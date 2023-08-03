"Все хотят конца этого ада". Антивоенный протест художника Антика Данова

Работы уличного художника, называющего себя Антик Данов, появились в центре Феодосии. Это серия антивоенных плакатов с критикой моральных установок россиян и жителей аннексированного Россией Крыма, пытающихся не замечать идущую уже полтора года полномасштабную войну. В беседе с Радио Свобода автор проекта "Делаю вид" рассказал, как возникают идеи антивоенных работ и каким образом искусство может помочь изменить действительность.

В конце июля в центре Феодосии появилось несколько плакатов антивоенного содержания. Черными буквами на белом фоне на них были написаны высказывания, начинающиеся со слов "Делаю вид": "Делаю вид, что нет войны", "Делаю вид, что ничего не могу изменить", "Делаю вид, что все нормально", "Делаю вид, что живу в свободном государстве", "Делаю вид, что меня это все не касается", "Делаю вид, что я вне политики" и другие.

Автор антивоенных плакатов скрывает свою личность. Антик Данов – его творческий псевдоним. Из интервью и публикаций в интернете известно, что художник родом из Крыма, ему чуть больше 30 лет. С 2014 по 2019 годы он творил под псевдонимом tet9I, после чего взял нынешнее имя. Работы его авторства появлялись на улицах разных крымских городов, а также в Москве. Они были представлены в 2022 году на выставке "Героям слава!" в Праге. После начала полномасштабной войны Антик Данов в течение трех месяцев был участником арт-резиденции "Художник в беде" в Чехии. Он согласился письменно ответить на вопросы Радио Свобода.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о проекте "Делаю вид". Почему вы решили реализовать его именно в Феодосии?

– Гостил в этом городе.

– Что вас сподвигло на это высказывание и почему вы выбрали именно такое художественное решение?

– Сподвигла совокупность собственных ощущений и наблюдений за окружающими меня россиянами в разных жизненных ситуациях. Такое художественное решение выбрал, посчитав его наиболее комфортным в исполнении и удачным для донесения идеи зрителю.

– Где и когда были размещены эти плакаты?

– В пятницу (28 июля; на следующий день в Феодосии отмечался день города – Прим. РС), на рекламных конструкциях, которые стоят на одной из городских аллей. Точное место аллеи я не называю из соображений безопасности и ради сохранности плакатов, если какие-то еще остались висеть.

– Вы собственноручно их развешивали? Не боялись ли, что вас могут задержать и привлечь к ответственности по уголовным статьям?

– Опасения и осторожность всегда присутствуют. Но глаза боятся – руки делают.

– Сейчас вы уже находитесь за пределами Крыма?

– Уехал и нахожусь в безопасном месте.

– Эта акция и последовавший за ней отъезд были спланированы заранее? Или это было спонтанное решение?

– Все было спланированно и продумано заранее.

– Удалось ли вам отследить, как отреагировали на вашу акцию жители города и представители оккупационной власти?

– Информации об этом на настоящий момент у меня нет.

– Вы родились в Крыму, и у вас много работ, так или иначе связанных с Крымом. Как вы относитесь к тому, что происходит с полуостровом в последние девять лет?

– Отношусь так, как есть на самом деле: пришли из соседнего государства и аннексировали полуостров, развязав войну на востоке Украины. Это ужасно, преступно и подло.

– Как вы встретили 24 февраля 2022 года? Какие у вас были мысли и чувства по поводу начавшейся полномасштабной войны?

– Встретил с ужасом. Война для меня началась еще в 2014 году, а в 2021-м я часто в своем окружении говорил, что близится еще бóльшая беда со стороны России.

– Многие ваши работы (например, "Интервенция, "Утопающая", "У меня в Украине" посвящены полномасштабной войне. Как у вас возникают идеи антивоенных работ? Какой у них главный посыл?

– Идеи сами возникают, я их не отслеживаю. Они либо есть, либо их нет. Если появляются – записываю, затем реализую. Воплощаю, все тщательно продумывая. Главным посылом не только этих работ, но и всего моего творчества является само мое высказывание как таковое. Все остальное зритель сам находит или не находит в работах.

– За время полномасштабной войны вы успели какое-то время провести и на территории аннексированного Крыма, и в России. По вашим наблюдениям, как крымчане и россияне относятся к тому, что происходит последние полтора года?

– Все устали от ужаса войны и репрессий со стороны государства. Хотят конца этого кромешного ада, мечтают поскорее вернуться к нормальной, спокойной человеческой жизни.

– Как вы считаете, способны ли ваши работы и искусство в целом как-то повлиять на мнение людей, заставить их взглянуть на вещи по-иному? Другими словами, каковы шансы, что люди, находящиеся под влиянием кремлевской пропаганды, увидев ваши работы, станут по-другому относиться к преступлениям, которые совершает российское государство?

– Искусство может поддержать тех, кто ищет эту поддержку. Если искусство может подтолкнуть на размышления и изменить мнение хотя бы одного человека, это успех и большая удача. Позицию людей, находящихся под воздействием российской пропаганды, сложно изменить, так как с ними ежедневно работает огромная государственная машина. Предполагаю, что только время поможет [преодолеть это], а также пролитый свет на правдивые источники и факты.