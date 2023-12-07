Встреча лидеров ЕС и Китая в Пекине: все остались при своих

Евросоюз вслед за Соединёнными Штатами сделал шаг к нормализации отношений с Китаем на личной встрече с председателем Си Цзиньпином. Однако, отмечает Би-би-си, по итогам первого за четыре года саммита Китай-ЕС все остались при своих. Призывы европейцев отвернуться от России в связи с её нападением на Украину китайски лидер оставил без ответа.

Европейские лидеры прибыли в четверг в Пекин, чтобы, как говорится в публикации Би-би-си, донести до китайских партнёров два послания: ЕС страдает от перекосов в экономических отношениях с Китаем и будет защищаться, не обижайтесь. И - второе: война России против Украины угрожает существованию Европы, поэтому никакой дружбы с Китаем не будет, если он будем помогать Путину убивать граждан Украины.

Глава Европейского совета Шарль Мишель выступал от имени лидеров всех 27 государств ЕС. Своим видением отношений с Китаем поделилась и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава исполнительной власти ЕС.