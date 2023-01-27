"Всех к стенке". Соцсети о расправе с "Медузой", МХГ и Сахаровским центром

Издание "Медуза", несколько лет назад признанное российскими властями "иностранным агентом", получило новый статус - "нежелательной организации".

Поздравления с новым "знаком отличия" излишни, пишет бывший сотрудник издания Илья Жегулев:

Можно было бы сказать - горжусь. Но на самом деле в полном охеревании.

Самое главное общественно-политическое независимое медиа страны, в котором я проработал пять лет практически с основания, стало нежелательной организацией.

Если вы считаете, что это награда - то вы абсолютно не понимаете, что это такое.

Это намного хуже чем иноагенты.

Это как прокаженные.

Теперь даже перепосты делать - за это, если захочет власть, может прилететь минимум 5000 штрафа. В том числе за СТАРЫЕ репосты.

Конечно, это все будет не сразу, но огромному количеству работников репрессивных органов нужно показывать KPI.

Никогда, ни один мой материал не был ангажирован кем-бы то ни было. Тоже самое и у коллег. Горжусь, что проработав в "Медузе", сделал очень много хороших текстов, которые многие помнят до сих пор. Посылаю лучи поддержки всей команде и уверен, Россия когда-нибудь станет другой страной.

Удивительное историческое время, конечно. Все наоборот. Кто хочет правды - тот враг и угрожает основам конституционного строя. Кто врет и разжигает ненависть и вражду - тот красавчик и патриот своей родины.

Как я хочу все это развидеть и проснуться.

Чем статус "нежелательной организации" отличается от иноагентства, объясняет другой "иноагент" - редактор Republic Дмитрий Колезев:

Генпрокуратура объявила "Медузу" нежелательной организацией. "Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", – сказано в заявлении ГП.

Это значит, что сотрудничество с "Медузой" теперь вне закона, даже за границей. Гиперссылки на нее ставить нельзя. Даже за старую гиперссылку может быть штраф.

"Медуза", напомню, заблокирована, объявлена иноагентом... Теперь вот это. По сути объявление вне закона и преследование всех, кто связан с "Медузой". Любой журналист или другой сотрудник "Медузы", приехав в Россию, может оказаться в тюрьме.

Это не сильная власть, а слабая. Сильная власть не борется с журналистами, не затыкает рты критикам, не пеняет на зеркало. Журналистика не может быть преступлением.

Выражаю солидарность с коллегами из "Медузы". Отличное медиа с большой аудиторией, очень важное и нужное для миллионов россиян.

"Нежелательной" в России давно стала вся независимая журналистика, с горечью отмечают многие журналисты.

Роман Могучий

По факту нежелательными в России редакцию «Медузы» (да и многих других моих коллег) объявили ещё много лет назад, а с тех пор просто всё настойчивее показывают, насколько именно мы нежелательны.

Сейчас за сотрудничество с одним из самых популярных СМИ обещают уголовное преследование. Я писал как-то, что с местом России в рейтинге свободы СМИ политическая ситуация в стране выравняется и будет как у соседей по рейтингу, например, у Ирана. Меня тогда раскритиковали с двух сторон: одни сказали, что я драматизирую, другие, что колониальное мышление не позволяет мне увидеть, что в Иране где-то и посвободнее.

Что же, в 2023 можно признать, что пять очков ушли факультету антиколониализма.

Коллегам из «Медузы» сил и поддержка.

Наталья Геворкян

Дорогие коллеги, вы были и остаетесь более чем желательными для своих читателей, слушателей и зрителей, и это главное. Все остальное -вопрос времени, которое надо пережить #IstandwithMeduza

Татьяна Фельгенгауэр

По мнению российских властей, россияне должны смотреть телевизор, сидеть в одноклассниках или в вк, в ютубе смотреть только развлекалово от тнт, а в телеге - читать соловьева и прочую [дрянь]. Шаг влево, шаг вправо - угроза административными и уголовными делами. И не дай бог, чтобы кто-то вздумал распространять какие-то новости. Немедленно всех к стенке!

(коллегам с Медузы лучи поддержки, надеюсь, вы свою аудиторию внутри России не потеряете)

Данила Гальперович

«Медузу» преследует нежелательная в России террористическая организация «Кремль». А «Медуза» там - и не только там, а везде - наоборот, желательная и нужная, и пусть они со своими объявлениями идут курсом русского военного корабля, причем на большой скорости.

Те, кто критиковал "Медузу" за размещение в своих материалах обязательной плашки "иноагента", не без ехидства отметили, что теперь издание отказалось от этой практики.

Леонид Швец

Meduza перестала ставить в сообщениях плашку "иностранный агент".

Ничоси. Безумству храбрых поем мы песню. Дни режима начали обратный отсчет.

Андрей Мальгин

Ну что, Медуза, помогла тебе иноагентская плашка? Им даешь пальчик - они откусывают руку.

"Медуза" тем временем призывает читателей проявить солидарность и не отписываться от издания.

Политологи и историки размышляют о практике преследования в России независимых СМИ и высказываются в поддержку "Медузы".

Иван Курилла

Власти не справились с независимыми медиа с помощью "споров хозяйствующих организаций", не справились с ними с помощью ярлыков "иностранных агентов" и теперь раздают им звания "нежелательных организаций". То есть от попытки захватить власть над СМИ через попытку затруднить жизнь журналистам пришли к попытке наказать тех, кто их читает/цитирует или пишет для них.

Это я, конечно, в связи с новостью про "Медузу", лидера независимой российской журналистики последних лет. Выражаю журналистам свое сочувствие и поддержку.

Екатерина Шульман

...Это очередное заимствование белорусских практик: криминализация не только журналистской работы, но и медиапотребления. Там ещё любят телеграм-каналы объявлять экстремистскими организациями: подписан - соучастник. Маленькие в общем, авторитарные хитрости, поваренная книга автократа. Только белорусский куда хитрее нашего: он своего союзника-кормильца привязал к себе так, как и не снилось нам с нашим воображаемым китайским другом, и в прямую войну не влез, так что может продолжать побеждать внутренних врагов с большим успехом. Наши тоже могут продолжать побеждать, только сама победительность эта всё ярче подсвечивает тот факт, что воевать они хороши только с противником, предварительно привязанным к стулу, да и тут лучше впятером.

Кирилл Рогов

Почти полное уничтожение независимых медиа в России происходило после возвращения Путина в президентское кресло в 2012 году на фоне массовых протестов против запущенных им процессов де-демократизации. В этот момент окончательно была распространена на не-телевизионные СМИ схема корпоративного захвата или уничтожения. Однако уже ко второй половине 2010х годов российская независимая журналистика вполне вернула прежнее влияние и инфраструктуру, и продолжала набирать вес и аудиторию. Оказалось, что та инфраструктура, которую научились так ловко захватывать путинские мордовороты больше не нужна в связи с сетей третьего поколения и социальных медиа.

Медуза и Дождь были своего рода флагманами этого процесса, своей массовостью они резонировали повестки новой журналистской инфраструктуры. Результатом этого процесса стали и подъем новой оппозиции, олицетворяемой Алексеем Навальным, и протесты 2019 - 2021 годов. И - не побоюсь этого прыжка - нападение Путина на Украину как попытка неофашистской консолидации российского исторического, латентного имперства.

Однако и в этой ситуации российская независимая журналистика сохранилась и оказалась в основном неуязвима для теперь уже не корпоративных, а прямых, настоящих репрессий. А Медуза как крупнейший рупор ее продолжала наращивать, а не терять влияние.

Признание Медузы "нежелательной организацией" - это попытка решающего удара по стволу этой медиа-инфраструктуры. То, что сегодня произошло, - это шаг путинского режима к созданию подобия "железного занавеса", попытка криминализовать сам факт доступа к независимой информации. Это очередной шаг в направлении сталинизации режима.

Но это не логическое развитие тенденций, которые, якобы, постепенно развивались на протяжении всего постсоветского периода или путинского правления, как считает часть российских либералов. Наоборот, это попытка отчаянной контрреволюции против тех социальных трендов, которые мы наблюдали в предыдущем десятилетии.

Неделя оказалась исключительно богата на политические репрессии: за день до признания "Медузы" "нежелательной организацией" стало известно о ликвидации судом Московской Хельсинкской группы.

Михаил Ходорковский

Мосгорсуд по иску Минюста РФ ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу.

Постмодерн: фейковый минюст и фейковый суд делают вид, что от них зависит будущее настоящей МХГ!

О серьезном: группа вагнера каждый день нарушает кучу российских законов. Нормальный президент отдал бы Пригожина под суд, нормальный автократ изменил бы законы. Это недоразумение - Путин продолжает рулить, как из подворотни. То, что так разрушают государство не алле? Ладно..

Наемничество, незаконные освобождения, незаконные казни… И? Вручение очередной висюльки из рук псевдопрезидента… И кто-то еще из Кремля будет вякать про «не поступимся суверенитетом»? Вы уже не государство вовсе!

Лев Шлосберг

Московский городской суд принял решение ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу и тем самым поставил себя в один ряд с погромными судами советской эпохи.

Советский режим закончился моральным и государственным крахом. Постсоветский режим ждёт такая же историческая участь.

Говорить о стыде и позоре бессмысленно. Там, где нет права, нет и правосудия. Российская судебная система находится в таком же чудовищном состоянии, как само российское государство. Моральные мертвецы убивают морально живых.

Московская Хельсинкская группа пережила советский морок, переживёт и постсоветский. Свобода и личное достоинство не подлежат регистрации в Минюсте.

Цветы Путина у гроба Людмилы Михайловны Алексеевой превращены в судебную пыль. Все на своих местах в истории. Без грима и прикрас.

Илья Вайцман

Сдается мне, плюшевый, что уничтожение «по решению суда» Московской Хельсинкской группы является шагом к официальному выходу РФ из соглашения 1975 года, причем, во всех его пунктах, не только в части прав человека, а в т.ч. и того - первого, кстати, где закрепляется принцип нерушимости границ; территориальной целостности государств; невмешательства во внутренние дела иностранных государств.

Т.е., речь идет о подготовке официального выхода РФ из всех международных договоренностей вообще. Да и то сказать: зачем притворяться-то? Всем всё уже понятно.

Вслед за Хельсинкской группой пришел черед и Сахаровского центра, у которого власти Москвы отняли помещения из-за статуса "иноагента".

Аркадий Дубнов

Как же они спешат-то с Сахаровым расправиться, вот уже дали пару суток на ликвидацию Сахаровского центра.

На очереди переименование проспекта Сахарова? Возможно, уже и новое имя придумали: Z - проспект

Денис Билунов

Деградация "информационной автократии" в "традиционную".

Сахаровский центр в Москве на протяжении всех путинских лет был своего рода оазисом свободы - там могли проводить свои мероприятия любые критики власти, не исключая, кстати, ни левых, ни националистов.

Режим уничтожает остатки своего демократического фасада, который раньше для него имел определенное значение. Больше похоже на инерцию несущегося под откос поезда, чем на целенаправленную политику

Олег Пшеничный

У Сахаровского центра отняли здание, Выставочный зал и саму квартиру Сахарова. Мародеры ликуют, позорище несусветное, но им не впервой. Грабить музеи — это самая их суть, конечно. Но это временно. Всё будет восстановлено, я в этом не сомневаюсь и скромно надеюсь участвовать в восстановлении.

Александр Рыклин

Совершенно невыносимо представлять, что в "Сахарнице", абсолютно знаковом для нас месте по многим причинам, сейчас какой-нибудь Пригожин обустроит свою московскую штаб-квартиру. А в зале, в котором мы провожали Борю, Садамыча, Валерию Ильиничну и других наших, эти гниды будут проводить собрания...

Очень больно...

Александр Архангельский

Сахарницу как любили, так и будем любить. А того, кто перехватит здание, уважать все равно не станем. То же и с Медузой: без вас разберемся, читать или нет.

Олег Козырев

Закрытие Сахаровского центра...

История обрубается, память обрубается. Архивы, музей - что с ними будет теперь?

Идеи Сахарова закрыть не получится в любом случае. Но вот архивы...

Аббас Галлямов

Потом музей Сахарова в Первом корпусе Кремля надо будет открыть.

Юлия Галямина

Андрей Сахаров — один из величайших людей России. Тот, кем мы по праву можем гордиться. Но нынешние власти предлагают нам гордиться не мыслителями и миротворцами, а убийцами и насильниками. Как же за них стыдно!

«Мир, прогресс, права человека – эти три цели неразрывно связаны, нельзя достигнуть какой-либо из них, пренебрегая другими», – писал Сахаров.

У нас нет мира, нет прав человека, и глупо надеяться на прогресс и лучшую жизнь, если мы не осознаем, что нам нужно первое и второе.

Анна Наринская

К выселению Сахаровского центра

Академик Сахаров

Был такой плохой.

Ох и возмущались мы:

Нужен он на кой?

Позже оказалось вдруг,

Что он был хороший.

Жалко его, бедного.

Стоим с повинной рожей.

Нынче выясняется:

Всё-таки плохой.

Снова возмущаемся:

Нужен был на кой?

Если вновь окажется,

Что всё-таки хороший,

Эх, пожалеем мы опять,

Да с повинной рожей!

Герман Лукомников

12.08.22

"Патриоты" горячо приветствуют уничтожение последних островков "либерализма".

Сергей Мардан

Освобождение России от проклятого наследия ельцинских времен продолжается, Запад давно уже не является нравственным ориентиром, как хотели бы многие либералы. Нормальные люди поняли это задолго до начала СВО, которая просто расставила все по своим местам.

Умеренные лоялисты считают борьбу с ними чисто символической.

Михаил Виноградов

Мемориал, Московская хельсинская группа, Сахаровский центр (звездочки по вкусу) были важными символическими структурами. Но серьезными политическими и общественными акторами в последние десятилетия они не выступали. «Мемориал» пережил свои лучшие годы лет тридцать назад. Сахаровский центр проходил перезагрузки и проводил иногда интересные и полезные мероприятия, но они особо не попадали в повестку. Иногда они вели собственно правозащитную деятельность. Но репутационный успех советского правозащитного движения, «Хроники текущих событий» и диссидентства был связан в большей степени с тем, что это было единственной полулегальной возможностью существование в СССР политической оппозиции. В постсоветские годы собственно правозащитная ниша была важна с моральной точки зрения, но политической субъектности не добавляла.

Как следствие, борьба с ними носит символический характер. Ее можно предъявлять как победы в аналогах сводок Конашенкова про внутренние фронты, но никто особо ничего не выигрывает. Примерно как снос памятников в Украине – авторам приятно, но кроме тимбилдинга участникам ничего не приносит.

Вопрос «Зачем?» и его просторечные аналоги давно вытеснил всех конкурентов в рейтинге вечных русских вопросов.

Но это не значит, что в расправе с правозащитными организациями нет никакого смысла, пишут другие.

Максим Крупский

Нынешний режим демонстрирует свою полную неспособность создавать что-то, кроме страха, насилия и разрушения в промышленных масштабах. Его инструмент - это некромантия на новый лад, и попытки эксгумации давно истлевших нарративов лишний раз это подтверждают. Его символ не слово, а пресловутая кувалда, которой он размахивает, оставляя вокруг себя одни руины. Тем понятнее та подлость, ненависть и остервенение, с которыми он сравнивает с землёй любые инициативы, позволяющие людям вступать в диалог друг с другом, размышлять, задавать вопросы.

Именно такой площадкой является Сахаровский центр, который продолжал работать и объединять людей, несмотря на "иноагентский статус". Именно поэтому сегодня Сахаровский центр лишают помещений и выгоняют на улицу.

Я уверен, что Сахарница выживет, как будут жить Мемориал и Московская Хельсинкская Группа. Бюрократам, мировоззрение которых ограничено узкими рамками отданного приказа, не понять очень простой мысли - организации - это не стены, не запись в реестре ЕГРЮЛ, не таблички на фасаде зданий. Организации - это люди и идеи, которыми они живут.

И поэтому идеи свободы и справедливости, ненасилия и прав человека, свободы слова и свободы собраний не уничтожить, пока живы люди, которые их разделяют.

Некоторые комментаторы напоминали, что одновременно с новостями об очередных репрессиях в России пришли и новости о серии ракетных ударов в отместку за поставки танков Украине.

Олег Лекманов

Российская Федерация наносит ракетные удары по Киеву и Одессе. Перед этой страшной новостью все остальные дурные (простите, и даже закрытие горячо любимой мною Сахарницы) меркнут...

На всякий случай: этот пост не содержит ни тени осуждения тех, кто оплакивает Сахарницу, я только о своём ощущении.

Виктор Шендерович

Весть о закрытии Сахаровского центра отозвалась в душе странной амнезией, - впрочем, если поразмыслить, совсем и не странной.

Просто - душа, видимо, проехала ту остановку, на которой у нее ещё были силы на эмоциональные реакции по таким поводам.

В 1944 году в Германии странно горевать о новом запрете на либеральные ценности. В 1934-м - кричали криком и били тревогу - увы, безрезультатно - а теперь что уж заламывать руки, по соседству с Освенцимом...

Оттого и внутренняя тишина.

"Сахарница" была для меня домом. Одним из мест силы и смысла. Там мы проводили благотворительные вечера в поддержку политзаключенных, там прощались с лучшими из ушедших... Там жила и оживала душа.

Когда-нибудь все вернётся, но только, боюсь, после долгого обморока. Что не отменяет максимы о ежедневном делании того, что должно.

Репрессии и ракетные удары взаимосвязаны, отмечают другие.

Сергей Немалевич

Одной рукой - новый ракетный обстрел украинских городов, другой - ковровая бомбардировка российской цивилизации. МХГ, Сахарница, Медуза - за два дня. Этот второй удар бескровный, и поэтому не идет в сравнение с первым, но помните, как они обещади бомбардировками "загнать Украину в каменный век"? Это не получится, а вот с Россией они могут и справиться.

Сергей Пархоменко

Почему они это делают?

Потому что они начали войну, и им очень нужно ее выиграть. А они ее проигрывают день за днем, и сами это видят. Но им важно показать - прежде всего, конечно, их же хозяевам, но и вообще друг другу, - что они могут в этой войне победить хоть кого-то, добиться хоть чего-то, завоевать или разрушить хоть что-то. Так они и разносят то, что наброситься просто и безопасно.

Ликвидировать и разграбить “Мемориал”, запретить “Московскую Хельсинкскую группу”, закрыть Сахаровский Центр и отобрать у него помещения, или вот, например, объявить “нежелательной организацией” неподконтрольное им и неуправляемое ими медиа - “Медузу”.

Это совсем не трудно и вообще не страшно. Сахаровский Центр не выкатит “Леопард” из своего выставочного центра, мемориальские историки не выстрелят из “Джавелина”, а медузовские репортеры не наведут залп “Хаймарса”. Так что в ответ ничего особенного не прилетит.

Зато отчитаться можно будет как о настоящей победе: вот, отыскали и повергли врага, уничтожили элитное подразделение противника, подавили пункт сопротивления , накрыли залпом в месте расположения… И получить - что там у них за победу причитается? Звездочку? Очередное звание? Одобрительный взгляд хозяина? Снисходительное похлопывание по щечке? Разрешение на отпуск в Дубае? Освобождение от обязанности сдавать налоговую декларацию?

Конечно, есть и чисто прагматический смысл в этих подлых и жалких наездах. Запугать, заткнуть, заставить держать руки за спиной: чтобы преступлением, наказуемым в уголовном порядке, считалось любое действие, в поддержку этих ”врагов”. Интересовался историей, собирал имена невинно убитых, - в тюрьму. Сам выходил ни митинг в защиту права других выходить на митинги, - в тюрьму. Расследовал властное воровство и писал о нем, - в тюрьму. Читал это расследование и двал почитать соседу, - тем более в тюрьму.

Им хочется завершить этот процесс, законопатить последние щели, завернуть до упора последние болты. Чтобы никто вокруг не смел смотреть, говорить, а главное - понимать. Нельзя, чтобы люди вокруг понимали, как они проигрывают войну, и как они идут к краю ямы, тащат за собою всех, за кого успеют уцепиться, каждого, кто не отскочит от них с отвращением в сторону.

Нельзя, чтобы люди понимали это, говорили об этом, сравнивали это с другими столь же позорными катастрофами, произошедшими в другие времена или в других местах, но точно также отправившими вождей на помойку истории.

Вот зачем они все это делают теперь.

Но все кончится справедливо: “Мемориал” еще будет собирать по аривам материалы допросов на следствии над ними, “Сахаровский центр” устроит выставку фотопортретов из зала трибунала над ними, “Хельсинкская группа” будет требовать повышения калорийности их тюремного питания, а “Медуза” будет публиковать их мемуары, надиктованные в камерах.

У каждого есть свое дело, и оно несомненно будет сделано.

Елена Лукьянова

Я вот думаю о том времени, когда в википедиях будет написано: "Мемориал" - уничтожен в 2022, воссоздан (восстановлен) в..., МХГ - уничтожена в 2023, воссоздана (восстановлена) в..., Сахаровский центр - уничтожен в 2023, воссоздан в ... Медуза - признана нежелательной в 2023, решение отменено в ... И т.д. Нет, я не оптимист. Я хорошо информированный пессимист.