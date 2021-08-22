Вселенский патриарх Варфоломей посещает Украину

Константинопольский патриарх Варфоломей, которого называют также Вселенским, посещает с визитом Украину. Это его первый приезд в эту страну после того, как Константинопольская церковь даровала Православной церкви Украины автокефалию в начале 2019 года. Варфоломей участвует в торжествах, посвящённых 30-летию независимости Украины.

Варфоломей прибыл в Киев 20 августа. В субботу он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, помимо прочего, назвал религиозный фактор одним из тех, которые Россия применяет против Украины как "гибридное оружие". По всей видимости, он имел в виду заявления российских официальных лиц о притеснении на Украине верующих Украинской православной церкви (Московского патриархата), которая не признаёт автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ) канонической.

Около полутора тысяч прихожан УПЦ (МП) протестовали в субботу в Киеве против визита Варфоломея.

В воскресенье на территории музея-заповедника София Киевская прошло богослужение, которое возглавили патриарх Варфоломей и глава ПЦУ митрополит Епифаний. Вселенский патриарх призвал верующих УПЦ (МП) вернуться к "общению", а Варфоломей выразил надежду, что рано или поздно они присоединятся к автокефальной церкви. На богослужении присутствовал бывший президент Украины Пётр Порошенко, при котором была создана ПЦУ и ей был дарован томос об автокефалии.

30-летие независимости Украины празднуется 24 августа. К этому дню приурочено множество мероприятий, включая военный парад в Киеве. 23 августа в столице Украины пройдёт первый саммит Крымской платформы с участием представителей десятков государств. Он должен стать демонстрацией того, что мировое сообщество не признаёт аннексию Крыма Россией.