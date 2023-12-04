Вступил в силу приговор по первому делу журналистки Алсу Курмашевой

В понедельник 4 декабря Советский районный суд Казани признал законным приговор по первому уголовному делу в отношении журналистки Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашевой — о неуведомлении о втором гражданстве. Об этом сообщает Idel.реалии.
Ранее мировой судья оштрафовал её по этому делу на 10 тысяч рублей.
Адвокат журналистки обжаловал приговор, утверждая, что на неё не распространяются требования о подаче уведомления, поскольку она с 1998 на постоянной основе живёт за пределами России. Суд не согласился с этими доводами, приговор вступил в силу.
Курмашева сейчас находится в СИЗО по другому уголовному делу, связанному с законом о так называемых иностранных агентах.
У журналистки гражданство США и России. До ареста она жила в Праге со своим мужем и детьми. В середине мая она приехала в родной город Казань по семейным обстоятельствам. Второго июня в аэропорту Казани — перед вылетом домой — Алсу Курмашеву задержали. У нее изъяли американский и российский паспорта. В отношении журналистки возбудили уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве. С Алсу взяли подписку о невыезде. Расследование этого дела затянулось на несколько месяцев. Мировой судья огласил приговор и оштрафовал Курмашеву на 10 тысяч рублей лишь 11 октября.
Спустя неделю журналистку вновь задержали, а затем арестовали и поместили в СИЗО. Её обвиняют в том, что она не подала заявление о включении самой себя в реестр "иностранных агентов". В минувшую пятницу Советский районный суд Казани продлил срок ареста до 5 февраля 2024 года.
Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Алсу Курмашеву политической заключенной.
- Задержание журналистки осудили правительства Канады, Чехии, Франции, Польши и Швеции, а также Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, президент Европейского парламента, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ и Верховный комиссар ООН по правам человека. Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов опубликовала призыв освободить Алсу.
- Международные организации по правам человека и свободе СМИ также осудили задержание Курмашевой как политически мотивированное и призвали к её немедленному освобождению. Среди них: Amnesty International, Комитет по защите журналистов, Freedom House, ПЕН-Америка, Репортеры без границ, Международная федерация журналистов и Международный институт прессы. Комитет по защите журналистов заявил, что "арест Алсу Курмашевой является на сегодняшний день самым вопиющим примером злоупотребления российским законодательством об иностранных агентах против независимой прессы".
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