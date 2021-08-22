Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Вселенский патриарх Варфоломей посещает Украину

Богослужение в Киеве

Константинопольский патриарх Варфоломей, которого называют также Вселенским, посещает с визитом Украину. Это его первый приезд в эту страну после того, как Константинопольская церковь даровала Православной церкви Украины автокефалию в начале 2019 года. Варфоломей участвует в торжествах, посвящённых 30-летию независимости Украины.

Варфоломей прибыл в Киев 20 августа. В субботу он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, помимо прочего, назвал религиозный фактор одним из тех, которые Россия применяет против Украины как "гибридное оружие". По всей видимости, он имел в виду заявления российских официальных лиц о притеснении на Украине верующих Украинской православной церкви (Московского патриархата), которая не признаёт автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ) канонической.

Около полутора тысяч прихожан УПЦ (МП) протестовали в субботу в Киеве против визита Варфоломея.

В воскресенье на территории музея-заповедника София Киевская прошло богослужение, которое возглавили патриарх Варфоломей и глава ПЦУ митрополит Епифаний. Вселенский патриарх призвал верующих УПЦ (МП) вернуться к "общению", а Варфоломей выразил надежду, что рано или поздно они присоединятся к автокефальной церкви. На богослужении присутствовал бывший президент Украины Пётр Порошенко, при котором была создана ПЦУ и ей был дарован томос об автокефалии.

30-летие независимости Украины празднуется 24 августа. К этому дню приурочено множество мероприятий, включая военный парад в Киеве. 23 августа в столице Украины пройдёт первый саммит Крымской платформы с участием представителей десятков государств. Он должен стать демонстрацией того, что мировое сообщество не признаёт аннексию Крыма Россией.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG