ВСУ отчитались об уничтожении 33 беспилотников из 37

В ночь на 8 марта российские войска атаковали территорию Украины с использованием 37 беспилотников типа "Шахед", одной ракеты из ЗРК С-300 и двух авиационных ракет Х-59. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

33 беспилотника удалось сбить в пределах Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Командование Сил обороны юга Украины сообщило, что в Одесской области поврежден инфраструктурный объект, здания которого были длительное время законсервированы. Информация о пострадавших не поступала.

В результате атаки по городу Чугуев пострадали семь человек, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. По предварительным данным, удар был нанесен из ЗРК С-300 с территории Белгородской области.

В Никопольском районе Днепропетровской области повреждены три частных дома и хозяйственная постройка. Пострадаших нет, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

Минобороны России, в свою очередь, отчиталось о 16 сбитых беспилотниках. В течение ночи один дрон был сбит над территорией Белгородской области, одиннадцать – над территорией Волгоградской области. В семь утра по московскому времени четыре беспилотника были сбиты над территорией Волгоградской области.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что пострадавших и разрушений нет.