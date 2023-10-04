Со вступлением в ЕС Украина может претендовать на €186 млрд за семь лет

Вступление Украины в Евросоюз даст ей право на получение около 186 миллиардов евро из бюджета блока в течение следующих семи лет. Такие оценки приведены во внутреннем исследовании Евросоюза, с которым ознакомилась газета Financial Times.

Исследование представляет собой экстраполяцию существующих правил, которые с расширением блока наверняка будут изменены, оговаривается Financial Times.

Тем не менее, Украина, вступление которой в Евросоюз могут начать обсуждать уже в этом году, станет крупнейшим получателем средств из бюджета блока. Так произойдёт, потому что Украина будет самым бедным членом Евросоюза и самым крупным сельхозпроизводителем в его составе.

Нынешние правила Евросоюза предусматривают выплаты более бедным его членам из Фонда сплочения (ФС) и выделение средств странам в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС (ЕСХП), большая часть которых идёт напрямую фермерам. В 2021-2027 годах на эти две категории придётся 62% бюджета блока, согласно текущему плану.

Таким образом, в случае вступления Украина в течение семи лет может претендовать на 61 миллиард евро из ФС и на 96,5 миллиардов евро по ЕСХП – на 157,5 миллиардов евро только по этим двум пунктам.

Подобный расклад приведёт к тому, что некоторые страны из реципиентов бюджета превратятся в его доноров, или "нетто-плательщиков" – тех, кто вносит в бюджет больше денег, чем получает из него. "Все государства-члены будут платить больше и получать меньше", говорится в заключении исследования.

Помимо этого, страны, которые сейчас получают помощь из ФС – среди них Чехия, Эстония и Литва – больше не будут иметь права на эти выплаты. Что касается ЕСХП, то либо фермерам придётся смириться с более низкими выплатами, либо Евросоюз будет вынужден увеличить расходы на сельскохозяйственную политику, пишет Financial Times.

На разных этапах вступления в Евросоюз сейчас находятся девять стран: получившие статус кандидата Украина, Босния и Герцеговина, Молдова, Албания, Черногория, Сербия, Северная Македония, Турция и неполучившая такой статус Грузия.

По действующим правилам их включение в Евросоюз обойдётся блоку в 256,8 миллиарда евро за семь лет, более 72% из которых получит Украина.

Расширение Евросоюза может занять несколько лет. В пятницу, 6 октября, нынешние члены блока соберутся на первое обсуждение деталей этого процесса.