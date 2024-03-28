"Все так же больно". Блогеры на сороковины Алексея Навального

26 марта исполнилось 40 дней со дня гибели Алексея Навального в колонии – день, когда, согласно православной традиции, обычно проводятся поминки. Могилу Навального покрыли свежие цветы, а в соцсетях появилось множество поминальных постов.

Сергей Медведев

40 дней.

Чем дальше, тем яснее, что Навальный -- это самое важное и самое лучшее, что произошло с Россией в этом столетии

Виктор Шендерович

Алексей Навальный. Сорок дней.

Уж новизна сменяет новизну, и столько этой новизны уместилось в эти неполные полтора месяца, что ужас совершившегося потихоньку, вполне объяснимым образом, притупляется в восприятии, уходит из резкости, начинает укладываться в спасительную для психики формулу "ну да, теперь вот так"...

Жизнь продолжается, с какой интонацией ни произноси эти слова.

Она продолжалась и после Хиросимы, и после Аушвица. Жизнь - она такая...

Но подвиг человека, заплатившего своей единственной жизнью за наше общее человеческое достоинство и небольшой, но все-таки шанс на свободу, - этот подвиг забывать негоже.

Светлая память потрясающему человеку - Алексею Навальному.

И проклятье его убийцам

Антон Долин

40 дней без Алексея Навального. В родной Москве кромешная мгла. Хоррор, но, кажется, многосерийный. Мы видели только первую серию, а сколько сезонов впереди – ведомо только режиссерам.

Привык не рецензировать до финала, так что соображения о сути и подоплеке происходящего (более чем определенные) пока не буду высказывать вслух.

Всем желаю стойкости и мужества. И человечности, конечно, с которой традиционно самый большой дефицит.

Игорь Иртеньев

Сегодня 40 дней со дня смерти Алексея Навального, отдавшего жизнь за свободу нашей, по словам Вертинского, бездарной страны. Вечная память герою.

Марина Сотникова

40 дней непроходящей боли и отчаянного чувства, что ничего уже не исправить. Первые дни держала только солидарность людей в Интернете, для которых смерть Алексея стала тяжелейшим ударом и огромным горем, наша общая мысленная поддержка семье Алексея, его маме, которая боролась с издевательствами путинской опричнины, Юле, которая через три дня после убийства, нашла в себе силы обратиться ко всем нам и снова поселить в сердцах надежду. После, на акциях памяти Алексея и акции ППП я наяву увидела много людей, которые очень остро переживают эту потерю и скорбят.

Андрей Волна

40 дней со дня гибели человека, которого многие из нас, россиян, слышали, но так и не услышали.

Наталья Громова

Интересно, что совесть, чувство собственного достоинства и стремление к свободе вовсе не являются теми природными качествами, которые помогали человеку выжить, сохраниться в тяжелых исторических условиях. Они только мешали , как самому человеку, так и его роду. Напротив, раболепие умение повиноваться, покорность и послушание двигали и продолжают двигать человека по служебной лестнице, давали ему всевозможные блага. А главное позволяли выжить в самых трудных исторических обстоятельствах.

Но почему-то все равно, честь и благородство, достоинство и независимость - столь лишние в естественном отборе и физическом выживании человеческого рода, оказываются в итоге (не для всех, конечно) - самыми необходимыми.

К 40 дням Навального.

Божена Рынска

Как быстро прошли эти страшные сорок дней. Первая неделя — горечь, боль, крушение всех надежд. А потом - отупение и безысходность.

Навальный абсолютно былинный герой. Настоящий — буквально — луч света в темном царстве. Светильник разума и чести угас, и Россия погрузилась в бесконечную мглу.

Владимир Пастухов

Было бы как-то не по-человечески не помянуть сегодня Алексея Навального.



Но есть проблема: чтобы написать что-то толковое и заслуживающее внимания о Навальном, нужен жанр романа, и я, безусловно, не тот, кто должен его писать. А отделываться дежурными фразами об убитом герое пошло. Поэтому я решил поделиться тем, что находится где-то на кончике интуиции.



Мы на пограничье эпох. В этом смысле Навальный оказался пророком, сказав, что, если его убьют, то это будет означать начало новой эпохи.



Убийство Навального – это один пограничный столб, обозначающий конец одной эпохи, а теракт в «Крокусе» - другой, обозначающий начало следующей. Есть какая-то мистическая связь между этими двумя событиями. Но это связь иного порядка, чем причинно-следственная. Она устанавливается тем, кто регулирует баланс добра и зла.



С убийством Навального закончился великий путинский фарт. Это точка зенита режима. Дальше события будут происходить в обратном порядке. Золотой век останется позади. Впереди маячит зона турбулентности, а потом все вернется к тому, с чего началось, – гражданской войне на Кавказе.



Этот пришел, потому что предыдущий устал. Он, конечно, не устанет, но все равно уйдет, потому что от него устанут.

Ольга Бешлей

Не верится, что прошло уже 40 дней с убийства Алексея Навального. Для меня это событие стоит в группе сильных потрясений. Было потрясение от начала полномасштабной войны. Было потрясение от Бучи. От первых обстрелов по мирняку. И вот есть отдельное потрясение от смерти Навального, и оно еще длится. Я не то чтобы сижу убиваюсь — все же не была близко знакома, да и в целом моя поддержка или недовольство его работой всегда были спокойными, не наэлектризованными эмоциями. Но после его гибели до сих пор сохраняется чувство легкой дереализации: очень уж большое место в пространстве занимал Алексей Навальный. Я эту недостачу остро чувствую, и словно еще не пришла к уверенности, что текущее время вообще существует — настолько не хочется его принимать.

Светлая память Алексею

Сил родным, коллегам и друзьям

Уверена, что все не напрасно

Noize MC

40 дней назад был убит Алексей Навальный. Как вы знаете, убивать его пришлось дважды, и это неудивительно — жизненной силы в нём было на несколько человек. Алексей навсегда останется символом бескомпромиссного сопротивления путинскому режиму, примером неуязвимой воли и бескрайней смелости. Между собой и своими идеями он выбрал второе. Не важно, разделяете ли вы эти идеи и является ли Навальный «вашим» героем — речь сейчас не об этом. Отложите в сторону претензии и увидьте главное:

1.) он боролся за лучшую судьбу для своей страны

2.) он не боялся споров, был открыт к диалогу, не стыдился признать себя неправым в случае ошибки

3.) за свои убеждения он пожертвовал жизнью.

Свободу политзаключённым!

Вечная память.

Музыканты почтили память о Навальном новой песней и анимированным клипом в стиле его любимого сериала "Рик и Морти".

Сергей Ерженков

На сороковой день российские музыканты выпустили десятиминутный ролик, начинающийся как заупокойная молитва. Клип сделан в стилистике любимого Навальным сериала «Рик и Морти». Подписано видео просто - «россияне», без указания конкретных имен и названий групп. Два раза послушал - узнал голоса Земфиры, Вани Нойза, Леонида Парфенова, Артура Смольянинова, Влади из «Касты», Володи Котлярова из «Порнофильмов», Максима Покровского из «Ногу свело» и Ромы Либерова, который, думается, и был продюсером и инициатором этого клипа.

Ксения Ларина

Памяти Алексея на сороковой день его смерти. Рик и Морти. Алексею бы понравилось, он бы смеялся. А мы вот плачем.

Спасибо, команда авторов и исполнителей, это получилось очень здорово. Авторы не публикуют полный список , но думаю, что их голоса вы определите безошибочно, это голоса свободных и смелых людей, которые не побоялись оставаться собой, выбрав свободу от мрака..Хотя… только Алексей выбрал остаться во мраке, чтобы остаться собой.

Екатерина Шульман

Как было сказано в эфире, не принадлежа ни к какой конфессии и не понимая никакую музыку, не могу примазываться ни к сорока дням, ни к музыкальным клипам, но прослушала сегодня дважды с сердечным умилением. Особенно понравилось физико-оптическая метафора, верная также и в социальном отношении: источников тьмы не существует, видимость дает только свет. У зла нет самостоятельной сущности, оно не состоит ни из какой субстанции, оно есть просто отсутствие, убыток, прореха на человечестве. У него нет ничего своего, потому оно может только искажать, подражать и портить. Не служите ему и не переходите на его сторону, ибо нет такой стороны, не к чему там присоединяться, не с чем сливаться и идентифицироваться. Там просто ничего нет, вот и всё.

Некоторые комментаторы, впрочем, клип критикуют.

Николай Митрохин

Опубликованный сегодня клип памяти Алексея Навального - очень интересная попытка срастить православие, российскую оппозицию и квир, через фигуру Навального (или даже четы Навальных). Я бы сказал, что попытка зачетная, но создателям всё же изменило чувство меры. Если бы клип обрезали минуте на шестой, на рисунке с цветами на могиле - то было бы всё совсем хорошо. А то всё последующее ничего к прежде сказанному не прибавило, а то и убавило.

Михаил Берг

Песня, вышедшая на 40-й день смерти Алексея Навального, выдержана в религиозном ключе, с использованием цитат и аллюзий на религиозные практики. Формально, почему бы нет. Навальный был верующим и воцерковленным, какая-то часть его сторонников являются православными.

Однако Навальный принципиально избегал смешения политических и религиозных дискурсов при объяснении и продвижении своей позиции, оставаясь в голом политическом поле. И не случайно. Подключение религиозного ключа по идее должно бы усиливать политическую позицию, но очень на короткое время, при этом архаизирует и упрощает ее, неизбежно сводя политическое противостояние к теологическому противоборству света и тьмы. А это такое упрощение, которое позволяет любой позиции претендовать на статус света, нагружая противника качеством тьмы. В результате отчетливость и рациональность, проверяемость любого утверждения оказывается в минусе, сводя политику к противоборству недоказуемых и громоздких способов самовосхваления.

Эту ошибку совершают от безысходности, когда не остается других аргументов, и поднимают, подтягивают на уровень полемики высокопарный стиль теологических доводов. Так поступают от бессилия во время войны (в том числе той, что ведет Россия против Украины), или при существовании жестокой и репрессивной диктатуры, но не укрепляют обоснованность и ценность своей позиции, а низводят ее к общему месту. Казалось бы, что может быть естественней, чем сравнить жестокого диктатора и подчиненную ему льстивую клиентелу с армией тьмы, в минусе оказываются нюансы и животворящие подробности со всеми оттенками серого, которые и есть, собственно говоря, жизнь. В том числе в политике. В отличие от неловкого балансирования между искусственными и безжизненными полюсами, памятниками упрощения: церковь неслучайно в современном обществе отделена от государства, это помимо прочего - граница между стремлением к интеллектуальной честности и тому падению в ересь простоты и легкости манипуляций, которая появляется в очищенном от оттенков зале для отпеваний. Неважно церковь это или крематорий.

Алина Витухновская

Сегодня 40 дней со смерти Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ). Алексея мне очень жаль. Бесконечно жаль его близких, родственников и друзей.

Но сегодня я вижу, как из его образа, а самое главное, из его трагической гибели создается культ. Который вводит в заблуждение массы и насыщает власть сладким чувством бесконечного могущества.

Было бы честно для будущего и истории признать те ошибки, которые совершил Алексей Навальный и его группа, которые фактически привели его к фиаско.

Религиозное сознание сакрализует смерть, но политическое сознание не может и не должно быть религиозным. Иначе мы невольно начинаем разделять позиции тех, с кем мы боремся — традиционалистов, некрофилов от власти, мракобесов.

Самые безжалостные критики, конечно, обосновались в провластных каналах.

Дмитрий Петровский

Они грохочут словами, как пустыми банками, повторяя что-то про "продолжить дело", "живёт в миллионах разумов", "выйти из тьмы", при этом не понимая, а потому и не указывая: а в чём состоит это дело? Что будет жить в разумах? Ради чего нужно терпеть сложности с ВНЖ и отжатую недвижимость?

Продолжить дело Навального — как? Искать виллы у депутатов? Так ведь всё уже нашли, всё показали, главный козырь уже тоже побывал на столе и не сыграл. Это и в мирное время работало так себе, сейчас это не работает совсем.

Может, "продолжить дело" — это работать в жанре публичного доноса, как Мария Певчих? Составлять санкционные списки, копаться в грязном белье уже даже не самих чиновников, а их родственников? Как-то не очень сочетается с громокипящими словами про тьму и свет и цитатами из Евангелии. Публично ссориться с Алексеем Венедиктовым? Донатить ВСУ? Сойти с ума, как Люба Соболь? Как еще шагать из тьмы в свет?

"Дело Алексея Навального" умерло ещё до СВО, а потом умер он сам. Осталась кучка не очень приятных людей, пытающихся тем или иным способом реализовать наследство плюс жена, которую действительно жалко, потому что на видео она выглядит так, как будто за кадром в её голову целит невидимый автоматчик.

Авторы песни всё это если не понимали, то чувствовали. И потому затыкали пустоту всем, что попадалось под руку, от библейских образов до фейковых цитат Эйнштейна. Потому вышло как вышло.

Сороковины Навального "отметили" не только его сторонники, но и враги. Провластный блогер Илья Ремесло зарегистрировал торговый знак "Прекрасная Россия будущего".

В Мурманске активиста арестовали на 7 суток за фотографию Навального в соцсети.

Марат Гельман

Привыкли уже, но если вдуматься - какое-то безумие:

Житель Мурманска Владимир Мамаев арестован на 7 суток ареста за фото Алексея и Юлии Навальных в ВК

…мурманские суды уже не первый раз арестовывают людей за слово «Навальный» и потрет политика: так, местная активистка Марина-Виктория Нагорных в общей сложности пробыла под арестом 21 сутки за подобную «экстремистскую символику».

Ps с другой стороны, если для режима фоточка в сети так опасна, это хорошая новость. Значит он держится только на страхе. Значит пропаганда уже не работает. Страх снимается практически мгновенно. Достаточно одного толчка.

В Волгограде "патриотичные" телеведущие раскрыли в эфире личные данные тех, кто принес цветы к памятнику жертв политических репрессий.

Фарида Курбангалеева

Закон о персональных данных? Не, не слышали. Скоро за сочувствующими Навальному, наверное, будут приезжать черные "воронки", как в 37-м.

Станислав Кучер

Партия сказала "надо!", комсомол ответил "есть!" Вот так и происходит трансформация представлений о добре и зле, смещение нормы и в итоге расчеловечивание миллионов. Чистый Оруэлл, быстрее, чем можно было себе представить.

Аббас Галлямов

С учётом растущего недовольства населения происходящим в стране непонятно, что это: дискредитация упомянутых граждан или их реклама.

Ну чтоб вы понимали контекст: когда в январе прошлого года ВЦИОМ опрашивал волгоградцев о переименовании их города в Сталинград, «за» высказались лишь 26 процентов горожан, «против» - 67. Совсем не похоже, что люди там в восторге от сталинских методов, которые пытаются использовать власти.