Встречу с Муратовым в МФТИ отменили после протестов сторонников войны

Ректор московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов сообщил о переносе встречи с лауреатом Нобелевской премии мира, главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым. Она должна была состояться в вузе 28 марта. Против её проведения высказались ряд деятелей и телеграм-каналов, поддерживающих войну против Украины.

Муратов занимает антивоенную позицию. Встреча с ним в одном из ведущих российских вузов была анонсирована как дискуссия на тему "Конфликт поколений после 24 февраля".

"Я исходил и исхожу из того, что сообщество МФТИ открыто к общению с яркими профессионалами в разных сферах, людьми с широкой аудиторией и высоким интеллектуальным уровнем", - пишет ректор вуза, ранее занимавший пост министра образования России. По словам Ливанова, для МФТИ было принципиальным "условие деполитизации этих разговоров", однако в случае с приглашением Муратова "это условие выполнить не получилось".

"Несмотря на большой интерес физтехов к общению с Дмитрием Андреевичем, лишь анонс предстоящего события вызвал шквал негативных эмоций, причем прежде всего со стороны людей, внешних по отношению к Физтеху. Специально хочу подчеркнуть, что Дмитрий Муратов не внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов и никаких правовых препятствий для его общения со студенческой аудиторией или просветительской деятельности нет" - отмечает Ливанов. По словам ректора, встреча не состоится из-за "риска «внешних» провокаций". При этом официально речь идёт не об отмене, а о переносе встречи.

На анонс встречи несколько дней назад обратили внимание поддерживающие войну против Украины телеграм-каналы, главным образом националистической направленности. Они призвали отменить её, обвиняя Муратова в проукраинских взглядах и утверждая, что в Киеве публичные выступления сторонников России невозможны.

Телеграм-канал "Новая газета. Европа" опубликовал комментарий Дмитрия Муратова. "Да, меня еще в январе позвали на встречу со студентами МФТИ. Я предупредил, что со мной придут и неприятности. 21 марта, после публикации объявления о встрече на сайте университета, он подвергся омерзительной критике со стороны различных ультра. Уровень нападок понятен- один из крайних националистов... даже изложил тезисы моего «антипатриотического»выступления, которое я даже еще не написал" - говорится в комментарии.

Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2021 году. После начала войны он не уехал из России. Власти России фактически запретили "Новую газету". Сайт издания продолжает работу; часть сотрудников в Латвии основала издание "Новая газета. Европа".