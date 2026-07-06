ВСУ впервые атаковали Омский НПЗ

ВСУ 6 июля - в первый раз после российского вторжения в Украину - атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе Омск, расположенном более чем в 2500 километрах от России. Об этом сообщили украинские мониторинговые телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+, опубликовав кадры взрывов и предполагаемого пожара на предприятии. Генштаб ВСУ пока не сообщал об ударе.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко предупредил жителей о беспилотной опасности, а затем написал, что силы ПВО сбили украинские беспилотники и последствия атаки уточняются. О том, что под удар попал именно НПЗ, он не написал.

Омский НПЗ является одним из крупнейших в России. Предприятие входит в структуру ПАО "Газпром нефть". На сайте компании говорится, что это один из самых современных нефтеперерабатывающих заводов страны.

Весной и летом 2026 года украинские военные увеличили интенсивность ударов по НПЗ в европейской части России. Во многих регионах страны отмечается дефицит топлива.