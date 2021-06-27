"Все великие актрисы – инопланетянки". Одинокая планета Виолетты Бовт

Родители привезли её из Америки в Советский Союз маленькой девочкой. Девочка росла и училась быть сильной. Она добилась славы, получила все возможные для артистки регалии, а потом вернулась на родину. Судьбе Виолетты Бовт посвящен очередной, девятый эпизод подкаста "Обратный адрес", завершающий его первый сезон. Ранней осенью Владимир Абаринов вернётся к читателям и слушателям "Обратного адреса" с новыми героями и новыми историями.

Однажды в подшивке "Вечерней Москвы" за 1963 год я нашёл заметку под названием "Звёздная фантазия". Так назывался балет, поставленный в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Его премьера совпала с космическим полётом Валентины Терешковой.



Вот краткое содержание балета: "Неземная тишина царит над планетой Двух солнц. Кажется, что она необитаема. Внезапно появляется космический корабль, из которого выходит Советский космонавт. Он прилетел с далёкой Земли для того, чтобы познать жизнь неведомых миров... Землянин прилетел вовремя. Он помогает обитателям планеты справиться со стихийным бедствием, а затем продолжает свой космический путь".

Судя по фотографиям, оставшимся от спектакля, между советским космонавтом и обитательницей далёкой планеты вспыхнул роман. Космонавт, как видно, не прошел выездную комиссию райкома партии и не знал, что советские граждане не должны вступать в близкие отношения с иностранками, тем более инопланетянками.

Музыку балета написал Леонид Фейгин, либретто – солистка Виолетта Бовт, танцевавшая инопланетянку. Ее партнёром, советским космонавтом, был Юрий Григорьев. Поставила "Звездную фантазию" Нина Гришина. Виолетта Бовт в роли инопланетянки!

Народная артистка СССР родилась и умерла в Америке

Как балетоман со стажем я, конечно, знал это имя, видел её на сцене в самом конце карьеры –​ в 1979 году, в её коронной партии, в "Эсмеральде". Бовт тогда было 52 года, и это был её последний год на сцене. Но о балете "Звездная фантазия" я даже не слышал. Виолетты Бовт уже 26 лет нет в живых. Народная артистка СССР родилась и умерла в Америке. К вопросу об Америке мы вернёмся позже, а сейчас я хочу дать слово партнеру Виолетты Бовт, заслуженному артисту России Аркадию Николаеву.



– Аркадий Александрович, как вам работалось с Виолеттой Трофимовной?



– Она меня взяла в партнеры, только когда мне было 24 года. Я пришел в 18, я был такой худенький... Она очень умная балерина, ей нужен был партнер, который не только танцует, но и хорошо держит, как у нас говорят, дуэт. Этот человек сам себя создал. У неё не было таких балетных данных – большой шаг, длинные ноги... Но за счёт того, что она большая умница, всё получалось, сказывались ежедневный труд и колоссальная отдача. Виолетта Трофимовна никогда не репетировала, как у нас говорят, "в полноги", это всегда было с большой отдачей, она как будто на сцене была. Всегда в классе, класс до конца. Сейчас разогреются – уйдут. Нет. Она всегда говорила: "В классе надо учиться". Знаете, как Ленин говорил: "Учиться, учиться и еще раз учиться"...



– Вы рассказывали, что она и вас в класс гоняла, даже на гастролях, хотя вы были гораздо моложе ее.



– Это называлось "Звезды Москвы". Эмиль Гилельс, мы с голландской труппой, и театр кукол Образцова. Спектакли в Амстердаме, в Гааге и в Роттердаме. Начало в 8, ехать часа два-полтора, заканчивается в 11, приезжаешь в час ночи. Я, конечно, сплю, вдруг звонок: "Ты где?" Я говорю: "Я сплю". – "Быстро на класс! " Я говорю: "Виолетта Трофимовна, завтракать". Она говорит: "Потом позавтракаешь". Она ещё говорила: "Класс – это как почистить зубы, класс нужен ежедневно". Это был профессионал высшего класса. Вообще все старые – Уланова, Сергеев, Чабукиани, Дудинская – они же все до 50 лет танцевали, это была их жизнь. Вы знаете, наверное, что Уланова только в 45 лет в Лондоне с "Ромео и Джульеттой" стала известна миру, а мы в 40 лет уже заканчиваем... Это поколение было удивительное, она из этого поколения. Большой есть Большой – это правительственный театр, там звания, там всё... "Народного СССР" в нашем театре чтобы получить – вы не представляете, что это такое! Это должен быть просто высший класс, нужно было быть выше всех на голову. И вот она была у нас единственной народной артисткой СССР.



– А потом вы уже стали педагогом-репетитором, и Виолетта приходила к вам в мужской класс...

- Да. Причем мужской класс в 10, а женский в 11. Я как-то спросил: "Виолетта Трофимовна, почему вы на мужской приходите?" Она говорит: "Понимаешь, в женском классе я на пуантах, а мне надо прыгать". То есть она сама выстраивала себя, что ей надо, что ей не надо. Она сама себе была педагог, и это очень важно. Вообще Виолетта Трофимовна мне дала, конечно, очень многое по профессии и по отношению к нашей очень тяжелой, но прекрасной профессии. Даже, по-моему, я могу спутать, где-то в 50 она танцевала "Корсар", сложнейший балет, 32 фуэте. Станцевала и ушла, сказала: "Всё". Она не делала пышный банкет, в гримуборной собрала друзей и сказала: "Всё, я ухожу". Вот это удивительно, так себя держать в форме! Это профессия высшего уровня, вот такой была она.

– Профессия профессией, но зритель этого не видит, он видит только результат. И вот кто видел Бовт на сцене, говорят, что забыть ее невозможно. Почему невозможно? Что в ней было такого незабываемого?



– У неё была удивительная харизма, она держала зал. И она как танцовщица сгорала каждый спектакль, у неё не было проходных спектаклей. Нет, сумасшедшая отдача. Она была великолепная танцующая актриса, то есть актерское дарование было удивительное.

Комиссия милостиво разрешила Бовт поездку во Францию при условии установления за ней слежки

В поисках сведений о Виолетте Бовт я обнаружил её имя в совершенно неожиданном контексте. Это статья о деятельности Комиссии по выездам за границу в 1949–1962 годах. Молодому поколению, пожалуй, надо объяснять, что при советской власти граждане СССР не могли свободно, по собственному желанию, ездить за рубеж. Именно это я имел в виду, когда говорил про выездную комиссию партийного райкома. Заграничные поездки не были частным делом. Они были только организованными, в составе туристической группы или по служебной надобности. Членам комиссии не было дела до таланта артиста. Они проверяли его политическую благонадежность.

В 1955 году Музыкальный театр собирался на гастроли во Францию. Это была всего вторая зарубежная поездка театра – годом раньше состоялись гастроли в Китае. И вдруг из списков исчезло имя Виолетты Бовт. Цитирую:

"При оформлении документов на выезд в Комиссию поступила информация из КГБ, в которой отрицательно характеризовались отец (якобы живущий в США, а не пропавший без вести на фронте) и сестры Виолетты, указывалось на наличие в США её близких родственников. На этом основании КГБ считал выезд Бовт во Францию нецелесообразным. Вызванная на беседу в Комиссию Бовт объяснила, что её отец погиб на фронте, а о родственниках в Америке она ничего не знает. На следующий день Виолетта позвонила в Комиссию и заявила, что "в связи с болезнью ног, тяжелой обстановкой в театре, плохой подготовкой театра к поездке в Париж и неправильным к ней отношением со стороны руководства театра она не может ехать во Францию".



Руководство театра взмолилось: Виолетта занята в главных партиях лучших спектаклей, достойной замены нет, гастроли будут сорваны. Комиссия милостиво разрешила Бовт поездку "при условии соответствующего обеспечения её во Франции Комитетом государственной безопасности при Совете министров СССР". Иными словами – при условии установления за ней слежки. Гастроли в Париже стали триумфом театра, его главного балетмейстера Владимира Бурмейстера и его прима-балерины Виолетты Бовт.

Виолетта Бовт и Марис Лиепа. Адажио из "Лебединого озера". Хореография Владимира Бурмейстера. Съемка 1957 года

– Аркадий Александрович, есть такой фильм – "Интервью, которого не было". Насколько в нем выражена личность Виолетты Бовт? Я почувствовал в нём какую-то ее иронию, сарказм даже.



– Да, там есть это. Она такой и была. Честно говоря, она мало разговаривала в театре, как в этом интервью. Хотя у неё есть сарказм, она немножко здесь передала внутреннее состояние. Но в театре она не разглагольствовала о профессии, нет.



– Мне кажется, она ни в каких закулисных интригах не участвовала.



– Нет, она жила своей жизнью, она жила искусством и спектаклями.



"Интервью, которого не было" – полуигровой фильм Виктора Виноградова и Владимира Граве 1968 года. Виолетта Бовт играет в нём саму себя. В крошечной, самой первой своей роли в кино, там снялся Николай Караченцов.

Начинается фильм с того, что молоденькая начинающая журналистка торопится на задание. Она очень прилежная. Прежде чем прийти к известной балерине, прочитала все рецензии на спектакли, составила свои вопросы и даже набросала ответы на них. Вот она входит в уборную Виолетты Бовт. Народная артистка сидит в халате и штопает свои пуанты.

– Здравствуйте, Виолетта Трофимовна.

– Здравствуйте.

– Мне сказали, что вы заняты и не будете со мной разговаривать. Но мне сегодня же нужно создать ваш портрет из серии "Мастера искусств".

– Нельзя как-нибудь в другой раз? Ну завтра после спектакля. Ну потом как-нибудь.

– Нет, я не могу завтра. И потом, как говорят журналисты, в газете не бывает "завтра". В газете бывает только "сейчас".

– А вы от какой газеты?

– А я ещё не от газеты. Я ещё только учусь, это моя курсовая работа. Но если ваш творческий портрет получится, то его обязательно где-нибудь опубликуют. Я про вас теперь всё-всё знаю. (Включает магнитофон, говорит в микрофон.) Мы находимся в академическом театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, в артистической уборной известной балерины, народной артистки Виолетты Трофимовны Бовт. Здравствуйте, Виолетта Трофимовна! (Пауза. Шепотом подсказывает) Вы: "Здравствуйте!"

– Здравствуйте!

– Виолетта Трофимовна, вы известны как артистка большого романтического темперамента. В этом отношении особенно показательно ваше исполнение партии Донны Анны в балете "Дон Жуан". Основываясь на известной маленькой трагедии Александра Сергеевича Пушкина, вы создали глубоко интересную, проникновенную роль. Это одна из ваших самых любимых ролей? (Подсказывает) Вы: "Одна".

– А если я скажу "Не согласна"?

– А зачем? Виолетта Трофимовна, ну зачем вам не быть согласной? Я же ничего не выдумала, я всё взяла из рецензий. Вот видите, сколько я собрала материала, вот видите, видите... вот, Рио-де-Жанейро: "Это самый совершенный балет, восхитительный и бесподобный..." (Про себя) Ну что мне делать? Говорить я с ней не могу. Не говорить тоже нельзя, обидится. Вон сколько рецензий собрала. Разве объяснишь что-нибудь словами...

Виолетта Бовт была непубличным человеком. Кроме этого фильма, я не нашел ни единого её интервью. Она не тусовалась, не участвовала ни в каких "Голубых огоньках" и "Театральных гостиных" – знаете, есть такие артисты, которых на этих посиделках, а теперь ещё и в ток-шоу, больше, чем на сцене.

– Что она была вообще за человек? Мне кажется, у нее кроме сцены не было другой жизни.



– Да, очень трудно сказать. Я знаю и мужчин, с которыми она была. Но, видимо, то ли они не понимали её, то ли она была трудна, но как-то она не уживалась. Видимо, это личность, которая не могла с кем-то соединиться по большому счету.



– Замужем она не была и детей у неё не было?

– Детей не было, но замужем она была. Был режиссер драматический, потом был какой-то из Управления культуры, потом был тоже моложе её. Увлечения были, конечно, но очень сдержанно, не афишируя. Всё подчинено было сцене. Это старое поколение, которое, к сожалению, сейчас ушло. Главное, чем была русская школа сильна, – это созданием образа. Да, нужно вращаться, нужно делать фуэте – это само собой, техника. Но создание образа – это было главенствующим.

- В этом фильме есть ещё такой момент: перед спектаклем она запирается в квартире, не отвечает на телефонные звонки, ни с кем не общается – настраивается на спектакль...



– Да, она так же молча шла, как там показывали. "Здравствуйте, Виолетта Трофимовна". Она мимо идет. Можете себе представить? 30 лет на сцене, 30 лет на каждый спектакль так идти, с таким настроем – это удивительно. Вот это и есть высший класс, высший профессионализм.

Еще одна цитата из фильма "Интервью, которого не было".

– Вопрос такой. Вы – член горкома профсоюза работников культуры. Как вам удается совместить эту большую общественную работу с не менее напряженнейшей творческой деятельностью в театре?



– Трудно.



– Трудно. Но на этот вопрос я за вас ответила полнее и точнее: "Совмещать напряженнейшую общественную деятельность в президиуме горкома профсоюза работников культуры с не менее напряженной творческой деятельностью в театре трудно, но это долг артистки..."



– Тире!



– Гражданина...



– Тире!



– Этого тире не надо!..

Что же связывало Виолетту Бовт с Америкой?

Виолетта всегда стояла молча, никогда она себе не пробивала, знаете, как пробивают звания, зарплаты

Её отец Трофим Бовт (по некоторым источникам – Бовтун), уроженец Полтавской губернии, был революционером, точнее социалистом-революционером. В Америке он оказался как политэмигрант после революции 1905 года. В феврале 1917-го он, как и многие другие, вернулся в Россию. Участвовал в революционных событиях во Владивостоке, где партия эсеров играла важнейшую роль. Но в августе 1918 года силы Чехословацкого корпуса свергли советскую власть в городе, а затем во Владивосток вошли иностранные войска. Трофим Бовт вернулся в Америку.



В США бывший эсер получил специальность инженера-связиста, женился, тоже на иммигрантке, у них родились дети. А в конце 1920-х решил вернуться в Россию. По приезде их попросили сдать паспорта якобы на регистрацию. Больше они этих документов не увидели. Глава семейства устроился на работу по специальности, в Московскую телеграфную дирекцию Наркомата связи, вступил в партию большевиков. В 1929 году у него родился сын, а в феврале 1938-го Трофим Бовт был арестован. Ему вменили шпионаж в пользу Польши.



Бовту несказанно повезло. В заключении он находился чуть меньше года: в январе 1940-го его дело было прекращено. Вероятнее всего, своим чудесным спасением он обязан смене руководства НКВД: в ноябре 1938-го наркомом вместо Николая Ежова был назначен Лаврентий Берия, и началась "первая бериевская реабилитация" – освобождение тех, кого при Ежове арестовали, но не успели осудить. Бовта не только освободили, но и восстановили в партии. Родившаяся в Лос-Анджелесе Виолетта подросла, поступила в Московское хореографическое училище при Большом театре в класс Марии Кожуховой, бывшей примы Мариинки.

Когда началась война, Трофиму Виутиоровичу было уже 57 лет, мобилизации он не подлежал. Но в июле в Москве началось формирование частей народного ополчения, и в августе Бовт явился в райвоенкомат добровольцем. Его зачислили в отдельную роту связи 6-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения. 9 октября в районе Вязьмы дивизия вступила в бой с превосходящими силами противника. Этот бой оказался для дивизии последним. Трофим Бовт пропал без вести.



"Органы" по умолчанию считали каждого без вести пропавшего предателем родины. По их логике, отец артистки мог сдаться в плен или дезертировать, а после войны через американскую зону оккупации оказаться в США. Ни малейших оснований для таких подозрений не было.

Фото Виолетты Бовт (вторая справа) в числе портретов других участников смотра театральной молодежи. В статье о ней сказано: "Она не только технически хорошая танцовщица, но и одаренная актриса"

– Аркадий Александрович, а вы что-нибудь знали об американском прошлом ее семьи?



– Эту линию я плохо знаю. Я знаю, что она идеально говорила по-английски. По-моему, она даже родилась там. Она никогда это не афишировала. Честно, я даже не знал.



– "Никогда и ничего не просите, в особенности у тех, кто сильнее вас". Это как раз про Виолетту Бовт.



– Это было присвоение "Героя" городу Москва, в Колонном зале мы с ней танцевали па-де-де из "Лебединого". Потом в Кремле был прием. Там ходил Леонид Ильич Брежнев, вроде бы стояла министр культуры Екатерина Фурцева... Я помню, что Клавдия Шульженко только и говорила, что надо ставку повысить концертную. Виолетта всегда стояла молча, никогда она себе не пробивала, знаете, как пробивают звания, зарплаты. Нет, она жила искусством, честно скажу. Но всё равно всего добилась как балерина.

После каждого спектакля Виолетта Бовт делала заметки для себя. Постоянно встречающееся там слово – "плохо". "Плохо делала последние туры в коде". "Плохая поза на поддержках, поворотах". "Очень плохо – диагональ". "Плохо сделала последние туры в коде третьего акта". "В монологе третьего акта – плохие арабески"… Она никогда не бывала довольна собой.



В 1970 году она стала народной артисткой СССР. В 1977-м получила орден Трудового Красного Знамени. Но для КГБ народная артистка оставалась лицом неблагонадежным. Там прекрасно понимали, что она в любой момент может подтвердить своё американское гражданство.



Один из партнеров Виолетты Бовт, Павел Козлов, вспоминает:

Танцуй, пока не убьют

Труппа выезжала на большие гастроли в Южную Америку. Напоследок собрали коллектив в театральном зале для встречи с "дядей Васей", как окрестили "искусствоведа в штатском", а проще – работника КГБ. Он каждый раз наставлял выезжающих за рубеж, как себя вести. Говорил о провокациях, террористах, о том, чтоб держали ухо востро.



– А что делать, если начнут стрелять? – спросила простодушная молодая балерина.



Ответить "искусствовед" не успел. Виолетта, без малейшего сомненья, усмехнулась:



– Танцуй, пока не убьют.



После ухода со сцены она ставила балеты своего учителя Владимира Бурмейстера в провинциальных театрах. Это была и дань уважения памяти маэстро, и забота о том, чтобы его творения не погибли. Ведь балетный спектакль не живет ни на бумаге, ни на каких-то изобразительных носителях. Хореография передается от учителя к ученику, из поколения в поколение. Поэтому так важно, чтобы эта цепь не прерывалась.



– Да. Это было и "Лебединое", и "Эсмеральда", были одноактные балеты. Я – первый исполнитель "Вариаций" Бизе, которые Владимир Павлович Бурмейстер поставил сначала в Париже, потом перенес к нам.

Виолетта Бовт и Аркадий Николаев в балете "Вариации"

В 1987 году Виолетта Бовт оформила гражданство США и уехала. Её сестра Виктория перебралась за океан еще в 1960-е благодаря браку с американцем. В 1990 году в Америку переехал и младший брат Виолетты, родившийся в Москве Георгий – артист Большого балета, затем главный балетмейстер Московского театра оперетты. Похоже, примеру родственников последовала и третья сестра Эдита, о которой я знаю только то, что она была в Москве тренером по теннису. Все они обосновались в столице штата Огайо Коламбусе.

Имя Виолетты Бовт было прекрасно известно в балетном мире, а в Коламбусе существует отличный театр балета и академия танца BalletMet. Скорее всего, Бовт получила приглашение на работу от тогдашнего художественного руководителя BalletMet Уэйна Сулэна ещё в Москве. Позднее туда же без труда устроился Георгий Бовт. В Коламбусе Виолетту прекрасно помнят, вменяют ей в заслугу совершенствование балетной техники и расширение репертуара, даже учредили премию её имени. Эта регалия дорогого стоит, танцовщики и танцовщицы с гордостью включают её в свое резюме. Виолетту Бовт называют здесь легендой балета.



Она была не просто педагогом-репетитором, то есть бывшей балериной, которая ведет класс, разучивает с танцовщиками партии и передает им свой опыт, но ballet mistress – балетмейстером-репетитором, не только разучивающим с исполнителями хореографию, придуманную балетмейстером-постановщиком, но и ставящим свои балеты. В одной из американских статей мне попалось воспоминание о том, как под Рождество 1992 года Сулэн по случаю столетия "Щелкунчика" задумал поставить спектакль в русском стиле, и Виолетта приняла в этом проекте самое деятельное участие, придумывая детали, которых не знали постановщики.



Виолетта Бовт умерла от лейкемии 22 апреля 1995 года. Согласно завещанию, новый главный балетмейстер BalletMet Джон Макфолл лично развеял ее прах над океаном, разделяющим два материка, Америку и Евразию. Джордж Бофт, как он назвал себя в Америке, скончался четыре года назад в возрасте 88 лет.

По странной прихоти судьбы – а может быть, это была закономерность – два других партнера Виолетты по балету "Звездная фантазия" тоже покинули Россию: композитор Леонид Фейгин, несколько лет просидев "в отказе", переехал в Англию по ходатайству Маргарет Тэтчер перед Горбачевым (он состоял в родстве с Верой Набоковой), солист Юрий Григорьев, тот самый советский летчик-космонавт – в Америку. Он основал близ Лос-Анджелеса свою балетную школу. Но Григорьев уже шесть лет как умер, а школа не выдержала карантина и закрылась. Пока она существовала, вести мастер-класс туда приезжал Аркадий Николаев.

– А с Виолеттой вы не встречались там?



– Нет. К сожалению, её уже не было, когда меня пригласили.



– Помните "Звездную фантазию"?



– Это маленький одноактный балет, какой-то набросок Нины Гришиной, по-моему. Я видел этот балет, не могу сказать, что это шедевр.



– А мне нравится, что Виолетта именно инопланетянку танцует. Мне кажется, что она и в жизни была такая инопланетянка.



– Конечно. Все великие актрисы – это инопланетянки, потому что они живут своей жизнью, простым людям она недоступна и непонятна.

Редакция выражает признательность за предоставленные материалы и помощь в работе над этим выпуском подкаста отделу музейно-выставочной работы Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко и его руководителю Анне Викторовне Смириной.

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