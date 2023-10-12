ВСУ сообщили, что ночью сбили 28 из 33 российских беспилотников

Россия в ночь на четверг атаковала Украину 33 ударными беспилотниками, 28 из них удалось сбить. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в утренней сводке. В сообщении уточняется, что дроны "Шахед" были запущены из Белгородской области и аннексированного Крыма.

Силы ПВО работали как минимум в шести регионах Украины.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что над регионом сбито 10 беспилотников. В районе Измаила зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов, один человек пострадал.

О сбитых беспилотниках сообщили власти Николаевской и Днепропетровской областей, не уточняя данные о разрушениях.

Некоторые населенные пункты попали также под артиллерийский огонь российской армии. В Чернобаевке Херсонской области погиб один человек. В Белозерке в результате атаки беспилотника на частный дом пострадали два человека.