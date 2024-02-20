Всероссийское общество глухих сообщило о задержании руководства

Всероссийское общество глухих (ВОГ) сообщило о том, что утром во вторник были задержаны несколько членов его руководства. Отмечается, что задержания провидило МВД России.
Среди задержанных — президент ВОГ Станислав Иванов, первый вице-президент организации Евгений Безруков, вице-президент Венера Гаулстон, помощник президента и председатель новосибирского отделения ВОГ Михаил Брагин, бывший вице-президент Вадим Иванченко. Также сообщается, что были задержаные "другие бывшие руководители отделов и сотрудники Аппарата Всероссийского общества глухих".
О причинах задержания не сообщается. Неизвестно и общее кодичество задержанных. На сайте ВОГ отмечается, что организация продолжает работу в штатном режиме, а на ближайшее время запланирована пресс-конференция, где подробнее расскажут о произошедших событиях.
- В марте 2023 года суд в Москве приговорил бывшего президента Всероссийского общества глухих Валерия Рухледева к семи годам колонии общего режима. Его признали виновным в растрате средств организации в размере более 50 миллионов рублей. По данному делу также были осуждены бывший начальник правового отдела Евгений Новосельцев и бывшая начальница управления финансов Наталья Зембатова. Их приговорили к шести с половиной и четырём с половиной годам колонии соответственно.
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