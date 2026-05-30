VSquare: Виктор Орбан попытается занять высокую должность в ООН

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может попытаться занять высокопоставленную должность в ООН, чтобы получить дипломатический иммунитет. Об этом пишет известный венгерский журналист-расследователь Сабольч Паньи со ссылкой на "многочисленные" источники в Венгрии и за её пределами.

По информации Паньи, идея устроить Орбана в ООН принадлежит американским сторонникам движения MAGA (Make America Great Again). Согласно этой задумке, власти США могли бы поддержать кандидатуру Виктора Орбана на один из высокопоставленных постов в Организации объединённых наций.

Речь идёт о трех возможных должностях, на которые распространяется полный дипломатический иммунитет: генеральный секретарь ООН, его помощник и заместитель.

Один из собеседников журналиста отметил, что помимо американских властей Орбан сможет рассчитывать на поддержку президента Аргентины Хавьера Милея.

Паньи указывает, что гонка за пост генерального секретаря ООН "уже началась", и фаворитом пока считается глава Международного агентства по атомной энергии, аргентинец Рафаэль Гросси.

Ранее Паньи сообщал, что в Нью-Йорке уже живет дочь Виктора Орбана Рахель. По данным источников расследователя, близких к бывшему премьеру Венгрии, летом Орбан собирается поехать в Соединённые Штаты на чемпионат мира по футболу и может остаться в стране, если "политическая обстановка в Будапеште накалится слишком сильно".

Независимого подтверждения сообщениями Паньи нет.

26 мая парламент Венгрии нового созыва утвердил создание пяти комиссий, которые должны расследовать возможные злоупотребления со стороны правительства экс-премьера Виктора Орбана. Комиссии будут проверять в том числе деятельность бывшей исполнительной власти, спецслужб и руководства Нацбанка.



