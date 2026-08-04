ВСУ атаковали центры Wildberries в Ленобласти и Подмосковье

В поселке Красный Бор Ленинградской области после атаки беспилотников горит склад Wildberries.

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, во время атаки над областью сбили 17 дронов, "есть повреждения в складской зоне". Один человек пострадал.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что во время атаки беспилотников погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. По его словам, основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов.

"В промзоне Новосёлок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное – на складе, где открытое горение уже ликвидировано.", – написал он. В деревне Солнышково, добавил он, обломки беспилотника повредили частный дом и машину.

В Новосёлках находится два сортировочных центра Wildberries. Украинские и российские каналы публикуют фото и видео, на которых можно увидеть последствия атаки.

Кроме того, частично повреждена стена склада Wildberries в посёлке Эммаусс Тверской области из-за падения обломков БПЛА. Пострадавших нет.

Атаки на российские логистические объекты продолжаются с 18 июля. Ранее под удары попали склады в Владимирской, Самарской и Волгоградской областях.

На фоне угроз маркетплейс Ozon начал экстренно перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов, чтобы минимизировать потери.

Страховщики маркетплейса потребовали рассредоточить ценные грузы после заключения соглашения о компенсации убытков от атак. Компания не комментирует ситуацию публично.

Минобороны России отчиталось о 320 сбитых украинских беспилотниках над российскими областями и аннексированными Крымом.

Новость дополняется