ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в Белгороде

В ночь на 3 июля ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, сообщили в оперштабе региона.

Повреждения получили объекты инфраструктуры, на территории одного из них начался пожар, также повреждены пять автомобилей. Как сообщает оперштаб, погибла жительница Белгорода.



По данным телеграм-канала "Пепел", были атакованы электроподстанция "Южная" на улице Губкина и электроподстанция на территории ГТ ТЭЦ "Энерго" на улице Мичурина. Украинский мониторинговый телеграм-канал Supernova+ пишет, что также под удар попал завод "Энергомаш", где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности.

В результате атаки в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством, в центре города отключились светофоры.

"На данный момент перебои с водоснабжением затронули практически все части города", – говорится в сообщении.

В аннексированном Крыму под удар также попали несколько подстанций. По предварительной информации канала "Крымский ветер", были атакованы подстанции "Белогорск", "Марьяновка", "Старый Крым", "Джанкой", "Загородная", "Саки". Exilenova+ пишет, что под удар также попали ветряная и две солнечные электростанции. Официально это информация не подтверждена.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в регионе было атаковано неназванное промышленное предприятие. По его словам, обошлось без пострадавших.



В Брянской области в результате атаки беспилотника в селе Борщово погиб мужчина, пишет врио главы региона Егор Ковальчук.



Российское Минобороны отчиталось о 155 сбитых за ночь украинских дронах.