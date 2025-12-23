ВС РФ реабилитировал осуждённого за "антисоветскую пропаганду"

Президиум Верховного суда России под председательством его главы Игоря Краснова 22 декабря постановил, что антисоветская агитация и пропаганда являются деяниями, не содержащими общественной опасности, и осуждённые за них подлежат реабилитации независимо от фактической обоснованности обвинения.

Об этом говорится в сообщении суда. 22 декабря президиум рассмотрел дело жителя Одессы Ивана Мока, осуждённого в 1950 году по статьям об измене Родине и контрреволюционной агитации. Отмечается, что во время нацистской оккупации он добровольно служил старостой в посёлке, а после войны в Кировской области "проводил антисоветскую агитацию среди местного населения", в частности "высказывая враждебные настроения в адрес руководства страны и критикуя состояние дел в колхозах". Верховный суд отменил приговор в части наказания за агитацию, оставив в силе приговор о госизмене.

Это уже второе подобное решение Верховного суда за последние месяцы. В октябре был частично реабилитирован Александр Кунцевич, обстоятельства дела которого похожи на дело Ивана Мока - он тоже был приговорён по статьям об измене и о контрреволюционной агитации. Как отмечает "Новая газета", суд тогда отметил, что "рассмотрение уголовных дел жертв политических репрессий советской эпохи - это системная работа, которая проводится в целях восстановления гражданских прав, устранения иных последствий произвола в отношении несправедливо осужденных граждан".

Так называемые антисоветская агитация и пропаганда признаны деяниями, не содержащими общественной опасности, действующим в России с 1991 года законом о реабилитации жертв политических репрессий. В последние годы сообщалось об отмене решений о реабилитации ряда лиц, реабилитированных ранее, на что - на фоне всё чаще проявляемых симпатий к Иосифу Сталину со стороны представителей государства - обратили внимание правозащитники.