Вспоминая Черчилля: эхо операции "Аякс". ЦРУ, MI6 и Иран в 1953 году

"К сожалению, Стармер – не Уинстон Черчилль", – заявил в марте президент США Дональд Трамп, комментируя отказ британского премьера Кира Стармера поддержать военную операцию Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Скорее всего, Трамп имел в виду нерешительность, на его взгляд, Стармера во время нынешнего кризиса в Персидском заливе. Но, возможно, напоминал об историческом прецеденте – Уинстон Черчилль возглавлял правительство Великобритании, когда в 1950-х годах в Иране под совместным давлением Лондона и Вашингтона фактически сменился политический режим.

Отстранение в результате совместной операции ЦРУ и MI6 в 1953 году от власти в Иране демократически избранного премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка стало кульминацией конфликта вокруг иранской нефтяной отрасли (была национализирована "Англо-иранская нефтяная компания" AIOC, нынешняя BP) и борьбы за влияние в Иране в разгар холодной войны. Многие историки считают эти события прологом к победе в Иране исламской революции в 1979 году.

После того как правительство Ирана во главе с Мосаддыком попыталось лишить "Англо-иранскую нефтяную компанию" контроля над добычей нефти в Иране, Великобритания, оставшаяся без значительной части нефтяных доходов, хотела исправить ситуацию, но ее влияние в Иране после Второй мировой войны было уже сильно ослаблено. К делу подключились США, опасавшиеся усиления советского влияния в Иране. В результате ЦРУ и MI6 разработали совместную операцию, получившую название "Аякс" (британский вариант названия операции – The Boot, в значении "дать пинка").

Мохаммед Мосаддык занял пост премьер-министра в 1951 году, через пять лет после вывода из Ирана оккупационных британских и советских войск, размещенных там, чтобы не позволить гитлеровскому режиму Германии получать иранскую нефть. Решение о национализации нефтяной промышленности сделало премьера чрезвычайно популярным. В последующие годы Мосаддык пытался укрепить парламентскую систему и уменьшить влияние монархии. Он добился расширения своих полномочий, временно получил контроль над армией и опирался на поддержку националистов и части духовенства. Именно в этот период всё заметнее становилось влияние "Туде" – основанной в 1941 году марксистско-ленинской партии, преемницы коммунистической партии Ирана. "Туде" пользовалась поддержкой Советского Союза.

Однако против Мосаддыка постепенно формировалась широкая коалиция противников: консервативные политики, часть военных, крупные землевладельцы и религиозные лидеры. На фоне экономического кризиса усиливались протесты и политическая нестабильность, что создавало благоприятные условия для внешнего вмешательства. План операции "Аякс" предусматривал комплексную кампанию давления: подкуп политиков и военных, финансирование проправительственных демонстраций и организацию пропагандистской кампании против премьер-министра. В газетах и на улицах распространялись слухи о том, что правительство Мосаддыка ведёт страну к хаосу и коммунистическому перевороту.

Первая попытка сместить премьер-министра в начале августа 1953 года не удалась. Шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви, который, в соответствии с инструкциями, переданными ему агентом ЦРУ Кермитом Рузвельтом, должен был подписать указ об отставке Мосаддыка, находясь не в Тегеране, а в одной из иранских провинций, испугался возможных последствий этого шага и бежал за пределы страны. Генерал шахской гвардии, который должен был арестовать Мосаддыка, сам был арестован. Операция "Аякс" была близка к провалу.

Однако в течение нескольких последующих дней с помощью проплаченных демонстраций и организованных беспорядков на улицах Тегерана была создана атмосфера хаоса и нестабильности. Военные подразделения, заранее подготовленные заговорщиками, начали переходить на сторону противников правительства. Столкновения в столице Ирана стали более ожесточенными. 19 августа 1953 года армейские подразделения атаковали резиденцию Мосаддыка. Его сторонники были разгромлены, а сам премьер скрывался несколько дней, прежде чем добровольно сдаться властям. Арест Мосаддыка ознаменовал конец правительства националистов. Шах вскоре вернулся в Иран.

Мосаддыка обвинили в государственной измене и попытке подорвать монархический строй в Иране. Однако он не был казнён: суд приговорил Мосаддыка к трём годам тюрьмы, после чего он провёл остаток жизни под домашним арестом. Несколько его ближайших соратников получили длительные тюремные сроки. Были арестованы более пяти тысяч человек, связанных с партией "Туде", более сорока из них были казнены или замучены в тюрьмах, еще более ста были приговорены к пожизненному заключению. Власть шаха значительно усилилась, политическая оппозиция была подавлена, а Иран вновь стал тесным союзником США и Великобритании. Репрессии продолжались многие годы.

После победы над Масаддыком шах до конца своего правления старался поддерживать дружеские отношения со сверхдержавами, включая и СССР. В 1975 году в Иране сформировалась однопартийная политическая система – партия "Растахиз" (Партия возрождения иранской нации) заняла все места в обеих палатах парламента. В духовенстве шах в тот период особой опасности не видел и был убежден, что пользуется любовью и уважением иранского народа. Это, по мнению многих историков, и привело к сравнительно быстрой победе исламской революции в 1979 году, когда армия решила сохранить нейтралитет, а мусульманское духовенство эффективно воспользовалось недовольством шахом в иранском обществе, для которого было целое множество поводов.

Американский журналист Стивен Кинзер в своей книге "Вся шахская рать" (All the Shah's men) пишет, что отстранение Мосаддыка от власти инициировала Великобритания, но решающую роль в этих событиях сыграли Соединенные Штаты. Для Лондона национализация нефтяной промышленности Ирана стала не только серьезной экономической проблемой, но и ударом по статусу Великобритании как мировой державы. Сначала британское правительство пыталось действовать дипломатическими и юридическими методами – обращалось в международные суды, вводило экономическую блокаду и стремилось изолировать Иран. Однако эти шаги не дали результата. В итоге в британских политических кругах укрепилось убеждение, что единственным способом вернуть контроль над ситуацией остаётся тайная операция по смене режима в Тегеране.

Первое время американская администрация не поддерживала идею вмешательства в Иране: при президенте Гарри Трумэне Моссадык воспринимался как демократический лидер, а национализация нефтяной промышленности рассматривалась как суверенное право государства. Перелом произошёл после прихода в 1953 году в Белый дом Дуайта Эйзенхауэра, когда Лондон, в лице британского правительства и его премьера Уинстона Черчилля, стал представлять происходящее в Иране как следствие холодной войны, как угрозу распространения коммунистического влияния в мире. Для Эйзенхауэра эти аргументы звучали убедительно, особенно на фоне прихода к власти коммунистов в Китае в 1949 году и войны на Корейском полуострове. США опасались "эффекта домино". Впрочем, прагматический расчет оставался тоже очень важным фактором – национализация нефтяной промышленности в Иране могла подорвать позиции западных нефтяных компаний, не только британских, по всему миру.

Стивен Кинзер показывает, что операцию по укреплению режима шаха в Иране в Вашингтоне считали относительно недорогой, быстрой и сопряженной лишь с небольшими рисками. А ЦРУ жаждало продемонстрировать эффективность своей работы против "красной угрозы". Однако расчет на то, что операция "Аякс" не приведет к серьезным долгосрочным последствиям, оказался, по мнению Кинзера, стратегической ошибкой.

Роль США в свержении Мохаммеда Мосаддыка долгое время официально не признавалась, хотя в академических кругах и в журналистских расследованиях она обсуждалась ещё с 1960–1970-х годов.

В 2000 году государственный секретарь США Мадлен Олбрайт выступила с программной речью о политике США в отношении Ирана, в которой прямо признала, что Соединённые Штаты сыграли значительную роль в событиях 1953 года, и что вмешательство оказало долгосрочное негативное влияние на отношения между двумя странами. В 2013 году была рассекречена часть документов ЦРУ, связанных с операцией "Аякс". Их содержание подтверждало, что Мосаддык был свергнут в результате совместной операции ЦРУ и MI6. В 2017 году Государственный департамент США опубликовал большой массив документов в серии официальных дипломатических сборников FRUS (Foreign Relations of the United States). Эти материалы содержали подробное описание подготовки и проведения операции "Аякс".

В 1951 году демократически избранный премьер-министр Мохаммед Мосаддык стал первым иранцем, названным "Человеком года" по версии журнала Time. Вторым в 1979 году был аятолла Рухолла Хомейни – лидер исламской революции в Иране.