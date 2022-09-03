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«Все идет по плану: никаких переговоров, только война!» | Грани времени с Мумином Шакировым

«Все идет по плану: никаких переговоров, только война!» | Грани времени с Мумином Шакировым
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«Все идет по плану: никаких переговоров, только война!» | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Хроника войны: каким будет контрнаступление украинской армии? • Запорожская атомная станция: последний козырь Владимира Путина? • Итоги Конгресса свободной России: что может остановить войну в Украине? • Прощание с Михаилом Горбачевым: Путин у гробовой доски генсека • 43-й ММКФ: свои и чужие

• Хроника войны: стоит ли ожидать освобождения Херсона и каким будет контрнаступление украинской армии? Российская армия стоит, как вкопанная по всей линии фронта: все идет по плану?

• От зернового шантажа к газовому, от нефтяного к ядерному. Запорожская атомная станция – последний козырь Владимира Путина?

• Итоги Конгресса свободной России в Вильнюсе. Мобилизационная экономика или санкции: что опаснее для РФ? Что может остановить войну в Украине: новая партия «Хаймерсов» ВСУ или истощение российской армии?

• Прощание с Михаилом Горбачевым. Владимир Путин у гробовой доски генсека. Нужны ли государственные похороны первому и последнему президенту СССР?

• 43-й Московский международный кинофестиваль в поисках союзников на фоне войны в Украине. Как Никита Михалков превратил кинофорум в политическую акцию: свои и чужие

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с военным экспертом Романом Свитаном, журналистом Иваном Ворониным и кинорежиссером Романом Качановым.

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