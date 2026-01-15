Встреча в Белом доме по Гренландии не привела к преодолению разногласий

Президент США Дональд Трамп после встречи между высокопоставленными представителями Соединённых Штатов, Дании и Гренландии, которая прошла в Белом доме в среду вечером, подтвердил стремление Вашингтона к установлению контроля над Гренландией - автономной территорией Дании.

По словам Трампа, у США хорошие отношения с Данией, но Вашингтон не может полагаться на Данию по вопросу о защите арктического острова. По его словам, Дания ничего не сможет сделать, если Россия или Китай захотят "оккупировать" Гренландию, США же смогут сделать "всё". Он сослался на недавнюю операцию американских военных в Венесуэле.



Министры иностранных дел Дании и Гренландии встретились в Белом доме с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио. После встречи они заявили о "конструктивных" переговорах и намерении сформировать совместную рабочую группу. При этом они отметили, что остались "глубокие разногласия" между сторонами по вопросу о Гренландии и признали, что им не удалось изменить позицию администрации США. Они также заявили, что "Гренландия не продаётся".

Дания в среду заявила об увеличении военного присутствия на острове. Сообщения об этом сформулированы так, что их можно трактовать как шаг навстречу США по вопросу об укреплении обороноспособности. Сообщается, что вечером в среду в Гренландию прибыл датский военно-транспортный самолёт с военнослужащими на борту. В сообщении министерства обороны Дании говорится о том, что военные ряда стран-союзников по НАТО примут в ближайшее время участие в миссии по подготовке планов расширения военного сотрудничества в регионе.

Некоторые страны уже объявили об отправке в Гренландию своих военных для участия в этой миссии или в предстоящих учениях в Гренландии. Речь не идёт о боевых частях, и общее число иностранных военнослужащих составляет единцы или десятки. В частности, Норвегия направила двух офицеров. Германия сообщила об отправке 13 военнослужащих. Об отправке французских военных для участия в учениях сообщил также президент Франции Эммануэль Макрон. Вероятно, в учениях примут участие также военные из Канады и Нидерландов. Речь не идёт об операции под эгидой НАТО.