1 к 50 в артиллерии, танках, живой силе. Оборона Северодонецка

Битва за Северодонецк в Луганской области. Россия пытается закрепиться на оккупированных территориях. Приморские депутаты от КПРФ выступили против войны. Импортные чипы в российском вооружении. Фильм погибшего в Мариуполе литовского режиссера Кведаравичюса показан в Каннах. Дети военного времени, писательница беседует с российскими детьми.

На востоке Украины российские войска продолжают наступление, пытаясь захватить оставшуюся под украинским контролем часть Луганской области. Они атакуют с трех сторон, пытаясь окружить украинские подразделения, обороняющие соседние города Северодонецк и Лисичанск. По данным украинских властей, Россия сосредоточила в этом районе до 25 батальонных групп, создавая местами значительное тактическое преимущество в численности на украинскими силами. С позиций в Луганской области командир батальона "Свобода" Петр Кузик рассказал в программе Игоря Севрюгина в прямом эфире Настоящего Времени о соотношении сил на фронте, российской тактике и ожидании оружия от стран НАТО.



Война может быть долгой, предупреждает военная разведка Украины. В интервью ведущей Крым.Реалии Анжелике Руденко Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки министерства обороны, заявил, что Россия планирует остаться на юге Украины надолго, об этом свидетельствует разворачивание мощной группировки на оккупированных территориях: "На сегодняшний день, мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять оборону. Готовят соответствующие инженерные сооружения, возводится даже не первая, и не вторая, а третья линия обороны. Военные аспекты указывают на намерение Российской Федерации удерживать эти территории. Задача окружить нашу группировку на востоке Украины и выйти на границы Луганской и Донецкой областей не выполнена, но мы видим, что Путин не отказывается от своих планов. Эта война затягивается. Насколько она будет затягиваться, будет это сентябрь или октябрь, или это будет до конца года - это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от помощи, которую нам оказывают".

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В России, в Приморском крае несколько депутатов от КПРФ местного законодательногособрания Приморского края составила обращение президенту Владимиру Путину с требованиям прекратить так называемую "специальную военную операцию" и вывести войска с территории Украины. Обращение на заседании регионального парламента зачитал депутат Леонид Васюкевич. Ведущий заседания пытался его перебивать – но Васюкевич дочитал обращение, а другой депутат, Геннадий Шульга, выступил в его поддержку. Запись этой части заседания опубликовало местное издание Newsbox.24.



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До российского вторжения в Украину Павел Кащук был популярным украинским автомобильным блогером, его YouTube-канал InfoCar насчитывал 700 тысячами подписчиков. Теперь он не только снимает тест-драйвы автомобилей, но и разбирает на камеру трофейную российскую военную технику. После того, как в прицеле брошенной под Киевом боевой машины десанта и в беспилотнике "Орлан" он обнаружил французские матрицы для тепловизоров, Кащук призвал к международному расследованию того, как западные электронные компоненты попадают в руки российской армии. Радио Свобода изучило сайт госзакупок и обнаружило, что такие матрицы в 2021 году закупало НИИ, входящее в структуру "Ростеха". Поставщики матриц в документах закупок засекречены. Импортная электроника в российской военной технике умудряется соседствовать с технологиями полувековой давности.

Почти 700 тысяч просмотров набрало видео Павла Кащука с "распаковкой" российского комплекса разведки, управления и связи "Стрелец", найденного украинскими солдатами в Киевской области. Некоторые компоненты системы вызывают у Павла Кащука усмешку – по своему виду они больше ассоциируются не с "солдатами будущего", а с угловатой и громоздкой продукцией советской "оборонки" 70-80-х годов. Некоторые – но не все: например, для подключения проводов используются немецкие штекеры фирмы Fischer, а корпус командирского планшета и его батареи аналогичны продукции немецкой фирмы Leica и ряда других компаний. С Павлом Кащуком побеседовал Марк Крутов.

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В конце марта в Мариуполе погиб литовский режиссер Мантас Кведаравичюс. Он снимал в осажденном российскими войсками городе документальный фильм. После его смерти под руководством жены Мантаса Анны Белобровой "Мариуполис 2" был смонтирован и показан на Каннском кинофестивале. Это первый полнометражный фильм о войне, которая идет сейчас в Украине.



Кведаравичюсу было 45 лет. Он снял три фильма, среди которых был и документальный "Мариуполис", представленный в 2016 году на Берлинале. Это портрет города, который пережил оккупацию сепаратистов, но был освобожден. После нападения России на Украину в 2022 году Кведаравичюс решил снять продолжение.



"Мариуполис 2" – рассказ о жизни во время оккупации. Зарево взрывов, грохот разрывающихся бомб, канонада выстрелов и люди, которые прячутся в Доме молитвы, готовят на костре еду, хоронят близких и молятся. В картине не много шокирующих кадров, но это страшный документ военного времени.



Анна Белоброва рассказала коррепсонденту Радио Свобода Наталье Серебряковой о последних днях жизни ее мужа – тех самых днях, когда создавался фильм.

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Детская писательница Юлия Яковлева уже 13 лет живёт в Норвегии. В 2015 году вышел первый роман "Дети ворона" из серии "Ленинградские сказки". Герои Яковлевой, маленькие ленинградцы, переживают сталинские репрессии, войну и блокаду, теряют близких людей, быстро взрослеют и, кажется, многое понимают быстрее взрослых. "Ленинградские сказки" Яковлева писала, основываясь на документальных свидетельствах: письмах и дневниках. Получилось правдоподобно: по словам Яковлевой, пережившие репрессии и войну старики хвалили её за точность описания их переживаний и эмоций. Сегодня Россия снова ведёт войну, и Юлия Яковлева вдруг поняла, что вымышленные герои сошли со страниц её романов, с ними можно поговорить и зафиксировать, что они думают, чувствуют, как справляются с этой исторической эпохой. За два месяца войны писательница поговорила с десятками детей в России в возрасте от 5 до 17 лет. Она не ведёт аудиозаписей, лишь делает пометки на листке бумаги, её работу нельзя назвать научной, она и не претендует на то, чтобы быть социологом, она – писатель. "Война – это катастрофа для всех". Корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов-Кассиа обсудил с Яковлевой её впечатления от бесед с детьми.