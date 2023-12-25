Всемирный банк выделил Украине средства на государственные расходы

Украина получила 1,34 миллиарда долларов в рамках программы Всемирного банка по поддержанию государственных расходов. Речь идёт об укреплении административного потенциала государства, сообщило в понедельник министерство финансов Украины.



В заявлении также отмечается, что Всемирный банк предоставил финансирование в размере 1,086 миллиарда долларов, Норвегия – грант в размере 190 миллионов долларов, США – 50 миллионов и Швейцария – 20 миллионов долларов. Об этом сообщает "Голос Америки".



Министерство сообщило, что средства будут направлены на частичное покрытие расходов государственного бюджета Украины, не связанных с безопасностью и обороной. Будут осуществлены, в частности, социальные выплаты по возрасту и выплаты сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.



Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что международная финансовая помощь "является существенным вкладом в поддержание финансово-экономической стабильности Украины и позволяет нам обеспечить приоритетные социальные расходы во время войны"0