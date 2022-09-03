«Все идет по плану: никаких переговоров, только война!» | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров с военным экспертом Романом Свитаном, журналистом Иваном Ворониным и кинорежиссером Романом Качановым.