ВС Татарстана утвердил приговор полицейским по делу о пытках

Верховный суд Татарстана в пятницу оставил в силе приговор 5 бывшим сотрудникам Управления внутренних дел Нижнекамского района, признанных виновными в пытках и доведении до самоубийства 22-летнего Ильназа Пиркина. Об этом сообщает Идель.Реалии со ссылкой на правозащитный проект "Травмпункт".

В мае этого года суд приговорил бывшего начальника отделения по борьбе с организованной преступностью Рината Ахметшина к 7 годам, а бывшего оперуполномоченного Михаила Логачева к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Бывшие оперативники Игорь Филинов, Наиль Миндубаев и Гадель Рахимов были освобождены в зале суда, в связи завершением срока назначеного наказания (2 года, 2 года и 4 года соответственно).

Шестой подозреваемый, стажер на должности оперативника, скрылся от следствия и объявлен в розыск.

Следствие установило, что в октябре 2017 года года в здании отдела полиции сотрудники УМВД пытали 22-летнего Ильназа Пиркина, добиваясь признания в совершении 47 хищений. 19 октября 2017 года, после двух суток в отделении полиции, Пиркин покончил с собой, предварительно записав видеообращение, о пытках, которым подвергся в здании УМВД по Нижнекамску.