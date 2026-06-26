ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по регионам России

В ночь на 26 июня украинские беспилотники атаковали несколько регионов России. Одной из основных целей стал химический завод "Азот" в Новомосковске Тульской области.

По данным мониторинговых телеграм-каналов, предприятие подвергалось атакам на протяжении нескольких часов. Очевидцы сообщали о взрывах, густом дыме над территорией завода, запахе аммиака в воздухе и перебоях с электроснабжением. Также поступали сообщения о пожаре в районе Новомосковской ГРЭС.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил, что в результате атаки беспилотников повреждены промышленное предприятие и линия электропередачи в Новомосковске. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом, пострадала местная жительница.

Новомосковский "Азот" — крупнейший производитель аммиака и азотных удобрений в России. Предприятие, входящее в холдинг "Еврохим", выпускает также азотную кислоту, метанол, хлористый кальций и другую химическую продукцию. Завод уже неоднократно становился целью украинских атак.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над городом и областью за ночь сбили как минимум 47 дронов. Экстренные службы работают на местах падения обломков. Где именно упали обломки, власти Москвы и Подмосковья не уточнили.

Кроме того, телеграм-каналы сообщили об атаке на позиции российской ПВО в Керчи в аннексированном Крыму.

Минобороны России заявило, что за ночь силы ПВО уничтожили 660 украинских беспилотников над российскими регионами, аннексированным Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

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