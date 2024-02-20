Всероссийское общество глухих сообщило о задержании руководства

Всероссийское общество глухих (ВОГ) сообщило о том, что утром во вторник были задержаны несколько членов его руководства. Отмечается, что задержания провидило МВД России.

Среди задержанных — президент ВОГ Станислав Иванов, первый вице-президент организации Евгений Безруков, вице-президент Венера Гаулстон, помощник президента и председатель новосибирского отделения ВОГ Михаил Брагин, бывший вице-президент Вадим Иванченко. Также сообщается, что были задержаные "другие бывшие руководители отделов и сотрудники Аппарата Всероссийского общества глухих".

О причинах задержания не сообщается. Неизвестно и общее кодичество задержанных. На сайте ВОГ отмечается, что организация продолжает работу в штатном режиме, а на ближайшее время запланирована пресс-конференция, где подробнее расскажут о произошедших событиях.