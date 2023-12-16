ВСУ отчитались о 30 сбитых российских беспилотниках

В ночь на 16 декабря территорию Украины атаковал 31 российский беспилотник типа "Шахед, 30 из них удалось уничтожить. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Дроны были сбиты над территорией Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, в результате работы ПВО и падения обломков пострадавших нет.

Он отметил, что российские войска "вернулись к тактике образца мая 2023 года": тогда военные меняли и комбинировали различные виды средств воздушного поражения.

В Херсоне в результате ночного обстрела пострадали двое: 55-летний мужчина получил ранения конечностей, у другого жителя Херсона – осколочное ранение головы. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

В Степановке Херсонской области обломки дрона упали у медицинского учреждения, ранение получил врач. Атака беспилотника была отмечена также в селении Дарьевка, сообщений о пострадавших нет.