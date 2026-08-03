ВСУ ударили по складу Wildberries под Владимиром

Украинские беспилотники в ночь на 3 августа атаковали логистический центр Wildberries во Владимирской области, сообщили украинские мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+, а также российские телеграм-каналы.

Губернатор региона Александр Авдеев подтвердил атаку. По его словам, в результате удара по складу в Собинском округе возник пожар. "Люди эвакуированы. На месте работают оперативные службы. Сохраняется беспилотная опасность", – написал он. Впоследствии губернатор написал об одном пострадавшем.

В Wildberries заявили, что работа склада "временно приостановлена", приём и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Склад Wildberries под Владимиром, отмечает Exilenova+, является одним из самых крупных логистических хабов компании и играет ключевую роль в распределении товаропотока между московским регионом и центральной, северо-западной и северной частями европейской России.

Украинские военные за последние недели атаковали уже около 10 складов Wildberries в различных регионах.

Белгородская область

Ночью беспилотники ударили по корпусу Белгородского государственного технологического университета БГТУ, где разрабатывались и тестировались дроны, пишет телеграм-канал "Пепел". По данным издания, здание полностью сгорело.

Минобороны России отчиталось 131 украинском беспилотнике, сбитом в ночь на 3 августа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, аннексированного Крыма и над акваторией Чёрного моря. Сколько сбить не удалось, не сообщается.