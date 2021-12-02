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Время Свободы

"Извинюсь, когда не буду узником Путина!" Новое дело против Саакашвили

Михаил Саакашвили

Информационный дайджест "Время Свободы", 2 декабря

Прожиточный минимум в России в 2022 году составит в 12 654 рубля на душу населения, соответствующая поправка к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы уже принята. Многие эксперты считают, что используемая методика расчета прожиточного минимума на основе медианного дохода позволяет существенного занижать его уровень. Этой точки зрения придерживается и экономист Оксана Дмитриева.

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Время Свободы - Темы дня 2.12.2021
by Радио Свобода

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Гарри Каспаров открыл сегодня в Вильнюсе 11 Форум Свободной России - впервые за 2 года он проводится в очном формате, жаркие дискуссии развернулись почти сразу. Сторонники Алексея Навального форум проигнорировали.

Гарри Каспаров на Форуме Свободной России в Вильнюсе
Гарри Каспаров на Форуме Свободной России в Вильнюсе

Предсказанный Владимиром Зеленским государственный переворот в Украине 1 декабря не произошел, зато состоялись его выступление в Верховной Раде, не раз прерывавшееся овациями, и акции протеста оппозиции в Киеве. Как сказываются действия президента Украины в последние дни на его рейтинге?

Владимир Зеленский в Верховной Раде Украины
Владимир Зеленский в Верховной Раде Украины

Жители аннексированного Крыма теперь могут привиться вакциной Pfizer прямо на административной границе с Херсонской областью. С 1 декабря там развернуты пункты вакцинации.

Михаила Саакашвили опять судят. На этот раз по делу о растрате 3 миллионов долларов государственных средств из созданного им секретного фонда. Деньги Саакашвили якобы тратил на инъекции ботокса, пышный прием иностранных гостей, включая Ксению Собчак, обучение детей за границей и так далее. Вину экс-президент не признает, дело считает сфабрикованным Москвой, а себя лично - узником Путина.

Вопрос дня: Зависит ли ваш доход от уровня прожиточного минимума?

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического журнала «Время Свободы» и подкастов  «Время Свободы» и «Время Свободы. Контекст».

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