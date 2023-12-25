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Всемирный банк выделил Украине средства на государственные расходы

Руководители международных финансовых институций слушают выступление президента Украины Владимира Зеленского, 11 октября 2023, Марракеш, Марокко
Руководители международных финансовых институций слушают выступление президента Украины Владимира Зеленского, 11 октября 2023, Марракеш, Марокко

Украина получила 1,34 миллиарда долларов в рамках программы Всемирного банка по поддержанию государственных расходов. Речь идёт об укреплении административного потенциала государства, сообщило в понедельник министерство финансов Украины.

В заявлении также отмечается, что Всемирный банк предоставил финансирование в размере 1,086 миллиарда долларов, Норвегия – грант в размере 190 миллионов долларов, США – 50 миллионов и Швейцария – 20 миллионов долларов. Об этом сообщает "Голос Америки".

Министерство сообщило, что средства будут направлены на частичное покрытие расходов государственного бюджета Украины, не связанных с безопасностью и обороной. Будут осуществлены, в частности, социальные выплаты по возрасту и выплаты сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что международная финансовая помощь "является существенным вкладом в поддержание финансово-экономической стабильности Украины и позволяет нам обеспечить приоритетные социальные расходы во время войны"0

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