаматова с их сотрудничеством с властью во благо, и Каспаров с идеями малой России, и ребята их DOXA с их максимализмом, и Навальный с его верой только в себя, и пр и пр), появится шанс. И если для того, чтобы 1000 человек сели за стол, из-за него надо выгнать двух-трех, цель которых - срач, метание говн в своих и единоличное право на белое пальто, их стоит выгнать.

Андрей Никулин

Ничего не изменилось, только сторонники разных лагерей еще крепче возненавидели друг-друга

В итоге обмена залпами между условными командами Венедиктова и ФБК контуженного Волкова унесли на перевязку, а косматый главред собрал букет из нецензурных обвинений в коллаборации.

В Кремле между тем уже съедено пять пудов попкорна и послан курьер за добавкой в ожидании новых серий.

И самое интересное - что ничего нового мы так и не узнали - что Венедиктов прекрасно ладил с мэрией, да и не только с ней - это разве был секрет? Или про не самые холодные отношения ФБК с "Альфой"?

Просто старые истины умудрились поставить так, что у всех интересантов затрещали ребра.

И все равно ничего не изменилось.

Венедиктов отряхнется и пойдет дальше балансировать между Сциллой оставшихся правительственных контактов и Харибдой "конструктивной критики" властей.

А перевязанный Волков вернется по "настойчивым требованиям" общественности и будет мастерить новое расследование против космато-бородатого недруга.

Ничего не изменилось, только позолота репутации сошла еще сильнее и сторонники разных лагерей еще крепче возненавидели друг друга.

Так стоило ради этого табуретки ломать?

Сергей Шелин

Ну вот, империя наносит ответный удар, ФБК тоже разоблачен, Волков в панике отступает, что-то выдумывая на ходу. Все поединщики обмазаны. С той разницей, что Венедиктову не привыкать, он в таких дрязгах закалился и отвердел, а для фэбэкашников это новое и острое ощущение. И, видимо, пострадал Фридман, коллективное письмо в пользу которого теперь тоже обмазано. Но Фридман, который уж точно не самый виновный, думаю, открутится от санкций каким-нибудь другим способом. А общий позор останется. Участники свары с обеих сторон показали, что они типичные российские люди, которые ничуть не изменились и ничему не научились с 90-х годов. Со времен тогдашних войн компроматов, которые покончили со всеми тогдашними репутациями. А болельщики с обеих сторон подтвердили, что тоже ничему не научились и по-прежнему всегда готовы впасть в благородный экстаз. Как будто вокруг довоенная Москва.

Евгения Альбац

Вся Лубянка уселась в партере, читает посты Волкова, Венедиктова, Пархоменко, подкидывает инфу, сливы, украденные письма. Даешь, либералы! Война, Киев снова бомбят, 8 человек ночью погибло, Путин идет в наступление. Либералы отвечают метанием говна друг в друга. Молодцы!

Леонид Невзлин

Вы, ребята, открыли ящик Пандоры, но закрыть его можно только общими усилиями, "консенсусом" сторон. Это касается и ФБК, и их критиков. Скелеты есть во всех шкафах.

1. Предлагаю Алексею Навальному высказать свою позицию по этому скандалу, и как можно скорее. Благодаря хамскому поведению его соратников то, что он в заключении, скоро перестанет останавливать тех, кто щадил репутацию ФБК и его самого из-за его реально ужасной ситуации.

2. Враг у вас, как и у меня, как и у Украины, как и у всего цивилизованного мира – один и тот же: тоталитарные режимы. Давайте сосредоточим усилия на борьбе с одним агрессором, постараемся не упустить, возможно, последний шанс на несколько поколений РФ избавиться от наследия СССР.

3. Вы все лузеры в глазах разумных людей, чтобы вы ни говорили в свое оправдание. Вы проиграли Россию ничтожеству, и это привело к тому, что сейчас из-за вас (нас) всех гибнут украинцы. Люди, которые просто хотят наконец добиться реальной законной независимости от вашего Мордора.

У вас есть общий враг и общая цель. Если вам и этого недостаточно, чтобы закрыть свои помойные рты, – вы ничтожества и хлам истории

4. Сегодня у вас есть общий враг и общая цель. Если вам и этого недостаточно, чтобы закрыть свои помойные рты, – вы ничтожества и хлам истории. Признавая или не признавая свою вину в трагедии 21-го века, вы, тем не менее, обязаны, просто обязаны, во-первых, помогать Украине победить. Не словами, а делами.

Во-вторых, бороться не друг с другом, а с путинским мафиозным режимом. "Письма счастья" для Фридмана и его Авенов уже показали всему миру масштаб российской коррупции, безнравственности и глупости даже среди оппозиционных политиков, журналистов, экспертов и других представителей "русской интеллигенции". Давайте попробуем показать миру, что не все русские себя нашли на советской помойке, что есть и приличные люди. Вдруг получится?

5. Прекратите своим поведением помогать российским властям деполитизировать и демотивировать молодых. Многие из них остались в РФ, многие уехали. Они лучше, умнее, образованнее, чище и цивилизованнее вас. Будущее принадлежит им, а не вам. И если у России оно есть, то в них.